Koronavirová pandemie objevila další nový fenomén: život na balkónech a lodžiích

S balkónem či lodžií hodnota nemovitosti může stoupnout až o půl milionu Kč. Jejich úpravy se přitom pohybují v rozmezí od několika stovek až po několik desetitisíců Kč. Urychlil se trend, kdy se balkóny ze „skladišť“ a sušáren mění v plnohodnotnou venkovní místnost.

Balkón zvedne cenu nemovitosti až o několik set tisíc korun

Podle únorového průzkumu Asociace českých stavebních spořitelen si třetina mladých lidí představuje své ideální bydlení v bytě či domě s balkónem nebo terasou. Význam těchto nebytových prostor přitom během posledního roku výrazně vzrostl. Urychlil se tak trend, kdy se balkóny ze „skladišť“ a sušáren mění v plnohodnotnou venkovní místnost.

Na balkóny, lodžie a terasy se přesunul společenský život Čechů, kteří neměli možnost úniku do přírody před častými lockdowny. Proto se řada obyvatel pustila do zvelebení či rekonstrukce těchto prostor. Jejich úpravy se přitom pohybují v rozmezí od několika stovek až po několik desetitisíců korun.

„Více než třetina úvěrů, které stavební spořitelny loni poskytly, byla na rekonstrukci stávajících bytových či nebytových prostor. Právě stavebko je pro tyto úpravy ideální nástroj financování. Buď mohou zájemci použít peníze, které uspořili, nebo si za nízkou úrokovou sazbu bez nutnosti zajištění nemovitostí půjčit na rekonstrukci, ale třeba i pořízení balkónu či terasy,“ objasňuje Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen.

Na balkóny a lodžie si lidé nejčastěji pořizují nový nábytek, grily nebo jen květiny a dekorace

Stále více se také prosazuje – a nejen mezi mladými – trend „urban gardeningu“, kdy si lidé pro vlastní potřebu pěstují nejen květiny, ale i bylinky či zeleninu. Ze stavebních úprav vedou pokládky nových dlažeb nebo zasklívání, instalace stínění či, v rámci větší rekonstrukce, posuvných skleněných stěn mezi pokojem a lodžií, čímž dochází k rozšíření obytné plochy.

Zájem roste také o závěsné balkóny

„Výjimkou není ani pořízení balkónu tam, kde doposud nebyl. Po jeho pořízení přitom může hodnota nemovitosti vzrůst až o několik set tisíc korun. Není přitom podmínkou, že si balkóny musí nechat nainstalovat všechny byty v konkrétním domě. Nicméně bývá cenově výhodnější nechat si zpracovat projekt pro celý dům, obyvatelé se pak postupně k jejich přístavbě přidávají. Financovat závěsný balkón lze mimo jiné také ze stavebka,“ dodává Jiří Šedivý.

Na kolik vyjde rekonstrukce či zvelebení balkónu:

Závěsný balkón 100 000 Kč Zasklení balkónu 15 000–20 000 Kč Nová dlažba vč. pokládky (6 m2) 10 000 Kč Balkónový nábytek pro 4 osoby 4 000 Kč Bezkouřový gril 3 000 Kč Dekorace vč. osvětlení 1 000 Kč Rostliny vč. květináčů 1 000 Kč

Všechny ceny jsou pouze orientační, vycházejí z cen volně dostupných na internetu.

Je velkou výsadou mít svůj vlastní kousek venkovního prostoru, bohužel ne každý z nás ho má. I přesto si svůj kousek zahrady můžeme užít na balkóně nebo na terase. Stylový balkonový nábytek zvýrazní potenciál i z malého balkónu.

Pro lidi, kteří nemají velký sklep nebo garáž v blízkosti bytu, může být skladování venkovního nábytku mimo letní sezónu velkým problémem. Výběrem nábytku z kvalitního technoratanu tento nedostatek snadno vyřešíte. Ratanový nábytek je plně odolný proti vlhkosti, dešti, extrémním teplotám a UV záření, díky čemuž si po mnoho let udržuje bezvadnou strukturu. Kompaktní nepropustné pletení navíc neabsorbuje vodu ani nečistoty, díky čemuž si i bílý balkonový nábytek zachovává bezvadnou podobu navzdory kontaktu s destruktivními faktory. V společnosti gardenspace.cz například velmi populární sestava Milano, která se díky své variabilitě přizpůsobí každému balkónu či terase.

Pro milovníky minimalismu a designu je tu hliníkový nábytek. Nenechte se zmást jednoduchostí nábytku ZUMM – šetřící linie, jde ruku v ruce s vysokým komfortem, který uvolňuje unavené svaly. Rozsáhlá nabídka balkonového nábytku ZUMM zahrnuje jak klasické, kompaktní sestavy skládající se ze stolu a židlí, tak i pohodlná lehátka, modulární pohovky, houpačky a křesla, která budou dobře fungovat na malém balkonu, velké zahradě, hotelu, venkovní restauraci nebo v luxusním SPA centru.



Moderní nábytek na balkóny, lodžie a terasy – Garden Space

Závěsné křeslo KOKON na stojanu lze použít na balkóny a terasy – Garden Space



Komentář: Ing. Ondřej Wittek, obchodní manažer/sales manager, Schöck – Wittek s.r.o.

Balkónům fandím především ve městech, kde je jich využití opravdu velké. Člověku dají možnost být na čerstvém vzduchu a u toho si vychutnat dobrou večeři nebo sklenku vína.

Naše firma pracuje na tom, aby tato konstrukce byla tepelně oddělena od objektu a nebyla tak energetickou přítěží. Pro tento účel existuje náš produkt Schöck Isokorb®.





Komentář: Michaela Hoďánková, jednatelka, FLOWER COMPANY, s.r.o.

Ponořit ruce do hlíny je radost, kterou již objevilo mnoho z nás a mnoho z nás již dobře ví, že pobyt v zeleni prokazatelně prospívá zdraví a pohodě lidí. Obrovským trendem posledních let jsou komunitní zahrady. Vypěstovat si svoje vlastní květiny, zeleninu nebo bylinky je stále atraktivnější i pro lidi ve městech. V době, kdy vše komunitní je tabu a zdraví a pohoda se zdá být důležitější než kdy jindy, získalo každé ozelenitelné místo cenu zlata. Balkóny a terasy se staly oblíbeným místem úniku, relaxace a městského pěstování. Balkóny a terasy mají jedno společné – omezený prostor. Našli jsme způsob, jak vypěstovat parádní množství květin, bylinek, nebo třeba oblíbených chilli papriček a nezabrat místo pro posezení a grily.

Naše zelené stěny Vám pomohou úspěšně a snadno vertikálně vypěstovat nejen efektní dekoraci, ale i bylinky do Vašeho oblíbeného drinku. Pro zelené stěny a vertikální zahrady používáme funkční technologii, která je geniálně jednoduchá, stačí dodržet pár snadných pravidel a fantastické výpěstky „ze zdi“ na sebe nenechají dlouho čekat. Pokud byste ocenili celoroční krásné zelené stěny, ale do pěstování se Vám zas tolik nechce – pomůžeme Vám dekorovat prostory naší zelenou stěnou z exkluzivních umělých rostlin. Vypadá jako živá, ale nevyžaduje žádnou péči a je vhodná pro interiér i exteriér. Hlavní výhodou našich umělých zelených stěn je jejich UV stálost – rostliny Vám nevyblednou ani na přímém slunci. Díky certifikaci o nehořlavosti můžeme tyto zelené stěny umístit i do únikových prostor, kde by nám požárníci jiné dekorace nepovolili.



Umělá zelená stěna na balkoně – FLOWER COMPANY

Umělá zelená stěna na terase – FLOWER COMPANY

Živá vertikální zahrada s bylinkami – FLOWER COMPANY