Stavba / Podlahy, příčky a povrchy / Podlahy / Soklová lišta JAP – designový detail ke skryté zárubni

Soklová lišta JAP – designový detail ke skryté zárubni

Moderní interiér, podle dnes preferovaných pravidel minimalismu, charakterizují čisté a prosté linie. Tomuto trendu plně odpovídá řešení dveřních otvorů skrytými zárubněmi, které umožňují dveřím se stěnou přesně lícovat. Navazujícím prvkem je zapuštěná soklová lišta ve zdi, která dotahuje ve spojení se skrytou zárubní minimalistický detail k dokonalosti a zachovává designovou čistotu. Navíc vyniká mnoha praktickými funkcemi.

Česká firma JAP FUTURE si je toho plně vědoma a ke svým skrytým zárubním, modelům AKTIVE a EFEKTA, soklovou lištu nabízí. „Pokud se rozhodnete pro skryté zárubně, neváhejte a doplňte je soklovou lištou, nešlápnete vedle a s výsledným efektem budete určitě spokojeni,“ připomíná Petr Paksi, jednatel společnosti JAP FUTURE.

Komplexnost řešení kombinace skryté zárubně a zapuštěné soklové lišty je jak v emoční, tak praktické rovině. O té první už byla řeč, přesto finální úprava soklové lišty ve stejném dekoru a materiálu, v jakém zákazník zvolil podlahu, například dlažbu, lino nebo plovoucí podlahu, je umocněním designově čistého řešení.



Skrytá zárubeň AKTIVE 40/00 se soklovou lištou. Zdroj: JAP FUTURE Skrytá zárubeň AKTIVE 40/00 se soklovou lištou. Zdroj: JAP FUTURE

Skrytá zárubeň AKTIVE 40/00 se soklovou lištou. Zdroj: JAP FUTURE Skrytá zárubeň AKTIVE 40/00 se soklovou lištou. Zdroj: JAP FUTURE



Jediným omezením je maximální tloušťka použitého materiálu včetně lepidla 9 mm. Důležité je při objednání skrytých zárubní uvést, že bude použita soklová lišta. Důvodem je nutnost frézování skrytých zárubní ve spodní části tak, aby bylo možné soklovou lištu namontovat až těsně k průchodové části profilu zárubně.

U praktických výhod můžeme začít klasickou ochranou spodní části stěny proti nárazům a ušpiněním. Teď jedno podstatné upozornění. Použijete-li klasickou soklovou lištu, která vystupuje před rovinu ostění ve dveřním průchodu, dveřní křídlo osazené ve skryté zárubni NEOTEVŘETE!



Kotvení soklové lišty s podlahovou krytinou do zdi. Zdroj: JAP FUTURE Kotvení soklové lišty s podlahovou krytinou do zdi. Zdroj: JAP FUTURE

„Tento zásadní problém eliminujete použitím naší zapuštěné soklové lišty, která umožňuje plné otevření dveřního křídla u skryté zárubně,“ vysvětluje Petr Paksi a pokračuje: „díky kvalitním materiálům na ně poskytujeme výjimečnou záruku pět let“.

Zapuštěná soklová lišta vyrobená v JAP FUTURE je určena pouze do omítané zdi. Montáž soklové lišty je jednoduchá a není zapotřebí se ji obávat. Soklovou lištu doporučujeme montovat po vylití hrubých podlah a před omítáním stěn. Zazdívací profil je důležité osadit do správné výšky od hotové podlahy, do tzv. nuly. V dalším kroku je zapotřebí profil vyrovnat ve dvou rovinách, ve vodorovné i svislé. Následuje pevné přišroubování profilu ke zdi a jeho stavební zapravení, kdy nosný soklový profil využijete jako omítník, podle kterého se dorovnává omítka. Výška soklové lišty je neměnná a to 72 mm, celková hloubka zazdívacího a pohledového profilu je 15,3 mm. K délkovému nastavení soklové lišty, nebo k jejímu napojení pod vnějším a vnitřním úhlem 90° slouží plastové spojky, průběžné a rohové.