Jak se rodí plechové střešní krytiny SATJAM. Nahlédněte s námi do výroby

Plechová krytina je sice velmi lehká a subtilní, ale i tak na střeše dokáže odolávat bez problémů desítky let. Vše ovšem závisí na kvalitě výroby a použitých materiálů. Proto je důležitým prvním krokem volba vhodného plechu. „Abychom měli jistotu, že výsledná krytina bude mít deklarované vlastnosti a očekávanou životnost, pečlivě vybíráme už vstupní materiál. Ten dovážíme z předních evropských hutí, nemalou část pak ze Skandinávie, kde mají plechové krytiny dlouhou tradici. Hliník nakupujeme od firmy Speira, z jejího norského závodu, ocel pak z několika zdrojů, mimo jiné od švédské ocelárny SSAB,“ říká úvodem Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM, předního českého výrobce plechových střech. Parametry materiálu, jako je jeho tloušťka, síla a odolnost ochranných vrstev, se průběžně sledují ve specializované laboratoři.

Před zadáním zakázky do výroby se nejprve provádí její nacenění a upřesnění, jaké komponenty budou ke střeše potřeba. „Běžně se střecha musí nejprve zaměřit, což znamená, že řemeslník musí vyrazit na stavbu, zjistit si rozměry a poté je předat nám, výrobci. Tento krok ale dnes dokážeme provést i online díky naší službě SAT vision, což je virtuální zaměření střechy. Stačí nám k tomu pouze adresa stavby, GPS souřadnice nebo odkaz na online mapy, podle něhož můžeme stavbu identifikovat,“ uvádí Ing. Petr Tureček ze společnosti SATJAM. Služba dokáže zjistit rozměry střechy potřebné pro vytvoření cenové nabídky a je určena pro klempíře a realizační firmy, které s krytinami SATJAM pracují. Před vlastním zadáním zakázky do výroby se samozřejmě provede ještě konkrétní fyzické zaměření na stavbě a doladí se detaily.

Dávno pryč jsou doby, kdy se surový plech dovezl na stavbu a teprve tam se složitě dělil a natíral. Současné krytiny se v drtivé většině případů vyrábí na míru podle konkrétní střechy. „Plech jako takový je výborně tvárný materiál, což nám v kombinaci s nízkou hmotností umožňuje vytvářet krytiny v široké škále rozměrů. Podle toho je lze dělit na maloformátové a velkoformátové, přičemž ty druhé tvoří převážnou část naší současné produkce,“ vysvětluje Ing. Petr Tureček ze SATJAMu. Speciální kategorií jsou falcované krytiny. Ty tvoří pásy plechu, které se na stavbě pomocí speciálních nástrojů falcují do sebe. V ploše tak vytváří charakteristickou stojatou drážku.

Většina výroby plechových krytin SATJAM probíhá v hlavním závodě v Ostravě na ploše 80 000 m2. Z vlastních středisek nebo sítí obchodních partnerů se na centrálu dostávají zakázky, které se v přípravě výroby třídí podle typu krytiny a podle povrchových úprav. Výroba se provádí na některé ze 14 profilovacích linek. „Zdrojový materiál se k nám do výroby dováží z hutí navinutý ve svitcích a opatřený finální povrchovou úpravou, nic se dodatečně nelakuje. Bez povrchové úpravy jsou pouze plechy určené pro průmyslové aplikace. Průběžně také sledujeme kvalitativní parametry jak suroviny, tak hotových výrobků. Profilování plechu do jeho finální podoby musí být plynulé a bez vad – plech se nesmí mačkat, krčit nebo jinak deformovat a musí být souměrný,“ vysvětluje Ing. Petr Tureček ze SATJAMu.

Dobrou plechovou střechu ovšem netvoří jen krytina, ale i mnoho různých doplňků, čímž se vytváří celý funkční systém. Jde o různé klempířské prvky, kotevní prvky, fólie, střešní okna, prostupy, těsnicí materiály, sněhové zábrany, lávky, schůdky a podobně. To vše musí být s vlastní krytinou kompatibilní. „Aby lehká střecha byla stoprocentně funkční, mělo by být maximum prvků od stejného dodavatele. Ten si tak může pohlídat, že vše na střeše bude navzájem kompatibilní a dlouhodobě funkční. Zároveň majitel už před spuštěním výroby zná konečnou cenu a není později nemile překvapen jejím neplánovaným navýšením,“ uvádí Ing. Petr Tureček ze SATJAMu.

Produkce plechových krytin ale rozhodně nezůstává stát na místě. Upravují se tvary krytin, zkvalitňují se materiály a mění se výrobní postupy. „Kvalitu našich krytin průběžně sledujeme a podle zjištěných údajů přizpůsobujeme jejich vývoj. Příkladem je naše nejpopulárnější krytina SATJAM Rapid DeLuxe. U té jsme vyšli z jejího předchůdce SATJAM Rapid, u něhož jsme udělali několik zásadních změn. Ty pomáhají předcházet nežádoucím tvarovým deformacím vlivem přirozené dilatace krytiny nebo nerovného podkladu a usnadňují práci s krytinou,“ vysvětluje Ing. Petr Tureček ze SATJAMu. Krytina SATJAM Rapid DeLuxe má oproti původní verzi zvětšené otvory pro kotvení a změnil se také tvar zámků, kterými se do sebe jednotlivé panely naklapávají. Obojí přispívá k plynulejší dilataci. Zámky jsou také již z výroby opatřené krytkou. Nově je také krytina z obou stran zámků od podkladu mírně přizvednutá, což pomáhá eliminovat riziko zvýraznění případných nerovností podkladu.

Kvalitní plechová střecha je zkrátka komplexní systém, který by měl vždy řešit prověřený výrobce, jenž si hlídá kvalitu použitých materiálů i celý výrobní proces a krytinu je schopen dodat se všemi potřebnými komponenty.

Jen dobře vyrobená krytina vydrží dlouho

Kvalitu plechové krytině dávají jak použité materiály, tak i promyšlený postup výroby. Proto kdo chce mít kvalitní střechu na velmi dlouhou dobu, měl by volit krytinu od osvědčené firmy, která používá špičkový materiál s vhodnými parametry a dostatečnou silou jak samotného plechu, tak ochranných vrstev a moderní výrobní technologie. Pro dobrý výsledek je vhodnější, pokud se krytina vyrábí z plechu již opatřeného finální povrchovou úpravou. Její dodatečné lakování ve výrobě nebo na stavbě patřičnou kvalitu obvykle zajistit nedokáže. Spolehlivost dodavatele prozradí i to, jak krytinu zabezpečuje proti poškození během vlastní výroby – příkladem může být použití samoodpařovacího oleje nebo opatření materiálu ochrannou fólií ještě před začátkem lisování. Je třeba při tom zamezit případným vadám či deformacím. Hotová krytina by měla být zabezpečená také při transportu na stavbu, například vhodným přepravním obalem, uložením na paletách a podobně. Velmi důležitá je správná montáž krytiny, jejíž součástí by mělo být použití systémových kotevních prvků a systémových doplňků ideálně od stejného výrobce jako krytina, ale i plné dodržení doporučeného postupu instalace. Plechová střecha tak bude dlouhodobě funkční.

Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM