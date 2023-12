Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střešní krytiny / Velkoformátové střešní krytiny a jejich instalace

Velkoformátové střešní krytiny a jejich instalace

Moderním řešením pro zastřešení staveb, které spojuje praktické vlastnosti i širokou variabilitu designu, jsou plechové střešní krytiny. Představíme vám, jaké jsou možnosti a výhody jejich velkoformátového provedení.

Plechové střešní krytiny disponují nízkou hmotností, což umožňuje vytvářet jednotlivé panely ve velkoformátovém provedení, aniž by jejich instalace vyžadovala složitou manipulaci. „Jedná se o pásy materiálu o šířce nejčastěji kolem jednoho metru a délce až šest metrů. Díky velkým rozměrům krytiny je urychlena vlastní realizace. Zároveň jsou ale vzhledem k menšímu zatížení kladeny nižší nároky na konstrukci krovu, což investorovi umožňuje optimalizovat náklady na nosnou konstrukci, dopravu a díky rychlé realizaci i na vlastní montáž,“ uvádí Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM, předního českého výrobce plechových střech. Použití tohoto materiálu je vhodné i pro rekonstruované stavby, kde již krov není ve zcela optimální kondici.

Výroba se provádí vždy na míru konkrétní střeše, čímž je eliminováno množství vzniklého odpadu. Jednotlivé panely jsou zhotoveny na požadovaný délkový rozměr. Případné úpravy podle konkrétních potřeb se provádí přímo na stavbě pomocí elektrické prostřihovačky nebo nůžek na plech. Pro výrobu se používá žárově zinkovaný ocelový plech nebo plech ze slitiny hliníku. Výběr materiálu je pak otázkou primárně preferencí investora. Oba materiály jsou k dispozici v široké škále povrchových úprav a barevných provedení.



Velkoformátové krytiny se zhotovují na míru konkrétní stavbě. Velkoformátové krytiny se zhotovují na míru konkrétní stavbě.

Pro instalaci se používají šrouby s těsněním, které zajistí trvalé utěsnění prostupu bez nutnosti dalšího utahování. Pro instalaci se používají šrouby s těsněním, které zajistí trvalé utěsnění prostupu bez nutnosti dalšího utahování.



Instalace velkoformátové střešní krytiny

Pro kvalitně provedenou realizaci velkoformátové plechové krytiny je nutné pečlivé rozměření střechy. Před zahájením pokládky střešní krytiny je také třeba zkontrolovat optimální rovinnost střešní plochy a případné odchylky vyrovnat. Montáž lehké plechové střešní krytiny ve velkoformátovém provedení se provádí na dřevěný či kovový systém podpor. Rozpon laťování se liší podle konkrétní střešní krytiny. Pokud budou na střechu instalovány také držáky sněhových zábran nebo další bezpečnostní prvky, je nutné postupovat podle pravidel uvedených v montážních návodech výrobce pro konkrétní typ zabudovaného prvku. „Pokládku střešní krytiny lze provádět jak z levé, tak z pravé strany. Zásadní je pak správná technologie ukotvení krytiny do podkladu. U střešních krytin SATJAM se to provádí pomocí systémových šroubů přímo skrz krytinu. Pro utěsnění prostupu je klíčové správné utažení, aby nedošlo k deformaci těsnicí podložky. Při správném utažení se EPDM těsnění roztáhne o asi jeden milimetr přes okraj podložky, čímž je zajištěno trvalé utěsnění prostupu bez nutnosti dalšího utahování,“ vysvětluje Ing. Petr Tureček ze SATJAMu. Před ukotvením je také nutné odstranit ochrannou fólii, kterou je krytina z výroby opatřena. Optimálně by měl instalaci krytiny provádět proškolený profesionál.

Více na www.satjam.cz.