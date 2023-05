Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střešní krytiny / Tradiční krytina ve vylepšeném provedení – ROMBO METALIC

Některé inovace výrobků vyvolávají dojem, že jsou udělané jen proto, aby se něco dělo. Toto ale rozhodně neplatí pro vylepšenou plechovou krytinu SATJAM Rombo Metalic, která vznikla z dřívější kusové tašky SATJAM Rombo Premium.

Stále je základem plechová čtvercová šablona, kladená na koso, a nezměnily se ani nabízené rozměry 345×345 mm. Při zběžném pohledu se tak krytiny navzájem neliší. Novinka Rombo Metalic má ale vylepšen způsob uchycení o závěsné očko/jazýček ve vrcholu. Rozsahem drobná úprava představuje podstatné zrychlení a zpříjemnění práce pokrývače, jak dokládá rozhovor s klempířem Václavem Dudou. Pokládku nové krytiny nejen jako první testoval, ale byl účasten i při jejím vývoji.

Náš rozhovor začal rovnou hodnocením: „Naše firma má předchozí zkušenosti s totožnou zahraniční krytinou. SATJAM ji ještě víc vylepšil, takže můžu říct, že se mi s krytinou Rombo Metalic pracovalo dobře. Předchozí verze se připevňovala příponkami, a to bylo zdlouhavé. S vylepšením je práce výborná.“







Nejdůležitější inovace krytiny SATJAM Rombo Metalic – jazýček ve vrcholu Nejdůležitější inovace krytiny SATJAM Rombo Metalic – jazýček ve vrcholu

Testování proběhlo na střeše dílny pana Dudy, což je dřívější stodola bez zateplení. Krytina se tak pokládala přímo na bednění a separační vrstvu, bez nutnosti dalších úprav kvůli odhlučnění nebo zajištění odvětrání. V případě potřeby ale tyto požadavky Rombo Metalic snadno zvládne, protože umožňuje pokládku i na laťování. To potvrzuje i pan Duda: „Pokud střechu není možné zatížit plnoplošným bedněním, lze provést montáž ocelových šablon Rombo Metalic i na latě. V takovém případě je nutno použít dvě příponky v místě vybrání, tak aby kotvení směřovalo do latí. Nám při realizaci stačilo přichytit tašku ve vrchním jazýčku jedním hřebíkem a pak pouze zaháknout sousední šablony. Díky tomu to byla opravdu velmi rychlá montáž. Spokojený jsem nejen jako realizátor, ale i jako majitel. Střecha vypadá nádherně.“

Střecha pana Dudy je hotová teprve pár týdnů, takže na hodnocení jejího chování v různých klimatických podmínkách je ještě brzy. Nicméně i v tomto má pan Duda jasno: „Mám zkušenosti s obdobnou zahraniční krytinou, dokonce ve větším formátu 450×450 mm, a nemá s větrem žádné problémy. Za sedm let, co ji pokládáme, nebyla ani jedna reklamace na poškození větrem. Hřebík v horní části totiž zajišťuje šablonu nad sebou proti nadzvednutí.“



Založení střechy u okapu Založení střechy u okapu

Startovací šablona umístěná na okapové liště Startovací šablona umístěná na okapové liště



Kvůli jeho zkušenostem oslovil SATJAM pana Dudu už při vývoji krytiny Rombo Metalic, aby pomohl zajistit skládané plechové šabloně jednodušší montáž. S radostí jim vyšel vstříc, protože mu díky tomu odpadne starost tuto oblíbenou plechovou krytinu s jednoduchou pokládkou shánět za hranicemi. „Než přišel loňský rok s turbulentními cenami stavebních materiálů, byl o tuto krytinu obrovský zájem,“ pokračuje pan Duda. „Teď prodeje kvůli všeobecným problémům s cenami trochu pokulhávají, ale věřím, že se to změní, jakmile se trh zase stabilizuje. Pak si šablona opět najde své zákazníky, a to zejména v oblastech, kde má tradici eternit. To platí pro náš Moravskoslezský kraj. Za eternit je totiž Rombo Metalic ideální náhradou. Když se majitel navíc rozhodne pro hliníkovou variantu, tak už nemusí ani řešit statiku. Hliník je velmi lehký. Přitom všem získá téměř bezúdržbovou střechu na desítky let. A na pohled ani nepůjde rozeznat, jestli je to starý eternit nebo nová hliníková šablona.“

SATJAM Rombo Metalic se dodává jak v ocelové, tak i v hliníkové variantě. V případě varianty s jádrem z vysoce jakostního ocelového pozinkovaného plechu se jedná o povrchovou úpravu PMH satmat hrubozrnný. V textu zmiňovaná varianta z hliníku má označení AluMat® a výrobcem tohoto prémiového materiálu je norská společnost Speira.

Představili jsme vám první realizaci s krytinou SATJAM Rombo Metalic na jednoduché sedlové střeše hospodářského objektu. Tahle krytina ale zvládne jakoukoliv reprezentativní realizaci a vždy bude vypadat báječně. Přesně, jak na závěr dodává pan Duda: „Na dřívějších zakázkách s obdobnou krytinou jsme přidávali spodní a horní lemy nebo vykrývali komíny, aby střecha byla načančaná podle představ investora. Výhodou plechu je, že s ním zvládnete udělat téměř cokoliv.“



Položená krytina SATJAM Rombo Metalic Položená krytina SATJAM Rombo Metalic

Schéma skladby zateplené střechy s krytinou SATJAM Rombo Metalic Schéma skladby zateplené střechy s krytinou SATJAM Rombo Metalic