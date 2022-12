Aplikace Stawebnice se dál rozvíjí

Interaktivní příručka Stawebnice.online, která je součástí stejnojmenného vzdělávacího projektu, kterou iniciovala a dále podporuje společnost HELUZ cihlářský průmysl s řadou dalších partnerů, se neustále rozšiřuje o nová výuková témata a funkce. Kromě toho umožňuje vyučujícím vkládat vlastní obsah a vytvářet testy přes systém pro učitele (ucitel.stawebnice.online) a v rámci výuky obsah sdílet svým žákům, kteří si mohou nově nasbírané znalosti otestovat v testech. O Stawebnici jsme hovořili s Ing. Kristýnou Richterovou, správkyní a redaktorkou projektu.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Ti, co se pohybují v oboru stavebnictví, jistě už o projektu Stawebnice slyšeli a případně interaktivní příručku i vyzkoušeli. Příručka, která je pro zájemce dostupná on-line přes webový prohlížeč nebo formou aplikace pro mobilní zařízení, tablet a počítač, se neustále rozšiřuje o nový obsah a nové funkce. Neziskový projekt Stawebnice je určený zejména pro střední odborné školy stavební a učiliště, jejichž žáci mohou na interaktivním 3D modelu rodinného domu studovat jednotlivé odborné pojmy a řešení stavebních detailů. Kromě toho aplikace obsahuje i textovou část s podrobným výkladem, testy a videa se stavební tématikou.

Stawebnice jako výukový nástroj pro učitele

Vlastní rozhraní má v příručce Stawebnice i vyučující. Ten může do příručky přes systém pro učitele (ucitel.stawebnice.online) vkládat vlastní obsah v podobě vlastních textů a testů a kontrolovat výsledky studentů. V příručce se neustále rozšiřuje textová část i grafický obsah. Jednou z posledních novinek je např. nový obsah týkající se konstrukcí a jejich dělení dle dané specifikace či názorné řešení připojovací spáry oken pomocí systému WINS. Kromě čistě stavebního obsahu příručka obsahuje i pomůcky z oboru matematiky a fyziky, jako např. objemy a povrchy těles, převody jednotek apod. I tyto výpočetní pomůcky budou v budoucnu rozšířeny o výpočty související s oborem stavebnictví.

BIM a dostupná virtuální realita

Příručka reaguje i na povinnost výuky BIM na středních průmyslových školách stavebních od školního roku 22/23. Obsahuje textové informace o metodě BIM a také videa, jak pracovat v ArchiCADu. Kromě základní aplikace Stawebnice je k dispozici na mobilních platformách ještě aplikace Stawebnice VR. K užívání aplikace je třeba mobilní telefon a cardboard brýle, díky kterým si může uživatel procházet vzorový dům a detaily v aplikaci ve virtuální realitě. Své znalosti může testovat v kvízech, které jsou v aplikaci připraveny. Cardboard brýle jsou k dispozici k bezplatnému zaslání pro třídu do školy, která se má zájem v oblasti moderních pomůcek rozvíjet.

V projektování v BIMu jsou budoucí stavaři dobří

V rámci projektu Stawebnice se dále pořádají workshopy a v neposlední řadě soutěž pro třetí ročníky středních průmyslových škol s názvem HELUZ Level Up. Ve druhém ročníku, jehož výsledky byly vyhlášeny na veletrhu For Arch 2022, soutěžící odevzdávali mimo jiné i projekt rodinného domu ve formátu ifc. Dům musel být vyprojektován za použití produktů HELUZ a partnerů projektu Stawebnice. Nyní se již zájemci z České republiky a ze Slovenska mohou hlásit do dalšího ročníku soutěže. Jednou z novinek aktuálního ročníku bude např. hodnocení soutěžních projektů z hlediska energetické náročnosti.

Více informací si můžete poslechnout v záznamu rozhovoru s Kristýnou Richterovou ze společnosti HELUZ cihlářský průmysl.

Ing. Kristýna Richterová

správkyně a redaktorka projektu Stawebnice

mobil: +420 734 433 444

email: richterova@heluz.cz