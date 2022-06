Stavba / Okna a dveře / Dveře / Stavební pouzdro PURE. Novinka netradičních rozměrů od JAP FUTURE

Stavební pouzdro PURE. Novinka netradičních rozměrů od JAP FUTURE

Jedním ze základních prvků každé místnosti jsou beze sporu dveře. Oddělují jednotlivé prostory v bytě a vytváří komfortní zónu soukromí. Už při plánování stavby či rekonstrukce je nutné se zamyslet nad jejich výběrem. Ujasnit si, jaké a kam umístit a jaký budou plnit účel.

Stavební pouzdra pro posuvné dveře od české firmy JAP FUTURE jsou chytrým a elegantním pomocníkem, a to proto že dokážou nabídnout v interiéru designové řešení stavebního otvoru a navíc ušetřit nebo důmyslněji vytvořit prostorové dispozice.

Firma JAP FUTURE, která je u nás největším výrobcem, má v nabídce jak klasická stavební pouzdra, tak i atypické modely. Nejběžnější jsou obložková pouzdra NORMA, a to ve čtyřech kategoriích – NORMA STANDARD, NORMA KOMFORT, NORMA UNIBOX a NORMA PARALLEL. Každá z kategorií zohledňuje typ interiéru, do kterého je zapotřebí dveře umístit.

NORMA STANDARD se ideálně hodí do místností, kde je úspora prostoru nezbytná. Pouzdro je vyrobeno pro zasouvání jednokřídlých dveří. NORMA KOMFORT je sestava dvou pouzder, které spojuje vodící lišta. Každé pouzdro je určeno pro jedny jednokřídlé dveře. Ty se vysouvají proti sobě a podle potřeby lze jejich pohyb synchronizovat. NORMA UNIBOX je jedna schránka pro dvoje dveře. Instaluje se mezi dvě místnosti a dveře se zasouvají za sebe do jednoho boxu. Je to tedy ideální systém k oddělení sousedních místností. Každá z místností tak získá svoje dveře, stavební pouzdro je však jen jedno.



NORMA PARALLEL je typ obložkového stavebního pouzdra, v němž jsou dvě dveřní křídla, která se zavírají jedním směrem paralelně za sebou. Velkou výhodou u tohoto systému je, že se do jednoho pouzdra zasouvají dvě křídla a stačí tak menší stavební otvor.



Novinkou je atypické stavební pouzdro PURE STANDARD pro jednokřídlé dveře. Čím se vlastně od ostatních odlišuje? Především svojí velikostí. Šířka otvoru je až 1 650 mm a výšku si drží v úctyhodných 2 700 mm. Je to tedy pouzdro určené pro širší průchody a v případě PURE se opravdu není potřeba držet při zemi. Rozměry tohoto výrobku přímo vybízejí k velkorysým projektům, a tak každý, kdo hledá něco jedinečného a originálního, bude bezesporu nadšený. Do pouzdra PURE lze použít jak dveře skleněné či dřevěné, tak dveře s hliníkovou konstrukcí.



Všechny zmíněné varianty stavebních pouzder potěší možností dovybavení tichým dorazem pro postupný dojezd a kompatibilitou se všemi výrobci dveří.

Tiché elegantní řešení, úspora prostor, originální design a kvalitní zpracování. Samé klady, které se jistě při rekonstrukci či stavbě vyplatí mít na zřeteli. Každý ušetřený metr se dnes počítá a se stavebními pouzdry JAP FUTURE k nim vede přímá cesta. Dostanete zkrátka to nejlepší, co je na trhu. www.japcz.cz