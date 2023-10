Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střešní krytiny / Nový rozměr pro oblíbenou krytinu

Nový rozměr pro oblíbenou krytinu

Nadčasový vzhled taškové střechy a zároveň výhody lehké krytiny spojuje nová střešní krytina SATJAM Taurus Maxx, která přináší populární tvar šablony nyní také ve velkoformátovém provedení.

Impulzem pro vytvoření střešní krytiny SATJAM Taurus Maxx bylo rozšíření rozměrových možností stávající maloformátové plechové šablony SATJAM Taurus Modul. Nová krytina zachovává oblíbený tvar s výraznou profilací věrně imitující tradiční taškovou střechu, ovšem nově ji obohacuje o velkoformátové provedení. „Maloformátové šablony se snadno transportují, protože celá střecha se vejde prakticky na jednu paletu. Pro členité střechy se jedná o ideální řešení, na jednodušších střešních plochách ale jejich realizace vyžaduje vyšší časovou náročnost. Proto ji nově doplňujeme také o její velkoformátovou variantu SATJAM Taurus Maxx,“ uvádí Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM, předního českého výrobce plechových střech. Obě střešní krytiny se od sebe proto liší svými rozměrovými možnostmi a výškou prolisu. Vzhledem k rozdílu ve výšce prolisu se ovšem tyto dvě varianty krytiny nedají kombinovat. Zatímco u střešní krytiny SATJAM Taurus Modul tvoří jednu šablonu pět tašek ve dvou řadách, její velkoformátová varianta SATJAM Taurus Maxx nabízí při stejné stavební šířce délku až 4,95 m pro provedení z oceli a 3,90 m v případě hliníku.

Rychlá pokládka, nižší náklady



Velkoformátová krytina SATJAM Taurus Maxx věrně napodobuje vzhled skládané krytiny, vytváří oproti ní ale minimální množství spojů. Velkoformátová krytina SATJAM Taurus Maxx věrně napodobuje vzhled skládané krytiny, vytváří oproti ní ale minimální množství spojů.

Výroba krytiny SATJAM Taurus Maxx probíhá vždy na míru konkrétní střechy, čímž se minimalizuje vzniklý odpad. Jednotlivé panely jsou zhotoveny na požadovaný délkový rozměr. Případné úpravy podle konkrétních potřeb se provádí přímo na stavbě pomocí elektrické prostřihovačky nebo nůžek na plech. Jedním panelem tak lze v některých případech obsáhnout celou délku střechy od okapu až po hřeben. Realizaci střechy díky tomu možné výrazně urychlit, což pro investora znamená snížení nákladů na instalaci střešní krytiny. V ploše přitom krytina má minimální množství spojů, což oproti skládané krytině znamená výrazné snížení rizika zatékání. Svým vzhledem přitom věrně imituje skládanou krytinu a je tedy vhodným řešením pro stavby, kde je kladen důraz na zachování stávajícího vzhledu střechy. Díky nízké hmotnosti ovšem nepřitěžuje krov a lze ji tedy použít například v rámci rekonstrukce starších objektů, aniž by bylo nutné předělávat celou střešní konstrukci. Použít ji lze i na střechy s nízkým sklonem, a to už od 10°.

Materiálové možnosti

Krytina SATJAM Taurus Maxx je k dispozici v provedení z oceli či slitiny hliníku. Oba materiály jí dodávají jedinečné vlastnosti, přičemž jejich volba se odvíjí od preferencí investora. „Obecně vzato je ocel pevnější a odolnější vůči mechanickému namáhání, její povrch ale musí být dostatečně chráněný proti korozi. Nabízí také širší škálu povrchových úprav. Hliník je oproti ní měkčí, ale na druhou stranu dosahuje delší životnosti, vyšší chemické odolnosti a ani po čase nekoroduje,“ vysvětluje Ing. Petr Tureček ze SATJAMu. Oba materiály jsou k dispozici v široké škále povrchových úprav a barevných provedení.

Realizace krytiny



Při realizaci jednoduché střešní plochy je vlastní pokládka výrazně urychlena. Při realizaci jednoduché střešní plochy je vlastní pokládka výrazně urychlena.

Před zahájením pokládky krytiny je také třeba zkontrolovat optimální rovinnost střešní plochy a případné odchylky vyrovnat. Pokládku šablon lze provádět na dřevěný či kovový systém podpor a to libovolně zprava či zleva podle situace dané stavby. Zásadní je pak správná technologie ukotvení krytiny do podkladu pomocí systémových šroubů skrz krytinu do podkladní konstrukce. Při dodržení výrobcem doporučeného montážního postupu a správného utažení kotvicích prvků je zajištěno trvalé utěsnění prostupu bez nutnosti dalšího utahování. Výsledkem je kvalitní střešní krytina s dlouhodobou životností a trvalou ochranou proti všem nástrahám počasí, jejíž kvalitu potvrzuje i udělení certifikátu Česká kvalita – osvědčeno pro stavbu.

Více na www.satjam.cz.