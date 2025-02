Stavba / Hrubá stavba / Schodiště / Zábradlí JAP – designový interiér a technická preciznost

Zábradlí JAP – designový interiér a technická preciznost

Zábradlí, v dokonalé symbióze se schodištěm, dokáže vytvořit výrazný designový prvek v každém interiéru i exteriéru. Základní konstrukce a materiálové provedení zábradlí nejenže splňují vysoké nároky na technickou preciznost a kvalitu zpracování, ale zároveň odrážejí nadčasový minimalismus – jeden z nejžádanějších designových trendů současnosti.

Minimalistickému modernímu pojetí interiéru vycházejí vstříc zábradlí, která nijak neslevují z bezpečnostního hlediska, ale není na nich nic nadbytečného. „Prostá, nadčasová, jednoduchá konstrukce, která přirozeně splývá s ostatními interiérovými prvky ve stejném duchu, má dnes zelenou. Je to požadavek bytových architektů a designérů, kterému se snažíme vycházet vstříc,“ vysvětluje Petr Paksi, jednatel firmy JAP FUTURE.



Zábradlí ZIG ZAG – konstrukce je tvořena ocelovým rámem a výplní z nerezových lanek Zábradlí ZIG ZAG – konstrukce je tvořena ocelovým rámem a výplní z nerezových lanek

Zábradlí může mít různé materiálové provedení a jeho verze pro interiér a exteriér lze designově sjednotit. Vedle klasiky ve dřevě nebo kovu je zajímavou volbou skleněná varianta zábradlí. U tohoto typu zábradlí tvoří základní konstrukci lepená kalená skla, která jsou buď vložena do úchytů mezi sloupky z nerezové oceli – model GENTLE, nebo se kotví z boku schodiště na tzv. nerezové puky – model TRANSPARENT. Skleněná zábradlí je vhodné doplnit o madlo v nerezovém nebo dřevěném provedení. Sloupky včetně úchytů, puky a madlo jsou vyráběny i v odstínech RAL dle požadavku zákazníka.



Zábradlí TRANSPARENT – lepená kalená skla se kotví z boku schodiště na tzv. nerezové puky Zábradlí TRANSPARENT – lepená kalená skla se kotví z boku schodiště na tzv. nerezové puky

Hojně se využívá, zejména kvůli životnosti a snadné údržbě, nerezová ocel. „Ne že by se dnes od tradičních materiálů masivně ustupovalo, ale do popředí se dere klasická ocel,“ dává k dobru Petr Paksi a pokračuje. „Zaznamenáváme nárůst poptávky u zábradlí, jehož základní konstrukce je tvořena ocelovým rámem s různými druhy výplně, ať už je to plochá pásovina, ocelové pruty nebo nerezová lanka. Jsou to modely BLADE, SAME, FANTASY a ZIG ZAG. Nabízíme je v různých barevných odstínech, ale nejčastěji si zákazníci vybírají finální lakování v černé barvě.“



Zábradlí BLADE – svislé i podélné prvky jsou z ploché oceli Zábradlí BLADE – svislé i podélné prvky jsou z ploché oceli



Zábradlí FANTASY – výplň ocelového rámu je tvořena ocelovými pruty Zábradlí FANTASY – výplň ocelového rámu je tvořena ocelovými pruty

Česká firma JAP FUTURE je výrobcem zábradlí s dlouhou tradicí a je samozřejmostí, že všechna zábradlí splňují evropskou stavební normu. Zákazník se tak může spolehnout na kvalitní materiály, technickou preciznost a minimalistické designové provedení. Předností je i celkový servis od zaměření zábradlí, jeho vizualizaci, až po jeho profesionální montáž. V případě certifikované montáže výrobce prodlužuje záruku až na skvělých pět let. www.japcz.cz.