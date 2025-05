Stavba / Okna a dveře / Dveře / Stavební pouzdra JAP – preference kvality i estetických trendů

Stavební pouzdra JAP – preference kvality i estetických trendů

V moderním interiéru se klade důraz nejen na funkčnost, ale i na čistý a nadčasový design. Jedním z chytrých řešení, které spojuje estetiku s praktičností, je stavební pouzdro – konstrukční prvek umožňující zasouvání dveří přímo do stěny. A právě v tom spočívá jeho kouzlo. Místo klasických otočných dveří, které zabírají cenný prostor, stavební pouzdro umožní dveře zcela schovat a vytvořit tak otevřený, vzdušný a elegantní interiér.



Jednokřídlé stavební pouzdro NORMA STANDARD, jeho zabudování do zděné příčky a jeho finální podoba v interiéru. Foto: JAP FUTURE Jednokřídlé stavební pouzdro NORMA STANDARD, jeho zabudování do zděné příčky a jeho finální podoba v interiéru. Foto: JAP FUTURE

Prémiový produkt pro náročné interiéry

Na českém trhu jsou preferována stavební pouzdra značky JAP, která přinášejí nejen praktické výhody, ale i jedinečný vzhled. Zvláště bezobložková stavební pouzdra dokonale zapadají do minimalistických a moderních prostor – bez viditelných rámů nebo obložek, takže vzniká dokonale čistá linie mezi dveřmi a stěnou. Dveře lze vybírat ve dřevěném i celoskleněném provedení, což podtrhuje styl interiéru a dodává mu výjimečný charakter.



Bezobložková stavební pouzdra EMOTIVE II KOMFORT a AKTIVE II STANDARD. Foto: JAP FUTURE Bezobložková stavební pouzdra EMOTIVE II KOMFORT a AKTIVE II STANDARD. Foto: JAP FUTURE

Doživotní záruka a 30 let zkušeností

Za kvalitou produktů JAP FUTURE stojí více než třicetiletá historie firmy, silné technické zázemí a důraz na výběr kvalitních materiálů. „Jsme jediným výrobcem na českém trhu,“ zdůrazňuje Petr Paksi, jednatel firmy a pokračuje: „Na rozdíl od zahraniční konkurence poskytujeme na všechna svá stavební pouzdra doživotní záruku. Pouzdra jsou navržena tak, aby vydržela dlouhá léta bez nutnosti údržby – například vozíčky, které zajišťují hladký a tichý pohyb dveří, mají certifikovanou životnost až 98 let.“



Stavební pouzdro NORMA UNIBOX – dvoje jednokřídlé dveře uzavírají dvě vedle sebe sousedící místnosti. Každé křídlo jezdí samostatně. Foto: JAP FUTURE Stavební pouzdro NORMA UNIBOX – dvoje jednokřídlé dveře uzavírají dvě vedle sebe sousedící místnosti. Každé křídlo jezdí samostatně. Foto: JAP FUTURE

Rychlá dostupnost a široká kompatibilita

Díky tomu, že jsou pouzdra JAP FUTURE dostupná skladem, odpadá zdlouhavé čekání na dodání. Navíc jsou plně kompatibilní s většinou dveří dostupných na českém trhu, a to až do hmotnosti 120 kg. To znamená, že je můžete kombinovat s různými typy dveřních křídel podle vašeho vkusu i technických potřeb.



Atypické stavební pouzdro PURE. Šířka otvoru je až 2 000 mm a výšku si drží v úctyhodných 2 700 mm. Foto: JAP FUTURE Atypické stavební pouzdro PURE. Šířka otvoru je až 2 000 mm a výšku si drží v úctyhodných 2 700 mm. Foto: JAP FUTURE

Prostor, který se vám přizpůsobí

Stavební pouzdra najdou využití prakticky ve všech místnostech – od obývacího pokoje přes ložnici, kuchyni, koupelnu až po šatny či pracovny. Pro velké průchody jsou ideální dvoukřídlé varianty, které propojují třeba kuchyň s obývacím pokojem a umožňují podle potřeby prostor otevřít nebo opticky oddělit. Zásluhou bezbariérového řešení navíc nabízí pohodlný přístup i pro osoby s omezenou pohyblivostí.



Stavební pouzdro ELEKTRA umožňuje vedení elektroinstalace. Foto: JAP FUTURE Stavební pouzdro ELEKTRA umožňuje vedení elektroinstalace. Foto: JAP FUTURE

Ačkoliv stavební pouzdro není na první pohled vidět, jeho efekt je v interiéru nepřehlédnutelný. Pomáhá vytvořit plynulý, čistý prostor, ve kterém se dobře žije. Zjistěte více o možnostech prémiových stavebních pouzder na www.japcz.cz.