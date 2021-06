Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střešní krytiny / Výměna střešní krytiny jedna radost

Výměna střešní krytiny jedna radost

Moderní střecha je složitá sofistikovaná konstrukce, která patří do rukou odborníků. Jenže vy nechcete celou novou střechu. Potřebujete jen vyměnit dožilou krytinu na jednoduché sedlové střeše. Jste zdatný kutil a nebojíte se výšek? … anebo jen chcete vědět, jak taková rekonstrukce probíhá?

Pokud zvolíte uživatelsky vstřícné materiály, pak se do výměny krytiny můžete pustit sami. Stejně to udělal kutil tělem i duší, Pepa Libický. Pojďme se poučit a při jeho práci mu asistovat…

První krok je jasný, sundat starou krytinu. K tomu postačí vybrat si správné počasí, aby rozkrytou střechou do domu nenateklo, a velkoobjemový kontejner, kde nepotřebný materiál skončí. Zpozorněte ale, pokud byl na střeše starý eternit. Tato azbestocementová krytina se řadí mezi nebezpečné odpady a jako taková musí být likvidována speciálním způsobem. Demontáž pokračuje odstraněním všech klempířských prvků a starých latí shora dolů, aby stále bylo po čem se pohybovat. Ve videu zjistíte, jak na to, i jaké nářadí vám s tím nejlépe pomůže.

Nezapomeňte také vyndat střešní okna a otvory po nich důkladně zalepit, ať nemáte v podkroví nepořádek!

Krov je potřeba srovnat

Teď je vše nachystáno a začíná budování podkladu pro novou krytinu. Protože krov už něco pamatuje, není ideálně rovný. Nová krytina by se proto nejen špatně pokládala, ale ani estetický dojem by nebyl 100 %. Problém vyřešíte připevněním fošen zboku po délce všech krokví, kterými současně srovnáte plochu střechy a zároveň vytvoříte větrací mezeru. Ve videu najdete vychytávky, jak vytvořit rovinu, jak zaříznout konce fošen, aby pasovaly na římsu, nebo co s tepelnou izolací.

Dalším krokem je připevnění okapnice, která se opatří oboustrannou lepicí páskou a už je možno natahovat první pás fólie. Víc než tisíc slov řekne ukázka, takže se zase mrkněte pod ruce kutilovi Pepovi. Uvidíte, že po fólii následují svislé kontralatě, po kterých přijde na řadu laťování.

Která krytina je ideální?

Každá krytina má na rozteč latí jiné nároky. Vyčtete je z návodu pro konkrétní krytinu. Kutil Pepa si vybral hliníkovou krytinu SATJAM konkrétně SATJAM Taurus Premium, která se laťuje na rozteč 352 mm. Proč právě plechovou krytinu? Je lehoučká, takže starý krov nepřitíží, navíc je hliník extrémně trvanlivý a má dlouhou životnost. Maloformátové plechové panely jsou ideální volbou i z hlediska pokládky – manipulace je nenáročná a práce snadná a velmi rychlá. Krytina je tvarovaná do vzhledu klasických tašek, takže i pohledový efekt je výborný.

Krytinu výrobce SATJAM doručuje až na místo a na rozdíl od klasických skládaných materiálů stačí v případě plechu na celou střechu jedna paleta. Materiál máme, tak pojďme na to!

Jak správně osadit žlaby

U okapu se nesmí zapomenout na natažení mřížky, aby větrací mezeru ve střeše nevyužila příroda k zabydlení, a hned po ní montují žlabové háky. Návod, jak to správně udělat, aby voda odtékala jak má, najdete ve videu. Stejně jako detailní ukázku toho, jak hliníkový žlab sestavit a instalovat.

Dalším krokem je montáž oplechování okrajů střechy, tj. okapnice a štítové lišty. Připravené polotovary se na střeše v případě potřeby jen mírně doupravují přistřižením nůžkami na plech a různě se připevňují. Okapnici stačí přibít obyčejnými papíráky, kdežto štítovka se zvenčí šroubuje. Video vám také názorně poradí, ve kterých místech použít plechové příponky, aby plech správně držel.

Detaily jsou důležité, věnujte jim pozornost

Teď už jde práce ráz na ráz. Vždyť položením jedné tabule jako byste naráz položili 10 klasických tašek! Tabule se skládají na sebe shora dolů jako lego a speciálními šrouby se vzájemně spojují na čelní hraně, takže tyhle šrouby ve výsledku nejsou vidět. Patrné je jenom kotvení k latím v ploše, ke kterému slouží delší šrouby. Oba typy šroubů jsou vyrobeny z nerezi, takže nehrozí žádná chemická koroze hliníku. Při šroubování je důležité dbát na přesné dotažení, aby těsnící podložka správně doléhala – ani moc, ani málo. Názorně to předvádí kutil Pepa. Budete-li se jeho příkladem řídit, máte navždy vystaráno. Správně dotažený šroub nejenže těsní, ale také trvale bezpečně drží. Dobře připravená střecha jde ve video ukázce rychle od ruky, během pár minut je třetina střechy pokrytá.

Trochu déle vždycky trvá správné provedení detailů, třeba ukončení střechy v hřebeni. Jak upravit konec posledního panelu, aby vznikla větrací mezera, jak ji překrýt větracím pásem a přes něj uložit systémový hřebenáč, opět názorně ukazuje video. Dalším důležitým detailem je ukončení kolem střešních oken. Plechovou tabuli je k tomu účelu třeba vystřihnout do požadovaného tvaru, který bude těsně doléhat na rám okna. Jak správně na to, abyste přitom krytinu nepomačkali, předvádí i s dobrými radami video. Oplechování, které pak spoj okna a krytiny překryje, však raději svěřte do rukou mistra klempíře, stejně jako oplechování komínu. Jedná se o riziková místa, kterými rádo zatéká.

Doplňky lze montovat i dodatečně

Dokonalé střeše nemohou chybět ani bezpečnostní prvky. V tomto případě jsou detailně demonstrovány montáže střešních nášlapů, třeba pro cestu ke komínu při čištění, a tyčových sněhových zábran. Se systémovými prvky SATJAM se všechny uvedené doplňky montují snadno přímo do plechu, ale je potřeba použít opravdu systémové komponenty, včetně speciálních šroubů. Tahle část videa se bude hodit i těm, kteří už střechu SATJAM mají dávno hotovou, ale rádi by ji dodatečně vylepšili třeba o zmiňované sněhové zábrany.

Krásná střecha a bezpečí nad hlavou

Za pět dní je hotovo a jak ukazuje letecký pohled – střecha s krytinou SATJAM Taurus je krásná. Nová střecha vás potěší na pohled, a hlavně vám na mnoho let dopředu zajistí pocit sucha a bezpečí. Nedejte se přitom znejistit mýty o hluku pod střechou. Staccato dešťových kapek na plechové střeše není o nic výraznější než na jiném typu krytiny. Navíc je utlumeno izolací ve střeše, neboť kamenná vlna brání jak prostupu tepla, tak hluku. Spíš tedy uslyšíte bubnovat déšť na plochu střešního okna, než na samotnou krytinu.

Věříme, že video potěšilo nejen kutily, ale přineslo i mnoho užitečných rad všem investorům, kterým se teď bude snáze komunikovat s realizačními firmami.