Rostoucí ceny energií jsou až třetím důvodem k rekonstrukci domu

Na 63 % Čechů plánuje v letošním roce malé či větší úpravy svého stávajícího bydlení. Do rekonstrukce se pouštějí nejčastěji proto, že jejich nemovitost je již stará a potřebuje obnovit, z důvodu rostoucích cen energií je to jen 12 %.

Do úprav chtějí Češi investovat v průměru 160 tisíc korun. Vyplynulo to z dubnového průzkumu Asociace českých stavebních spořitelen.

Záliba Čechů v úpravách bydlení nebere konce. V letošním roce plánuje nebo už uskutečnilo rekonstrukci svého stávajícího bydlení 6 z 10 Čechů. Může se přitom jednat o velké, ale i drobnější úpravy. Nejčastějším důvodem pro přestavbu je modernizace již starší nemovitosti nebo jejího zařízení (71 %). Češi také realizují úpravy v souvislosti s rostoucími cenami energií (12 %). Na 4 % Čechů chce investicí do rekonstrukce ochránit své úspory před současnou vysokou inflací.

Nejčastěji se chystáme rekonstruovat kuchyň a koupelnu

Ze všech místností v domě nebo bytě se letos úprav dočká nejčastěji koupelna (45 %), následovaná kuchyní (43 %) a obývacím pokojem (42 %). „Je to logické. Jedná se o místnosti, ve kterých trávíme nejvíce času, proto musí zcela pochopitelně splňovat naše nároky na funkčnost, pohodlí, ale i vzhled. Navíc právě v těchto prostorách je často příležitost pro úpravy, které vedou k úsporám energií, ať už se jedná o tepelnou izolaci nebo třeba výměnu kotle,“ komentoval výsledky průzkumu Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen.

Průměrně plánujeme za rekonstrukce utratit 160 tisíc korun, nejčastěji sáhneme do úspor

Do letošních rekonstrukcí chceme investovat v průměru zhruba 160 tisíc korun. Téměř 45 % Čechů přitom počítá s investicemi do 50 tisíc korun, pětina mezi 50 až 100 tisíci korun a 37 % dotazovaných pak s částkou vyšší než 100 tisíc. Každý desátý plánuje vydat na rekonstrukci dokonce víc než půl milionu. Většina dotazovaných (84 %) počítá s tím, že bude úpravy alespoň částečně hradit z vlastních úspor. „Úspory ze stavebního spoření nejčastěji směřují právě do bydlení. Pro Čechy je lákavé díky téměř nulovému riziku a z dlouhodobého pohledu zajímavému zhodnocení. Ve spojení s úvěry pak hraje stavební spoření klíčovou roli na českém trhu financování bydlení,“ řekl Jiří Šedivý.

Nějakou formu půjčky, ať již na část nákladů, nebo na financování celé rekonstrukce, plánuje téměř čtvrtina (23 %) dotazovaných. „Rekonstrukce jsou nejčastějším důvodem, proč si lidé berou úvěry od stavebních spořitelen. Zájem o ně je v letošním roce i díky možnosti financovat rekonstrukce stále solidní. Jen za první čtvrtletí poskytly stavební spořitelny úvěry za zhruba 23 miliard korun, což je v meziročním srovnání nárůst zhruba o procento,“ uvedl Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen.

Výzkum AČSS proběhl v dubnu 2022 na reprezentativním vzorku 519 respondentů české populace ve věku 18–65 let. Výzkum se uskutečnil pomocí Instant Research IPSOS.

