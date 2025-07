Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střešní krytiny / Jak na plechovou střechu: průvodce výběrem a montáží

Jak na plechovou střechu: průvodce výběrem a montáží

Volba nové plechové krytiny není jen otázkou estetiky, ale především technických parametrů, správného návrhu a kvalitní realizace. V článku přehledně shrnujeme, na co se zaměřit při výběru konkrétní krytiny, jak postupovat při poptávce, co by měla obsahovat nabídka od dodavatele a jak celý proces probíhá od první konzultace až po finální montáž.

1. FINANCE: Kde hledat úspory při pořízení nové střechy?

U každé větší investice hrají finance klíčovou roli – a u střechy to platí dvojnásob. Jaké možnosti úspor se nabízejí při výběru a realizaci tohoto zásadního stavebního prvku, aniž by utrpěla jeho kvalita či životnost? „Rozhodně komplexní a kompletní dodávkou střechy se všemi jejími detaily, a to bez zbytečných časových prodlev. Pokud se rozhodnete koupit krytinu u jednoho dodavatele, její montáž svěříte zase jinému a funkční doplňky necháte vyrobit montážníkem v jeho dílně… je to celé celkem jistá cesta k prodražení vaší střechy. Navíc se říká, že čas jsou peníze, a platí to i u lehkých střech. Pokud chcete mít jistotu kvalitní dodávky, volte na trhu osvědčené výrobce, kteří mají kolem sebe síť ověřených obchodních a realizačních firem. Vše potom běží v praxi již po zaběhnutých kolejích. Jde nejen o rychlé zpracování vaší poptávky, ale i rychlou výrobu, rychlou dodávku na stavbu a rychlou montáž,“ radí na úvod Ondřej Haška, obchodní a marketingový ředitel předního českého výrobce plechových střech SATJAM. Čtyři zásadní body, které musí obsahovat každá správně vytvořená nabídka, uvádíme dále v bodě č. 5.

2. VOLBA KRYTINY: Nový dům, anebo rekonstrukce?

Novostavby mají výběr střešní krytiny jednodušší. Většinou o ní spolurozhoduje projektant už ve fázi projektu a dle ní připravuje odpovídající skladbu krovu a celého systému střechy.

U rekonstrukcí je třeba posoudit reálný stav. „Ve starších domech už nemusí být střešní konstrukce ve stoprocentním stavu. Pokud není krov vyloženě poškozený, mnohdy ho stačí odlehčit a může sloužit další desítky let. Právě v takových situacích je plechová krytina vhodná, protože je asi desetkrát až dvacetkrát lehčí než tradiční tašky,“ říká Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM.

TIP: Pokud plánujete dosud neobývané půdní prostory předělat na obytné podkroví, bude nutné střechu správně odizolovat, což jsou další kilogramy hmoty navíc. Nosnost stávajícího krovu má samozřejmě svoje limity a zvýšené zatížení různými izolačními materiály může možnosti výběru krytiny limitovat.

Co oči uvidí? Krytinu!

Tradiční vzhled střešních tašek, imitace břidlice, šindele, ale i čtverců à la eternit… to vše dnes najdete ve tvarech a dekorech lehkých plechových střech. U nové střechy je rozhodně dobré vybrat takový tvar a typ, aby vhodně doplnila styl a vzhled domu, a ten tak ladil i s jeho okolím. „Výrazným omezením pro střechu může být dům v památkově chráněné oblasti. Ovšem dnes se dají vytvářet plechové krytiny v tak zdařilých imitacích, že jsou akceptovány i památkáři. Na takových stavbách často tak zvaně ‚prochází‘ krytina se vzhledem falcovaného plechu, jakou je i SATJAM Rapid DeLuxe, případně pak čtvercové šablony kladené na koso. Tohoto efektu využívá krytina SATJAM Rombo Metalic,“ popisuje Ing. Petr Tureček.

Co si žádá moderní architektura?

I střecha podléhá trendům, a těmi současnými je čistota designu, rovné plochy a tmavé barvy. „Dříve byly nejoblíbenější krytiny v klasické červené a hnědé barvě, v posledních letech ale jednoznačně převládá tmavě šedý antracit. Z pohledu designu je u plechových střech jasným trendem falcovaný plech s charakteristickou stojatou drážkou. I u nás je zákaznicky nejoblíbenější krytina SATJAM Rapid DeLuxe, která je falcovanými krytinami inspirovaná,“ vysvětluje Ing. Petr Tureček.

3. POPTÁVKA: Co všechno budete potřebovat vědět?

Než oslovíte vybranou firmu, měli byste o vaší budoucí střeše vědět několik věcí, které budou potřeba ke zpracování cenové nabídky:

Typ a účel stavby

Je důležité si ujasnit, na jakou stavbu střechu vybíráte a co od ní očekáváte. U rodinného domu budete nejspíše chtít, aby se vaše nová střecha dožila minimálně tolik, co vy. U garáže nebo pergoly zase bývá prioritou co nejpříznivější cena. Důležitá je i lokalita, jiný typ střechy se používá v horských oblastech a jiný v jižních Čechách. U rekonstrukce je také třeba zhodnotit i původní krov a to s ohledem na to, co z něj může na střeše zůstat a které jeho součásti jsou na výměnu.

Každá krytina má určitý minimální sklon, od kterého je bezpečné ji na střechu položit. Například na plochou střechu nelze použít ani lehkou plechovou střechu, ani klasické tašky, protože by se na nich mohla dlouhodobě držet voda a nedala by se zajistit vodotěsnost. „ Ovšem situace je již úplně jiná u střech s nízkým sklonem. Výhodou plechových krytin oproti klasickým taškám je, že se některé typy plechových krytin dají instalovat na střechy už od sklonu 8°, ale v extrémních případech dokážeme najít řešení i pro střechy v rozmezí 4° až 8° ,“ upozorňuje Ing. Petr Tureček ze SATJAMu.

Přehřívané podkroví nebo hluk v interiéru pod střechou… toto bývají nejčastější důsledky nesprávně navržené skladby střechy. U novostavby by měla být přesně stanovená už v projektu. Při opravě starého domu je třeba nejprve zjistit stávající stav. Podle toho se pak dá doporučit, co vše budete pod jeho krytinu potřebovat. „Velmi často bývá na stavbách podceňováno odvětrání střechy. V každém střešním plášti se totiž vždy vyskytuje určitá míra vlhkosti, která by mohla při dlouhodobém působení konstrukci střechy poškodit. Odvětrání zajišťuje odvod vlhkosti ze střešního pláště a má vliv také na optimální teplotní poměry v podkroví,“ vysvětluje Ing. Petr Tureček ze SATJAMu.

4. ZAMĚŘENÍ STŘECHY: Na stavbu hned nemusíte

Než dostanete konkrétní cenovou nabídku, bude třeba střechu na vašem domě nejprve orientačně zaměřit. Ať už jde o novostavbu nebo rekonstrukci, běžně vám bude stačit projekt. Někdy mohou pomoci i moderní technologie. Zaměření lze totiž udělat také online. V obou případech se ušetří cesta na stavbu, což spoří čas majiteli i řemeslníkovi, který by na ni jinak musel osobně dojet a na danou střechu vylézt. „Pro vzdálené zaměření střechy nám stačí znát pouze adresu stavby, GPS souřadnice nebo odkaz na online mapy, ze kterých dokážeme stavbu identifikovat. Tyto údaje pak předáme specializované firmě, která pomocí moderní IT technologie sestaví z přesných leteckých snímků trojrozměrný model stavby a s přesností na centimetry stanoví rozměry a sklon střechy. Na základě toho pak naši rozpočtáři vypracují orientační cenovou nabídku,“ vysvětluje Ing. Petr Tureček ze SATJAMu. Zaměření je tak hotové během chvilky, takže šetří čas i finanční náklady a investoři na svoji cenovou nabídku nemusí dlouho čekat. Zaměření se pak provádí ještě jednou, a to před zadáním zakázky do výroby, ale to už se vždy provádí přímo na stavbě z důvodu vyšší přesnosti.



Zaměření pomocí leteckých snímků Díky využití stereofotogrammetrie, technologie zpracování leteckých snímků do prostorového modelu, je možné určit rozměry střech bez nutnosti fyzického zaměření. Tím se celý proces výrazně zrychluje a zjednodušuje, což umožňuje připravit cenovou nabídku rychle, efektivně a bez zbytečných prodlev. Při zpracování využíváme vlastní datovou základnu, která vzniká leteckým snímkováním a následnou fotogrammetrickou rekonstrukcí. Díky tomu je možné provést výpočet střechy digitálně, během několika minut, bez nutnosti výjezdu technika na místo. Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis, která se specializuje na letecké snímkování

5. NABÍDKA: Komplexnost na prvním místě, aneb co v ní nesmí chybět?

Žádná střecha není jen o samotné krytině, a podle toho by měla vypadat i nabídka, která by měla obsahovat veškerý kotevní a hydroizolační materiál s potřebnými doplňky. „Příslušenství je ideální volit od stejného dodavatele jako krytinu, aby bylo vše kompatibilní a v odpovídající kvalitě. Jinak by totiž mohlo dojít například k zatékání nebo předčasné korozi, což by zbytečně zkracovalo životnost nové střechy. Při poškození by pak mohl být problém s uplatněním reklamace,“ upozorňuje Ing. Petr Tureček ze společnosti SATJAM.

Čtyři body, bez kterých nabídka na střechu není kompletní:

Střešní krytina – V současném stavebnictví je kladen důraz na rychlost výstavby, a proto je trendem prefabrikace. U plechových krytin to znamená, že se mnohé z nich vyrábí dané stavbě na míru. Tím se minimalizuje množství odpadu a urychluje se vlastní pokládka. Také to přispívá ke snižování nákladů. Oplechování – Do této kategorie patří všechny detaily v hřebeni, kolem štítu, na okapové hraně, kolem komínu nebo střešních oken. Všechna tato místa musí být důkladně chráněna proti zatékání. Oplechování může být prefabrikované ze sériové výroby, případně si jej klempíři zpracovávají ručně. V obou případech by mělo být ze shodného materiálu jako krytina a od stejného dodavatele. Pokud se totiž na střeše sejdou střešní komponenty z různých zdrojů, nemusí být tvarově kompatibilní či přesně ladit svým odstínem. Kotevní a hydroizolační materiál – Všechny prvky, kterými se krytina upevňuje k podkladu, musí odpovídat zvolenému materiálu a povrchu. Proto by měl mít výrobce pro různé typy krytin odpovídající kotvení. Pokud si koupíte nejkvalitnější krytinu na trhu, ale realizátor na ni použije šrouby, které svou kvalitou neodpovídají kvalitě krytiny, může časem dojít k omezení těsnosti, nebo korozi a střecha nemůže správně fungovat. Součástí nabídky by také měly být difuzní fólie, odvětrávací prvky a další nezbytné materiály, bez kterých se žádná střecha neobejde. Střešní doplňky – Další příslušenství ke krytině se vybírá podle individuálních potřeb majitele a dané stavby. Tam, kde je třeba zabránit pádu sněhu ze střechy, by neměly chybět sněhové zábrany. Někde mohou být potřeba lávky nebo schůdky, aby byl přístup ke komínu nebo anténě. Pokud plánujete instalaci fotovoltaiky, je dobré už s plechovou krytinou koupit speciální držáky pro upevnění panelů, s nimiž nehrozí poškození nové střechy nešetrnou instalací.

TIP: Není metr jako metr

V nabídce si rozhodně také zkontrolujte správné množství plechové krytiny. To se udává v metrech čtverečních. Ovšem pozor! Zde je právě podstatný rozdíl v přístupu různých firem. „Plechové panely se při instalaci překládají přes sebe, což zajišťuje jejich hydroizolační funkci. V praxi to znamená, že o tyto překryvy nabyde celková výměra střešní krytiny. Zjednodušeně řečeno: na střechu s plochou 100 m2 bude majitel kvůli těmto překryvům ve skutečnosti potřebovat cca 110 m2. S tím by měl dodavatel už dopředu kalkulovat. Bohužel existují některé společnosti, které tuto plochu navíc do nabídky nezapočítávají, aby se opticky dostaly na příznivější cenu. Majitelé jsou pak překvapeni nečekanými výdaji navíc,“ upozorňuje Ing. Petr Tureček ze SATJAMu.

6. OBJEDNÁVKA: Kde si lehkou střechu nejlépe objednat?

Plechové krytiny se dnes obvykle nedistribuují od výrobce přímo klientovi, ale přes stavebniny, řemeslníky nebo stavební firmy, které se postarají i o montáž. „Pokud se majitel obrátí přímo na nás jako na výrobce, můžeme mu sice zpracovat rámcovou nabídku, aby si udělal představu o ceně, ale s jejím zasláním jej rovnou doporučujeme na naše partnerské firmy podle regionu, kde stavba stojí. Finančně výhodnější nabídku rozhodně poskytují právě naši partneři, kteří střechu nejen dodají, ale i zajistí její správnou montáž. V cenové nabídce operují s materiálem i náklady na práci, takže obvykle dokážou nabídnout výhodné cenové podmínky. Na zakázku s montáží se totiž vztahuje nižší daňová sazba, a proto je výhodnější obrátit se s dodávkou krytiny přímo na realizační firmu. Mimoto má SATJAM samozřejmě síť obchodních středisek, v nichž naši specialisté dokážou poradit s výběrem krytiny,“ vysvětluje Ondřej Haška ze SATJAMu.

7. MONTÁŽ: Co mi přijde na stavbu?

Malá hmotnost plechu je velkou výhodou i při dopravě, skladování a manipulaci. Celá střecha s veškerým příslušenstvím se tak klidně vejde na jednu paletu. Obvykle se nemusí řešit ani žádná speciální technika, která materiál dostane na střechu. V drtivé většině případů bývá plechová krytina vyrobená na míru konkrétnímu domu. Panely mívají danou šířku, při výrobě se přizpůsobuje pouze jejich délka. Každý plech tak má na střeše své místo. „Součástí dodávky je proto tak zvaný kladečský plán, což je v podstatě technický výkres, který přesně ukazuje, jak a kde mají být jednotlivé díly krytiny položené. Také pomáhá stanovit množství šroubů, fólií a dalších věcí nezbytných k pokládce střechy. Investorovi tak přijde na stavbu kompletní materiál pro zastřešení, takže nemusí ztrácet čas sháněním difuzních fólií, doplňků a podobně. Pro naše krytiny jej zpracováváme zdarma,“ vyjmenovává Ing. Petr Tureček.

Samotná pokládka ale vyžaduje zručnost a zkušené ruce, protože k perfektnímu dokončení detailů je potřeba precizní řemeslo. Tuto práci by proto měl provádět profesionál, a to hlavně pokud jde o složitější střechu. Jen kvalitně vyrobená, ale hlavně také správně namontovaná plechová střecha může sloužit desítky let!