Jak se rodí plechová krytina: Cech KPT nahlédl do jejich výroby

Ukázat odborníkům výrobní proces moderních plechových krytin, představit současné technologie montáže a upozornit na prohřešky na českých střechách. Takový byl program exkurze Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR do výrobního závodu ostravského SATJAMu.

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky sdružuje odborníky z oborů a spolupracuje s výrobci střešních krytin i školami, které vyučují budoucí řemeslníky. Členové její moravské odnože zavítali 5. března do ostravské centrály společnosti SATJAM, kde měli možnost nahlédnout pod pokličku největšího českého výrobce plechových střech. Organizaci za Cech zajišťoval přednosta olomouckého regionu, Miroslav Smyčka.

Hlavním důvodem setkání bylo ukázat odborníkům, kteří se každý den věnují práci se střešními materiály, jak vlastně samotná lehká plechová krytina vzniká, a to přímo u zdroje. „Řemeslníci mají s našimi krytinami bohaté praktické zkušenosti, běžně ale nemají příležitost nahlédnout do jejich výrobního procesu. Chtěli jsme jim proto poodhalit tajemství jejich vzniku, navázat dialog a předat si vzájemně zkušenosti. Exkurze pořádáme pravidelně pro naše obchodní partnery, podobné setkání s členy Cechu jsme ale měli možnost uskutečnit poprvé. Velmi si proto ceníme možnosti se takto vzájemně obohatit,“ uvádí Miroslav Herman, manažer obchodních středisek společnosti SATJAM.



Řemeslníci z Cechu mají práci se střešními materiály v malíčku – denně je používají na stavbách. Právě proto se exkurze nesla hlavně ve znamení zajímavé a podnětné diskuze. Na programu byl i rozbor technologií a různých způsobů montáže, které odpovídají požadavkům aktuálních norem. Došlo i na ukázku příkladů z praxe, včetně častých nešvarů na českých stavbách a případů, kdy nebyl dodržen správný technologický postup.

Účastníci exkurze měli možnost nahlédnout pod pokličku výroby – přímo v provozu viděli, jak vznikají různé typy krytin a mohli si prohlédnout i nejnovější technologie. Nechyběla ani teoretická část – probíralo se, co všechno předchází samotné výrobě: od technické přípravy přes administrativu zakázek a záruční listy až po logistiku. Viděli tak i balení a expedici hotového zboží. Velkým přínosem bylo především i to, že si odborníci mohli spojit svou každodenní ruční práci s tím, jak celá výroba probíhá strojně. Největší zájem vzbudila výroba taškových a velkoformátových krytin, ale také proces vzniku krytiny SATJAM Rapid DeLuxe, která imituje falcovaný plech.



„Členové Cechu mohou nejenom pracovat s našimi materiály, ale mají možnost zasahovat i do normovacích předpisů, které potom ovlivňují vývoj našeho řemesla v rámci celé republiky. Jsou to odborníci, kteří jsou do jisté míry schopni vymýšlet metody, jak naše výrobky zpracovávat a instalovat na stavbách. Velmi proto oceňovali možnost získat informace zase z jiné stránky oboru. Pro nás je spolupráce s takovými profesionály určitě velice vítanou cestou, jak naše odvětví posouvat dále co do kvality zpracování i zavádění nových technologických procesů,“ uzavírá Miroslav Herman.

