Současné trendy v oblasti vlhkostních průzkumů (1. část)

18.8.2025
Ing. Lukáš Balík, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Nové možnosti v oblasti vlhkostních průzkumů posouvají obor stále více dopředu. Učíme se ovšem více na historických stavbách. Nadměrná vlhkost jejich zdiva je v našich podmínkách běžným a stále se opakujícím jevem. Podnikat kroky k jejímu snížení je technickou nutností, ale zároveň je nezbytné se s ní do určité míry smířit a hledat způsob vzájemného soužití. Přítomnost vlhkosti v konstrukcích je dominantně ovlivňována okolím stavby, tj. přímým působením klimatu, působením terénu, účinky podzemní vody a provozem stavby. V úvodní části dvoudílného seriálu se budeme věnovat vlhkosti ve stavebních konstrukcích, vlhkostním poruchám a zjišťování jejich příčin.


Foto: Pexels

S pohybem vlhkosti ve zdivu úzce souvisí (kromě jiného) i přísun vodorozpustných solí s jejich škodlivými účinky, a to bývá způsobeno jednak výše uvedeným transportem vody do konstrukcí, ale též funkčním využitím staveb (stáje, technické provozy továren aj.). Rezistence staveb vůči vlhkosti se s časem oslabuje, přičemž zásadní vliv má především stav původních, příp. následně provedených izolačních opatření. Způsob ochrany historických objektů před vlhkostí byl dán jejich významem a úrovní technických znalostí. Řada staveb původně izolována nebyla. U zbylé části může nefunkčnost původních opatření proti vlhkosti souviset nejen s jejich dožitím, ale též se zanedbanou údržbou, pozdějšími stavebními zásahy či zapomenutím původní technické funkce.

Vlhkost stavebních konstrukcí

Kvantifikaci vody ve zdivu lze posuzovat podle vlhkosti stavebních materiálů, resp. podle míry jejich nasycení vodou. Vlhkost můžeme vyjadřovat ve vztahu k hmotnosti či objemu materiálu. Hmotnostní vlhkost se definuje jako poměr hmotnosti vody v pórové struktuře testovaného vzorku a hmotnosti vzorku vysušeného. Vzorec pro hmotnostní vlhkost má tvar:

vzorec 1 (1) [% hm.]
 

kde je

mvlhk
hmotnost vlhkého vzorku,
msuch
hmotnost řízeně vysušeného vzorku.
 

Převodní vzorec na objemovou vlhkost (otevřenou pórovitost) má tvar:

vzorec 2 (2) [% obj.]
 

kde je

w
hmotnostní vlhkost vzorku [% hm.],
ρH₂O
hustota vody [kg/m3] při dané teplotě,
ρsuch
objemová hmotnost suchého vzorku.
 

K objektivnímu posouzení vlhkostních poměrů daného materiálu je však vhodné jít ještě dále a posoudit vlhkostní bilanci, tj. stanovit stupeň nasycení (saturace) vodou a zohlednit vliv hygroskopické nebo také rovnovážné vlhkosti [10, 14]. Stupeň saturace vodou Ψ vyjadřuje procentuální zastoupení vody v materiálu ve vztahu k jeho otevřené (domnělé) porozitě.

vzorec 3 (3) [% hm.]
 

kde je

msat
hmotnost plně saturovaného vzorku.
 

Příklady stupně nasycení vodou jsou u vybraných materiálů patrné z tabulky 1.

Tab. 1: Příklady stupně nasycení materiálů při vlhkosti 4,8 % hm.
MateriálStanovená maximální
saturace vzorku
[% hm.]		Stupeň saturace
Ψ
[% hm.]
omítka vápenná14,533,2
omítka vápenocementová9,948,3
omítka cementová8,159,1
pískovec13,236,4
opuka12,339,0
cihla historická22,021,8
malta historická vápenná27,417,5

Každý stavební materiál s otevřenou pórovitostí absorbuje za příznivých podmínek vodu ze vzduchu, nebo naopak ji do vzduchu zpět uvolňuje. Dochází tedy k tomu, že při určité relativní vlhkosti okolního vzduchu materiál obsahuje určité množství vody U [% hm.]. Tuto hodnotu označujeme termínem hygroskopická nebo také rovnovážná vlhkost. Je specifická pro každý stavební materiál a charakterizována tzv. sorpční izotermou, tj. křivkou zobrazující míru vlhkosti materiálu [% hm.] v závislosti na relativní vlhkosti (R.V.) a teplotě okolního prostředí. Významný nárůst hodnot sorpčních izoterem způsobují vodorozpustné soli přítomné v pórové struktuře materiálu, tzv. salinita zdiva. Vliv solí lze zjistit porovnáním změřených hodnot hygroskopické vlhkosti s hodnotami rovnovážné vlhkosti materiálů bez obsahu solí. Tabulka 2 uvádí mj. hodnotu rovnovážné vlhkosti materiálů při 80% R.V. vzduchu a teplotě 23 °C bez vlivu solí [4, 10, 12].

Tab. 2: Fyzikální vlastnosti vybraných stavebních materiálů
MateriálObjemová hmotnost
[kg/m3]		Maximální nasákavostMěrná tepelná kapacita
[kJ.kg−1.K−1]		Přibližné hodnoty rovnovážné vlhkosti
U23/80
[% hm.]
objemová
[% obj.]		hmotnostní
[% hm.]
zdicí malta historická vápenná1500–160012–408–25840≤ 1,8
zdicí malta historická vápenocementová1850–200013–407–20840≤ 1,5
zdicí malta cementová1900–22007–264–12840≤ 1,3
pískovec1760–26007–385–15840≤ 1,3
vápenec2000–25001,8–110,5–1,7920≤ 0,1
opuka1040–26904,5–514,3–19,1840≤ 0,1
historická cihla plná pálená1600–180030–5620–25840≤ 3
moderní cihla plná pálená1800–210036–5220–25840≤ 1,0
dřevo400–70055–70140–1702510≤ 17

Vlhkostní poruchy

Vlhkostní poruchou konstrukce je stav, kdy konstrukční prvek obsahuje množství vody vyšší, než je esteticky akceptovatelné či technicky žádoucí. Jedná se o stav, kdy voda v konstrukcích zhoršuje jejich mechanické a fyzikální vlastnosti, snižuje jejich funkční hodnotu a nepříznivě ovlivňuje okolní prostředí přímo či nepřímo. Přímým negativním ovlivňováním okolního (většinou vnitřního) prostředí je myšlena nadměrná dotace vzduchu vlhkostí s následkem zvýšení jeho vlhkosti. Nepřímým ovlivňováním vnitřního prostředí je míněno např. vytváření podmínek pro vegetaci mikroorganismů škodlivých zdraví a jejich šíření do vzduchu.

Dlouhodobá nadměrná vlhkost včetně zasolení obecně ve zdivu způsobuje:

  • snížení mechanických vlastností zdiva (únosnost, soudržnost a přídržnost vrstev),
  • zhoršování fyzikálních vlastností (zvyšování součinitele prostupu tepla konstrukce, zvyšování objemové hmotnosti),
  • zhoršování tepelně-fyzikálních vlastností konstrukce (snižování tepelného odporu, zvyšování pravděpodobnosti vzniku tepelného mostu),
  • zvýšení rosného bodu a prodloužení rizikového období kondenzace na povrchu zdiva,
  • zvýšení rizika vzniku kondenzační zóny uvnitř konstrukce,
  • vznik prostředí pro rozvoj mikroorganismů (plísně, řasy, houby).

Obecně lze konstatovat, že nadbytečná vlhkost konstrukcí snižuje jejich životnost, negativně ovlivňuje jejich estetický vzhled a zhoršuje vnitřní prostředí z hlediska zdravotní nezávadnosti.

Klasifikace vlhkosti a salinity

Kritéria hodnocení vlhkosti a salinity jsou uvedena např. v návrhu normy ČSN P 730610 z listopadu r. 2000 [1]. Tato norma je vhodným a účinným nástrojem pro diagnostiku vlhkostního stavu. Klasifikuje vlhkost zděných konstrukcí vyvolanou zemní vlhkostí, vodou prosakující pod terén, vodou stékající po povrchu, vodou odstřikovou a vodou kondenzující ze vzduchu na povrchu a ve struktuře zdiva. Základní posouzení vlhkosti lze též provádět např. podle směrnice WTA 4-5-99 [6]. Z právního hlediska má výše uvedená ČSN větší váhu.

Tab. 3: Klasifikace vlhkosti zdiva dle ČSN P 730610, tabulka A.1 v příloze A
Stupeň vlhkostiVlhkost zdiva
[% hm.]
velmi nízkáw < 3
nízká3 ≤ w < 5
zvýšená5 ≤ w < 7,5
vysoká7,5 ≤ w < 10
velmi vysokáw > 10

Toto hodnocení se však vztahuje na konstrukce staveb určených pro pobyt osob, vyzděných z cihel pálených, vápenopískových nebo z kamenů, které mají nasákavost vyšší než 10 % hm. Odpovídá hlavně materiálům s nasákavostí kolem 20 %, např. klasickým páleným cihlám nebo vápenné maltě.

Míra salinity zdiva je hodnocena podle obsahu vybraných dominantních solí, kterými jsou sírany, chloridy a dusičnany. Klasifikace je také v % hm. každé soli nebo v mg soli na gram vzorku stavebního materiálu. Je v tabulce B.1 v příloze B normy.

ČSN P 730610 též uvádí v tabulce C.1 v příloze C klasifikaci vlhkosti vzduchu ve vnitřním prostředí budov ve vztahu k možnostem jejich využívání.

Tab. 4: Klasifikace vlhkosti vzduchu ve vnitřním prostředí budov dle ČSN P 730610
Vlhkostní klima vnitřního prostředíRelativní vlhkost vzduchu
[% rel.]		Měrné vlhkosti vzduchu při teplotě
[g/kgsuch.vzd.]
5 °C20 °C23 °C30 °C
suché< 501,1–2,72,9–7,43,5–8,95,3–13,5
normální50 až 602,7–3,37,4–8,98,9–10,713,5–16,3
vlhké60 až 753,3–4,18,9–11,110,7–3,416,3–20,5
mokré> 754,1–4,911,3–13,413,6–16,120,7–24,7

Příčiny vlhkostních poruch

Obr. 1: Rozdělení typů vlhkostí působících na objekt: 1 – srážková vlhkost, 2 – zemní vlhkost, 3 – vlhkost v interiéru
Obr. 1: Rozdělení typů vlhkostí působících na objekt: 1 – srážková vlhkost, 2 – zemní vlhkost, 3 – vlhkost v interiéru

Stanovení příčin vlhkostních poruch je základním kamenem pro návrh nejvhodnějších sanačních opatření. Vyplývá z realizovaného vlhkostního průzkumu daného objektu. Mnohokráte se potvrdilo, že přes obecně známé a opakující se příčiny vlhnutí staveb je sanační řešení pro každý objekt individuální, zejména pro památky. Jednoduše řečeno, že na stejný zdroj vlhkosti bývá pro dva různé objekty vhodnější jiný sanační zásah. To je dáno osazením stavby v terénu, působením okolí i požadavky na výsledek. Obr. 1 schematicky naznačuje významnější zdroje vlhkosti působící na objekt. Tabulka 5 obrázek doplňuje.

Tab. 5: Rozdělení zdrojů vlhkosti
Hlavní zdroj vlhkostiBližší specifikace zdrojeTransportní cesty
voda havarijnítlakové působení vody v kapalném skupenstvízátoky z vnějšku a z instalací vedených po povrchu
zátoky z instalací uvnitř konstrukčního systému
voda z okolního prostředívzdušná vlhkost (interiér, exteriér)pulzující vlhkost povrchových úprav konstrukcí na základě jejich sorpčních vlastností
déšťpřímé zátoky do konstrukcí porušenými konstrukčními částmi (střešní krytina, klempířské prvky, omítky aj.)
přímé zátoky do konstrukcí vlivem vadně řešených tvarů (zatékání sklepními okénky, vadný spád okolního terénu, vadný spád parapetů aj.)
přímé smáčení omítek odstřikem z předsazených částí fasád
zemní vlhkostvoda vnikající do konstrukcí z rubové strany zdiva pod úrovní terénu a dále vzlínající vzhůru pórovým systémem
voda vnikající do konstrukcí z podzákladí a dále vzlínající vzhůru pórovým systémem
hladina spodní vodytlakové působení vodního sloupce u paty zdiva
tlakové působení vody zadržené mezi nepropustnými vrstvami zemní skladby
hladina trvalé spodní vody s úrovní vyšší, než je základová spára objektu
voda fyzikálně-chemicky iniciovanápovrchová kondenzacevnitřní vlhkost konstrukcí šířená v míře sorpčních vlastností povrchových vrstev
vnitřní kondenzacevnitřní vlhkost konstrukcí šířená v míře sorpčních vlastností materiálů zdiva

Rozdělení vlhkostních poruch

Vlhkostními poruchami zdiva historických objektů míníme poruchy, které jsou vizuálně patrné a mají přímý vliv na funkci konstrukce a provoz budovy. Nežádoucí vlhkost ve zdivu indikují:

  • vlhkostní mapy,
  • solné výkvěty a výluhy,
  • řasy a plísně,
  • mechanicky porušené části konstrukcí (nátěry, omítky, stavivo).

Vysoká vlhkost zdiva ovlivňuje vnitřní prostředí budov a často způsobuje „nepohodu prostředí“. Tato nepohoda je smyslově vnímána přítomnými osobami jako těžký, zatuchlý vzduch často doprovázený minimální nebo zanedbatelnou cirkulací. Čichem lze dobře rozpoznat spory hub a plísní. U citlivějších jedinců dochází k alergickým reakcím: svědění očí, rýmě, kožním reakcím, případně dušnosti. Základní škodlivé účinky vlhkosti a její projevy jsou uvedeny v tabulce 6.

Tab. 6: Rozdělení škodlivých účinků vlhkosti
Zdroje vlhkostiŠkodlivé účinky vnášené vody a vlhkostiProjevy působení
voda havarijní, voda působící z okolního prostředí a voda fyzikálně-chemicky iniciovanáfyzické vymývání pojivadegradace materiálových vrstev
chemický rozklad pojiva a iniciování změny chemicko-fyzikálních vlastností materiálů staviva a nástěnných uměleckých děluvolnění soudržnosti (delaminace) jednotlivých vrstev
vnášení nežádoucích solívlhkostní mapy
vytváření optimálních tepelně-vlhkostních podmínek pro vegetaci organismů a mikroorganismů (plísní, řas a hub)přítomnost plísní
zvyšování měrné vlhkosti vnitřního mikroklimatupřítomnost solných výkvětů
škodlivé spolupůsobení přítomné vody a mrazu (cyklická změna skupenství)snížení mechanických vlastností zdiva
zhoršení tepelně-fyzikálních vlastností zdivazhoršení zdravotních parametrů vnitřního mikroklimatu
přímé pronikání vody do interiéru
Obr. 2: Vlhnutí obvodové stěny bývalého pivovaru. Kombinace vzlínající, odstřikové a dešťové vody, jež smáčí šikminy zdiva. Výrazné hygroskopické mapy signalizují obsah vodorozpustných solí.
Obr. 2: Vlhnutí obvodové stěny bývalého pivovaru. Kombinace vzlínající, odstřikové a dešťové vody, jež smáčí šikminy zdiva. Výrazné hygroskopické mapy signalizují obsah vodorozpustných solí.
Obr. 3: Vlhnutí obvodové stěny zámku. Kombinace vzlínající a dešťové vody smáčející šikminu zdi doprovází vegetace řas a plísní.
Obr. 3: Vlhnutí obvodové stěny zámku. Kombinace vzlínající a dešťové vody smáčející šikminu zdi doprovází vegetace řas a plísní.

Obr. 4: Vlhnutí ohradní zdi areálu. Voda zatéká důsledkem vadně provedené koruny zdiva.
Obr. 4: Vlhnutí ohradní zdi areálu. Voda zatéká důsledkem vadně provedené koruny zdiva.
Obr. 5: Vlhnutí obvodové stěny hřbitovního objektu. Vlhkostní klín u nároží budovy souvisí s masivním shromažďováním vody pod úrovní terénu.
Obr. 5: Vlhnutí obvodové stěny hřbitovního objektu. Vlhkostní klín u nároží budovy souvisí s masivním shromažďováním vody pod úrovní terénu.

Obr. 6: Poškození fasády administrativní budovy v okolí porušeného dešťového svodu
Obr. 6: Poškození fasády administrativní budovy v okolí porušeného dešťového svodu
Obr. 7: Vlhkostní poškození fasády v oblasti porušeného dešťového svodu bývalé fary, stavebně navázané na zdivo lodě (apsidy) kostela, jež je též zasažené vzlínající vlhkostí
Obr. 7: Vlhkostní poškození fasády v oblasti porušeného dešťového svodu bývalé fary, stavebně navázané na zdivo lodě (apsidy) kostela, jež je též zasažené vzlínající vlhkostí

Obr. 8: Vlhkostní poruchy na fasádě bývalé usedlosti. Kombinace vzlínající vlhkosti se srážkovou vodou přímo smáčející povrch průčelí a hygroskopickou vlhkostí.
Obr. 8: Vlhkostní poruchy na fasádě bývalé usedlosti. Kombinace vzlínající vlhkosti se srážkovou vodou přímo smáčející povrch průčelí a hygroskopickou vlhkostí.
Obr. 9: Charakteristické projevy zatékání na fasádu v místě vadného napojení dešťového svodu na střešní žlab
Obr. 9: Charakteristické projevy zatékání na fasádu v místě vadného napojení dešťového svodu na střešní žlab

Obr. 10: Vlhkostní klín na obvodové stěně kostela v koutě u sousedního objektu souvisí s masivním shromažďováním dešťové vody u paty zdiva
Obr. 10: Vlhkostní klín na obvodové stěně kostela v koutě u sousedního objektu souvisí s masivním shromažďováním dešťové vody u paty zdiva
Obr. 11: Typické vlhkostní klíny na vnitřních stěnách suterénu navazují na vlhké obvodové zdivo
Obr. 11: Typické vlhkostní klíny na vnitřních stěnách suterénu navazují na vlhké obvodové zdivo

Obr. 12: Kontinuální průběh vlhkostní mapy na obvodové stěně přízemí domu souvisí s masivním shromažďováním dešťové vody pod přilehlým chodníkem
Obr. 12: Kontinuální průběh vlhkostní mapy na obvodové stěně přízemí domu souvisí s masivním shromažďováním dešťové vody pod přilehlým chodníkem
Obr. 13: Kontinuální průběh vlhkostní mapy na vnitřní straně obvodové stěny sklepního prostoru pod přilehlým terénem
Obr. 13: Kontinuální průběh vlhkostní mapy na vnitřní straně obvodové stěny sklepního prostoru pod přilehlým terénem

Obr. 14: Vlhkost „vytlačená“ nevhodnou úpravou zdiva v přízemním prostoru
Obr. 14: Vlhkost „vytlačená“ nevhodnou úpravou zdiva v přízemním prostoru
Obr. 15: Jeden z charakteristických projevů kondenzační vlhkosti na povrchu stěn dlouhodobě neobývaného přízemního bytu
Obr. 15: Jeden z charakteristických projevů kondenzační vlhkosti na povrchu stěn dlouhodobě neobývaného přízemního bytu

Obr. 16: Projevy vlhkosti na obvodové stěně bytu v okolí potrubí ústředního topení
Obr. 16: Projevy vlhkosti na obvodové stěně bytu v okolí potrubí ústředního topení
Obr. 17: Charakteristický projev solných výkvětů na povrchu zdiva
Obr. 17: Charakteristický projev solných výkvětů na povrchu zdiva

Použitá literatura a zdroje jsou uvedeny na konci druhého dílu seriálu. V dalším (závěrečném) díle se budeme věnovat podrobněji vlhkostním poruchám; jejich rozdělení, hodnocení vlhkosti a moderním technikám měření vlhkosti, včetně výčtu sanačních principů. Články vycházejí z textů sborníku Společnost pro technologie ochrany památek (STOP); upraveno autorem dle doporučení recenzenta pro TZB-info.

 
 
