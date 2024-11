Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střešní krytiny / Plechová střecha jako komplexní systém na míru stavby

Plechová střecha jako komplexní systém na míru stavby

Žádná střecha není jen o krytině. O její dlouhodobé funkčnosti a spolehlivé ochraně před povětrnostními vlivy rozhoduje také provedení všech vrstev střešního pláště, detailů a doplňkových prvků. Plechové krytiny SATJAM proto mají řešení v podobě uceleného systému komponentů.



Střecha je každý den vystavena mnoha různorodým faktorům, ať už je to sluneční záření, změny teplot, srážky či vítr. Její odolnost vůči těmto vlivům závisí na kvalitě zpracování nejen krytiny, ale celého střešního pláště. Kvalitní plechová střecha dokáže bez problémů dlouhodobě odolávat, měla by ovšem být řešena jako komplexní systém na míru stavby, tedy včetně všech doplňků od jednoho dodavatele. „Na střechu se lze dívat jako na pomyslný soubor všech komponentů, které zaručují její plnohodnotný provoz, ať už jde například o patřičnou hydroizolaci, osvětlení, odvod dešťové vody, různé prostupy a podobně. Proto závisí na kvalitě všech jejích součástí. Aby byl výsledek stoprocentně funkční, mělo by být maximum prvků na střeše z jednoho zdroje. Dodavatel tak může zaručit stoprocentní kompatibilitu všech součástí i kvalitu zpracování. Proto je naší filozofií, že neděláme jen střešní krytinu, ale střechu – tedy celý systém,“ říká na úvod Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM, předního českého výrobce plechových střech.

Dodavatele důkladně vybírejte



Na českém trhu se lze setkat s výrazně levnými plechovými krytinami, mnohdy zahraniční produkce, u nichž jejich výrobce cílí na co nejnižší pořizovací náklady. Ty ovšem bývají vykoupeny malou kvalitou zpracování krytiny a navazujících prvků nebo dokonce jejich úplnou absencí. Nízká úroveň ovšem nemusí být patrná na první pohled, ale může se projevit až po určité době používání. „Kvůli nekompatibilním nebo nekvalitním komponentům může dojít k významným technickým problémům, snížení funkčnosti a životnosti střechy. Pokud je střešní plášť zhotoven z těchto levných materiálů s nízkou kvalitou, mnohdy bývá problém také s uplatněním záruky. Majiteli pak nezbývá, než se smířit s drahými a hlavně zbytečnými opravami,“ upozorňuje Ing. Petr Tureček ze společnosti SATJAM. Kvalitu lze přitom poznat poměrně snadno – orientovat se lze například podle udělených certifikací a ocenění.

Jaké doplňkové prvky zvolit?



Žádné dvě střechy nejsou stejné, a tak se u každého domu bude lišit i to, které doplňkové prvky bude třeba použít. Záleží například na typu a určení stavby, lokalitě nebo tvaru a sklonu střechy. „Například u domu, kde jsou prioritou co nejnižší náklady na jeho provoz, bude třeba vyřešit instalaci fotovoltaiky bez rizika poškození střechy. Pro naše plechové krytiny k tomuto účelu máme systémové držáky SATJAM Solar, které se nekotví do podkladu, ale pomocí systémových šroubů s těsněním přímo do krytiny,“ uvádí Ing. Petr Tureček ze SATJAMu. V oblasti s četnými sněhovými srážkami je zase nutné správně navrhnout sněhové zábrany. Mnohdy je také třeba vyřešit přístup na střechu pomocí lávek či schodů, protože plechové krytiny nejsou určeny k přímému pohybu osob. Pro optimální funkčnost musí mít střecha také vhodně navrženou skladbu jednotlivých vrstev.

Skrz střešní plášť také prostupuje mnoho prvků, jako jsou střešní okna či světlíky, které musí mít kvalitně provedené olemování. Rovněž může jít o různé anténní prostupy či například odvětrávací komínky. U podobných prvků je třeba zajistit jejich stoprocentní funkčnost. „Z toho důvodu jsme náš sortiment střešních komponent doplnili také o střešní okna SATJAM Aura. Dodáváme je spolu se systémovým lemováním, které zajistí absolutní vodotěsnost kolem oken. Okna SATJAM Aura jsou k dispozici z plastu či dřeva a díky zasklení izolačním trojsklem poskytnou i výborné tepelněizolační vlastnosti,“ doplňuje Ing. Petr Tureček ze SATJAMu.

Jeden zdroj, méně starostí



Sázkou na odpovědného výrobce, který řeší střechu jako komplexní systém, má majitel jistotu, že všechny prvky budou navzájem kompatibilní. Plechové střechy obecně nabízí vysokou variabilitu, a proto se mohou svým tvarem výrazně lišit a ne každý prvek tak bude pasovat na každou krytinu. „Doplňkové prvky musí být s krytinou kompatibilní i z pohledu materiálů, nesmí mezi nimi dojít k nežádoucí reakci. Pokud si někdo například na pozinkovanou krytinu osadí měděné držáky hromosvodu, velmi brzy dojde ke korozi. Pokud je společný dodavatel, může podobným problémům zavčasu předejít,“ upozorňuje Ing. Petr Tureček ze společnosti SATJAM. Snižuje se také riziko případných poruch, a pokud už k nějaké dojde, majitel nemusí pátrat, s kým opravu řešit.

Kvalitní výrobce má něco navíc



Ucelený systém střešních prvků zároveň spoří i čas. Odpadá totiž složité pátrání, co vše bude nutné na střechu zvolit a šetří se i náklady na transport a manipulaci. Se správným výběrem komponentů a optimalizací výdajů pomůže také kladečský plán. „Komplexní střešní systém by měl zahrnovat nejen krytinu a doplňky, ale také veškerou dokumentaci, montážní návody a kladečský plán včetně materiálového rozpočtu. K našim plechovým krytinám jej poskytujeme zdarma. Naši rozpočtáři na základě projektu či rozměrů a tvaru střechy zpracují podrobný rozpis všech prvků, které budou na základě požadavků majitele ke střešní krytině potřeba,“ doplňuje Ing. Petr Tureček ze společnosti SATJAM. U takto komplexně řešené plechové střechy z kvalitních materiálů pak lze počítat s bezproblémovou životností po desítky let.

