Chcete střechu s nízkým sklonem? Žádný problém pro plechovou krytinu!

Zhlédli jste se ve střeše s nízkým sklonem? Pak musíte respektovat slabiny takového řešení. Sníh ani voda z takové střechy nespěchají, sklon je k tomu nenutí. Mají tak dostatek času nakouknout spárami i pod krytinu. Zvlášť, když jim v tom pomůže vítr a vlhkost do spár šikovně zafoukne. Bezpečné řešení? Velkoformátové plechové tabule, které ohrožená příčná napojení v ploše nemají.

Nástavba se střechou moderního střihu

Zaručená spolehlivost v nízkém sklonu byla důvodem pro volbu velkoformátové krytiny u rekonstrukce stavby na konečné tramvaje v Plzni. Objekt slouží už dvě desítky let jako pivnice, vyhlášená je zejména svými tatarskými bifteky. Po přechodu majetkových práv na syna se nový majitel rozhodl objekt využít navíc i k bydlení. Pivnice v přízemí zůstala, zato vysoká sedlová střecha musela pryč. Nahradilo ji nové patro ukončené střechou s nízkým sklonem, zvoleným z estetických i ekonomických důvodů.

Nová střecha má sklon opravdu malý, zhruba 15°, ale i tak je její plocha viditelná a neoddiskutovatelně dotváří podobu objektu. Požadavky na krytinu tak byly dva, aby bezpečně zvládla nízký sklon a navíc byla i trendy. Obojí v sobě kloubí krytina SATJAM Rapid, která byla konečnou volbou.

Falcovaný plech s rychlou montáží

Realizace se ujala firma pana Roberta Tachovského, která má s materiály firmy SATJAM bohaté zkušenosti. Proto je investorovi s klidným srdcem doporučila a výslednou volbu velkoformátové krytiny Rapid 510 v barvě antracit schválila.

SATJAM Rapid je lehká plechová krytina v designu falcovaného plechu, tzn. že ji tvoří pásy se stojatou drážkou. Provedena může být z buď žárově zinkovaného ocelového plechu nebo z hliníku. Na plzeňské stavbě je použit hliník, u kterého je délkový limit panelů 8 metrů. Spádnice střechy byla kratší, takže žádné příčné napojení v ploše nebylo zapotřebí.

Samotnou skladbu střechy upřesňuje pan Tachovský: „Na cihlových zdech je lehký vazníkový krov, na něm bednění a fólie. Kontralatě vytvářejí provětrávanou vzduchovou mezeru a na nich je opět bednění z prken tl. 3 cm. Laťování totiž výrobce pod hliník zakazuje. Hladký falcovaný plech by se na něm mohl při sání větru vlnit a způsobovat nežádoucí hlukové projevy.“

Velkoformátová krytina je vyrobená vždy na míru konkrétní střeše. „Krytinu jsme zakoupili u PRVNÍ CHODSKÉ a samotnou výrobu pak komunikovali přímo s výrobcem. Z výrobní dokumentace pro vazníky byly jasné rozměry střechy, ze kterých nám SATJAM připravil kladečský plán a výpis materiálu. Po odsouhlasení začal krytinu vyrábět,“ vysvětluje postup pan Tachovský. „Během čekací doby, což jsou maximálně dva týdny, si obvykle připravujeme jiné části konstrukce nebo děláme základ další střechy. Na místo se vrátíme, až je krytina dodána. Kdybych to měl shrnout, tak spolupráce s oběma – PRVNÍ CHODSKOU i firmou SATJAM, je vždy příjemná a hlavně korektní.“

Spolehliví partneři jsou v podnikání výhra

Ale vraťme se k plzeňské střeše. Je plná nároží a úžlabí, takže dodaných rozměrů velkoformátových tabulí bylo docela dost – téměř dvacet. Přesto se všechno, díky subtilnosti a nízké hmotnosti plechové krytiny, vešlo do dvou balíků. S dopravou tak nebyl problém. „Dole jsme si plechy roztřídili a pak jen seshora hlásili délky, aby nám kluci posílali potřebné panely. Bylo-li to nutné, tak jsme nůžkami upravili horní okraj a mohli hned instalovat. S krytinou upevňovanou naklapáváním zámků nám šla práce velmi rychle. Co nás zpomalilo, bylo opracování hřebene a úžlabí. Vyráběli jsme si je sami z dodaného plechu – stejného jako byl použitý pro krytinu. Vlastní výroba je ekonomicky výhodnější, navíc individuální přístup zajistí, že plech bude 100 % pasovat a úžlabím nepoteče. Sami jsme si dělali i držák hřebene z perforovaného plechu přímo na potřebnou délku od falce k falci v úkosu. Ale použili jsme i typizovaný doplněk – prostup pro ventilaci, značku SATJAM nesou taky střešní žlaby a háky.“

Pan Tachovský je vyučený klempíř, stejně jako jeho mladší bratr, se kterým podniká. Rodinnou firmu pravidelně doplňuje kolega a tahle trojice od roku 2000 dělá střechy v okolí Plzně. Materiál pro svou práci už léta nakupují u společnosti PRVNÍ CHODSKÁ, pobočka Plzeň. „Zatím jsem ještě nebral materiál od jiné firmy,“ uzavírá Robert Tachovský, „nemám totiž důvod měnit. V PRVNÍ CHODSKÉ jsem spokojen. Pokud nejsme objednaní jen na práci, tak vždycky nakupuji u PRVNÍ CHODSKÉ. To platí i pro sortiment SATJAM, se kterým děláme poměrně často a rádi. Zejména se zde představeným velkoplošným systémem SATJAM Rapid s naklapávacími zámky se pracuje výborně. A když je navíc materiálem lehký hliník, tak je bonusem ještě báječně snadná manipulace!“

Více informací o střechách SATJAM naleznete zde: https://www.chodska.cz/produkty/satjam-lehka-strecha-s-tradici.html