Víte, jaké jsou výhody maloformátových plechových krytin?

Plechové střešní krytiny SATJAM se rozlišují podle toho, zda jsou vyrobeny z oceli nebo z hliníku. Další základní rozdělení je na krytiny velkoformátové a maloformátové. Název bezesporu napovídá, že rozdíl bude v rozměrech krytiny. Co to však znamená v praxi?

Jako velkoformátové se souhrnně označují plechové tabule šířky zhruba metr, zato s délkami až do šesti metrů, na kterých jsou vyprofilovány tašky. Díky své délce může u menších střech jedna tabule pokrýt celou plochu od okapu až ke hřebeni. U maloformátových plechových krytin je to jinak. Jejich šířka taky čítá něco přes metr, takže představuje stejný počet prolisů/tašek jako u velkoformátových krytin (nejčastěji pět). Jenže jsou umístěny maximálně ve dvou řadách nad sebou (tzv. maloformátové tašky dvoumodulové).

K dispozici jsou i maloformátové krytiny s jednou řadou tašek. I při maloformátovém konceptu jde pokládka střechy mnohem rychleji než při použití kusových skládaných krytin. Ve srovnání s velkoformátovými tabulemi pak dvoumodulové či jednomodulové šablony výrazně usnadňují manipulaci. Také snižují náklady na přepravu, protože se vejdou na paletu. Malý formát rovněž garantuje lepší přizpůsobivost každé střešní ploše, včetně střech členitých. Díky tomu jsou prostřihy a tudíž i odpad minimální. Největším českým výrobcem lehkých plechových střešních krytin je společnost SATJAM. Také v její nabídce najdete maloformátové krytiny, a to hned několik druhů.

Jednomodulové maloformátové plechové krytiny

Jednomodulové krytiny SATJAM mají tři zcela odlišné varianty. Modernímu trendu plochých tašek vychází vstříc Flat Plus. Rovný profil a čisté linie předurčují tuto tašku k použití u současných minimalistických staveb. Naproti tomu Šindel navazuje spíše na tradice a bude slušet roubenkám i srubům na horách, neboť připomíná dřevěný šindel. Pro milovníky klasiky je určen Bond Metalic, který neurazí ani novostavbu, ani rekonstruovanou střechu. Uplatní se jak na rodinných domech, tak na komerčních objektech. Nejlépe však jeho profil vynikne na střechách jednoduchých.

Dvoumodulové maloformátové plechové krytiny

O něco širší je nabídka SATJAMU v sortimentu maloformátových krytin dvoumodulových. Nejmladší z této rodiny je letošní novinka York Modul s charakteristickým mohutným prolisem, který na střeše vytváří výrazný rastr, nápadně připomínající skandinávský design. Krytina Arad Modul je zase oblíbená zejména pro svou jednoduchou montáž a výrazný tvar. Oproti tomu hluboká spodní vlna kombinovaná s rovnou horní plochou odlišuje krytinu Reno Premium od ostatních a často po ní sahají právě ti, kteří chtějí být jiní. Klasickým taškám se pak nejvíce přibližuje krytina Taurus Modul, jejíž výrazná profilace dělá ze střechy nepřehlédnutelnou dominantu stavby. Nezanedbatelným přínosem tohoto typu profilace je zvýšená pevnost krytiny.



... a něco navíc

K maloformátovým krytinám z nabídky SATJAMU je třeba připočítat ještě Rombo Premium. Krytinu v tomto případě ale netvoří modul, nýbrž jednotlivé šablony ve tvaru čtverce, které jsou alternativou k vláknocementovým krytinám. Všechny maloformátové krytiny dodává SATJAM v provedení z vysoce kvalitní oceli a s mnoha variantami povrchových úprav. Krytiny Bond Metalic, Taurus Modul a Rombo Premium mají navíc i varianty vyrobené z jakostního hliníku AluMat. Je zřejmé, že pro lehké střechy z maloformátových krytin má SATJAM co nabídnout.

Nová linka nám umožní být pružnější v termínech



Ing. Petr Tureček, produktový manažer SATJAM s.r.o. Ing. Petr Tureček, produktový manažer SATJAM s.r.o.

Nabídky výrobců se neustále proměňují a reagují na požadavky zákazníků. Zeptali jsme se proto produktového manažera společnosti SATJAM, Ing. Petra Turečka, co nového jejich společnost letos v oblasti maloformátových krytin připravuje.

„Jak už zde bylo zmíněno, rozšířili jsme letos sortiment o novou krytinu York Modul. Jejím charakteristickým rysem je mohutný prolis. Člení jinak hladkou krytinu na svislé pásy. Výsledkem je moderní plochá krytina s výrazným rastrem. Kromě atraktivního vzhledu zajišťuje mohutný prolis krytině stejně vysokou pevnost, jakou se dosud pyšnily jen krytiny profilované. Díky tomu se nedeformuje při montáži a zůstává stále krásná. Pokládku zrychluje dvoumodulový koncept a také symetrické řešení tašky, které umožňuje oboustrannou pokládku, čímž ji zjednodušuje. V konečném součtu pak tato úprava šetří finance za prostřihy. York Modul vyrábíme ze špičkové oceli a s prémiovou povrchovou úpravou, takže na krytinu můžeme bez obav poskytovat SATJAM záruku plus v délce 40 let.“

Můžeme se těšit i na další novinky?

„Nyní jsme spustili do provozu novou linku na krytinu Taurus. Zákazníci její uvedení poznali sami, a to přejmenováním krytiny z Taurus Premium na Taurus Modul. Jiných zásadních změn se ale obávat nemusejí, oblíbená krytina si zachová své parametry. Jen bude s novou technologií lépe dostupná a přibydou v sortimentu této krytiny nové výrobní materiály, což, věřím, všichni uvítají. Při téměř 100% shodných parametrech krytiny Taurus Modul, doufám, nebude ani problém s certifikací Česká kvalita, o kterou chceme co nejdříve požádat. Ale to už se díváme daleko, možná až za hranice roku 2022. Tam v dáli pak můžeme spatřit ještě jednu naši vizi, a to vyrábět oblíbený profil Taurus v dalším produktovém provedení. O tom, jak moc byla naše vize reálná, si více povíme příště.“

Více informací o krytinách SATJAM naleznete zde.



