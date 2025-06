Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střešní krytiny / Technologické rozdíly mezi falcovanými krytinami a jejich alternativami

Technologické rozdíly mezi falcovanými krytinami a jejich alternativami

Falcované krytiny dnes patří mezi ty velmi populární, jejich instalace ovšem vyžaduje precizní řemeslo. Na trhu existují také vzhledově příbuzné alternativy, které se odlišují primárně postupem instalace. Oba typy krytin mají svá specifika, které je nutné při výběru zvážit.

Historicky patří falcované krytiny mezi nejstarší typy plechových střech, v současné době se díky svému nadčasovému vzhledu uplatňují na moderních stavbách, rustikálních budovách i starých domech. Jde o řemeslnou krytinu, která vzniká až na stavbě pomocí speciálních strojů a nástrojů. „Ačkoliv i sem již částečně vstoupila mechanizace a pro realizaci se používají profesionální stroje, stále se jedná o systém vyžadující precizní řemeslné provedení a značný podíl ruční práce. Obvykle se pro ní také používají vysoce jakostní materiály, což je dáno specifickými technickými požadavky. Ve srovnání s jinými typy plechových krytin je proto nutné počítat obvykle s finančně i časově náročnější realizací,“ uvádí Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM, předního českého výrobce plechových střech.

Variabilita provedení

Falcovaná krytina je díky své konstrukci a technickým možnostem vhodná zejména pro velmi členité či atypicky řešené střechy. „Ačkoli je její fyzické zpracování pracnější, nabízí výrazně větší variabilitu při navrhování a provádění detailů. To je výhodou při realizaci komplikovaných tvarů, jako jsou obloukové střechy, lomené a geometricky složité střešní plochy a podobně – samozřejmě za předpokladu, že je použitý materiál v odpovídající kvalitě a je možné jej dostatečně tvarovat,“ popisuje Ing. Petr Tureček ze společnosti SATJAM. Falcovaná krytina navíc nemusí být tvořena jen klasickými souběžnými pásy; lze využít i jiné formáty či různé atypické tvary. Je více cest k tomu, jak má výsledná krytina vypadat, což v kombinaci s ručním zpracováním umožňuje dosáhnout větší variability tvarů a řešení. Zároveň to ale také znamená, že musí být vyrobena ze špičkového materiálu a opatřena odolnou povrchovou úpravou, aby nedošlo během realizace k jejímu mechanickému poškození.



Falcované krytiny umožňují precizní vyřešení detailů i pokládku na atypicky tvarované střešní plochy. Falcované krytiny umožňují precizní vyřešení detailů i pokládku na atypicky tvarované střešní plochy.

Důkladná příprava je nezbytná

Zpracování falcované krytiny na stavbě musí předcházet už precizní návrh. Pokud se v něm cokoliv podcení, mohou ve spojích a detailech střešní krytiny vznikat síly, v jejichž důsledku může dojít k mechanickému poškození krytiny a poruchám, jejichž důsledkem může být až zatékání. „Jakmile se falcovaná krytina na stavbě dokončí, dodatečné změny už jsou velmi obtížně realizovatelné. Obvykle se musí krytina v místě spojů rozebrat, což je velmi náročné a v naprosté většině případů to vede ke znehodnocení materiálu, takže už jej nelze na střeše opětovně použít,“ upozorňuje Ing. Petr Tureček ze společnosti SATJAM.

Precizní řemeslo a instalace

Pokládka falcované krytiny se provádí vždy na bednění. Standardně by také měla být doplněna o separační vrstvu, která plech ochrání před impregnačními prostředky použitými na dřevě, eliminuje nerovnosti podkladu a přispívá k omezení šíření hluku do podkroví. K ukotvení plechu do podkladní konstrukce se používá systém příponek, které se vkládají do spojů. Používají se dva typy: pevné příponky, které krytinu trvale fixují v určeném místě, a posuvné příponky, umožňující dilatační posun plechu vlivem jeho tepelné roztažnosti.

Pro správnou funkčnost krytiny je nezbytný správný návrh rozmístění a počtu příponek. Zejména v místech prvků prostupujících skrz střešní konstrukci, jako jsou komíny, střešní okna, střešní výlezy a podobně může mít špatný návrh příponek velmi vážné důsledky. Počet a rozestupy příponek ovlivňuje několik faktorů, například větrná oblast, umístění stavby v terénu a výška budovy. Rozmístění pevných příponek v ploše střešní roviny je určeno sklonem střechy a je stanoveno technickou normou.

Nový materiál pro falcování

Na trend současné architektury upřednostňující falcované krytiny reaguje SATJAM rozšířením sortimentu o nový materiál pro falcování. Pod označením GreenCoat® PLX Pural Matt BT se skrývá speciální svitková ocel ve falcovací kvalitě o tloušťce 0,6 mm. Plech je opatřen nadstandardní vrstvou zinkového povlaku o gramáži 350 g/m2, který jej chrání proti korozi a prodlužuje jeho životnost. Potvrzuje to i možnost využití Registrační záruky v délce 40 let. Materiál je opatřen ekologickým povrchem, bez přítomnosti ropných produktů s obsahem obnovitelných surovin. Tato povrchová úprava na bázi polyuretanu mu poskytuje vysokou ochranu vůči poškrábání, působení povětrnostních vlivů a odolnost vůči UV záření. Zadní strana je opatřena ochranným lakem. Vybírat lze ze dvou odstínů: hnědá RR887 a antracit RR2H2. Nový ocelový plech tak doplňuje stávající hliníkový svitkový plech pro falcování AluFalc s tloušťkou 0,7 mm. Ten je dodáván s vysoce odolnou povrchovou úpravou na bázi polyuretanu, a to v hladkém provedení nebo v mírně strukturované verzi AluFalc Stucco.



Krytina SATJAM Rapid DeLuxe dokáže navodit vzhled falcované krytiny, její instalace je ale řemeslně méně náročná. Krytina SATJAM Rapid DeLuxe dokáže navodit vzhled falcované krytiny, její instalace je ale řemeslně méně náročná.

Sofistikovaná alternativa

Odpovědí na řemeslnou náročnost falcovaných krytin jsou esteticky příbuzné alternativy, které zachovávají stejný vzhled, ale odlišují se o něco jednodušší instalací. „Falcovaným plechem je inspirovaná i naše nejprodávanější krytina SATJAM Rapid DeLuxe. Pohledově vytváří shodný efekt dvojitých stojatých drážek. Ty jsou ale už prefabrikované z výroby, takže jednotlivé pásy se do sebe pouze zacvaknou bez nutnosti použití falcovačky nebo jiných speciálních nástrojů. V kombinaci s velkým formátem krytiny tím může být vlastní realizace výrazně urychlena,“ vysvětluje rozdíl Ing. Petr Tureček ze SATJAMu. Na práci jsou tak kladeny nižší nároky z pohledu provedení a finanční náročnosti. Zároveň to ale znamená o něco menší flexibilitu pro pokládku na atypicky tvarované střešní plochy.



Krytina SATJAM Rapis DeLuxe je k dispozici kromě hladké varianty také ve třech typech profilací. Krytina SATJAM Rapis DeLuxe je k dispozici kromě hladké varianty také ve třech typech profilací.

Krytina má prodlouženou perforaci pro kotvení, což minimalizuje riziko, že by mohlo vlivem přirozené tepelné roztažnosti plechu dojít k jeho deformaci. Ze stejného důvodu jsou zámky tvarované tak, aby byla zajištěna optimální kluznost ve spojích. Z obou stran zámků je krytina opatřena náběhy, díky kterým v tomto místě neleží přímo na podkladu. To pomáhá eliminovat napětí v krytině a tím i riziko zvýraznění případných drobných nerovností podkladu. Kromě zcela hladké varianty se vyrábí ve třech typech profilací. Také pomáhají eliminovat odrazy světla od povrchu, které by mohly opticky zvýraznit drobná zvlnění plechu vzniklá nerovnostmi podkladu. Pokládku je možné provádět na bednění, případně i na laťování. Při pokládce na bednění je doporučeno použití separační vrstvy.

Krytina SATJAM Rapid DeLuxe se vyrábí rovněž z oceli či hliníku a lze ji použít i na střechy s velmi nízkým sklonem. Díky svému promyšlenému konstrukčnímu řešení zabodovala i u odborníků – získala certifikaci Česká kvalita – Osvědčeno pro stavbu a ocenění Zlatá taška 2022.

