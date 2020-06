Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střešní krytiny / Nadstandardní střešní krytina, se kterou se dobře pracuje

Nadstandardní střešní krytina, se kterou se dobře pracuje

Už dávno neplatí, že u výrobních objektů je důležitá jen funkčnost. Estetický vzhled na první pohled vypovídá o síle a sebevědomí firmy a zákazníkovi dává jistotu solidního partnera. Proto si i plně vytížené společnosti – což pro pilařské provozy v současné kůrovcové kalamitě platí na tisíc procent – nacházejí prostor na zvelebování svých sídel. Pro tento krok se rozhodli také v pile Javořice, a. s., sídlící v okrese Prostějov.

Rozsáhlý areál pily v obci Ptení má svou centrálu situovanou do členitého objektu, který je výsledkem propojení tří původních budov. Jejich šikmé střechy mají ve výsledku úctyhodnou plochu 1 300 m2 s několika různými sklony a řadou nároží a úžlabí. Nechybí ani vikýře a střešní okna. Takto rozmanité zadání vyžadovalo výběr krytiny, která bude nejen spolehlivá a zvládne různé požadavky na sklony, ale také esteticky doplní provoz pracující s přírodním materiálem/dřevem.

Pro tyto nároky se jako ideální jevil plech, navíc s nízkou hmotností, garantující, že nedojde k přitížení původních krovů. Průmyslový charakter měla podtrhnout krytina SATJAM Rapid, připomínající falcovanou krytinu, ovšem s mnohem snazší a rychlejší montáží. „Jenže potom investor na veletrhu uviděl novinku firmy SATJAM – krytinu Satjam Rombo Premium a rozhodl se pro ni,“ uvádí věci na pravou míru pan Ladislav Janeček, který střechy pily realizoval. Paralela této maloformátové střešní krytiny s klasickým eternitem, používaným pro stavby podobného charakteru, učarovala investorovi natolik, že se pro ni rozhodl i za cenu větší pracnosti při tak rozsáhlé ploše střechy.

SATJAM Rombo Premium je moderní maloformátová střešní krytina čtvercového tvaru, kladená na koso. Vyrábí se ve třech rozměrových řadách, což zaručuje schopnost krytiny vyrovnat se s jakýmkoliv rozměrem i tvarem střešního pláště. K dispozici je v pěti základních barvách a volba je možná také u materiálového provedení. Základním typem je ocelový plech s matným polyuretanovým povrchem, kdežto nadstandard se vyrábí z hliníku a je opatřen hladkou povrchovou úpravou AluMat.

V pile Javořice padla volba na šablony z hliníku ve střední velikosti (345×345 mm), v módním odstínu grafitové šedi. Průběh samotné realizace popisuje pan Janeček: „Rekonstrukci prováděla stavební firma, která skončila novým záklopem a na něm nataženou folií. Pak už byla řada na nás a pokládka krytiny Rombo Premium mohla začít. Postupovalo se klasicky od okapu, nejprve zapuštěnými žlabovými háky a pak startovací lištou, za kterou se zavlékaly první poloviční šablony. Následovaly běžné šablony opatřené zámky, které se do sebe zasouvaly. Při běžném sklonu stačilo šablony zasunout a držely samy, kdežto na prudších sklonech jsme si je před fixací příponkami museli přidržovat. Ale to není nic mimořádného. Nerezové příponky i vruty byly součástí dodávky krytiny, jenže kvůli nestandardnosti střešní plochy jsme jich potřebovali více. Chybějící jsme si vyráběli z hliníku sami.“

Pro vyučeného klempíře, kterým pan Janeček je, nebyla výroba příponek problém. A protože střechy realizuje už od roku 1998, měl i dost zkušeností na to, aby práci s novým typem krytiny lehce zvládl. „Rombo Premium jsem znal jenom z internetu a na stavbě jsem krytinu ve skutečnosti viděl poprvé. Ale protože se vlastně jedná o skládačku, nebyl problém s ní začít pracovat,“ vysvětluje Janeček. Pečlivěji musel promýšlet jen detaily, např. kolem střešních oken nebo výlezů. V případě ventilaček byla situace lehčí, protože SATJAM dodává jako doplněk gumové manžety. „S detaily mi pomohly webové stránky a také technik SATJAMU, který s námi přímo na stavbě mnohé dořešil. Díky tomu jsme si nakonec se vším poradili,“ usmívá se Janeček a pochvaluje si: „Pracnost ve srovnání s eternitem sice vyjde nastejno, jenže Rombo Premium je lehčí, takže je na dopravu a manipulaci příjemnější. Na druhou stranu nám extrémně nízká hmotnost dělala za větrného počasí problémy, protože jsme museli šablony zatěžovat, aby neuletěly. Po položení už ale vítr zlobit přestal. Zámky, když se dobře utáhnou, na sobě sedí a nikdy jsme nezaregistrovali žádné nepatřičné zvuky z vibrace šablon.“

Krytinu SATJAM Rombo Premium na pile Javořice doplnily i další prvky z portfolia společnosti SATJAM, a to žlaby, svody a sněhové zábrany. Různé ukončovací a přechodové lišty a také parapetní plechy si klempíři ohýbali sami z hliníkového svitku od Satjamu.

A jak po téměř pěti měsících práce na střeše pily hodnotí pan Janeček nový materiál? „S krytinou Rombo Premium se pracovalo dobře a mohu ji pochválit. Na přesun je jednodušší než velkoformátové plechové imitace tašek. Na druhou stranu je maloformát náročnější na montáž. Než se ‚metry‘ položí, trvá to déle. To se samozřejmě promítá do vyšší ceny za práci, ale výsledek za to stojí. Při pohledu zblízka je patrný efekt vyskládání z malých prvků a použitá tmavá barva z větší dálky dokonce vypadá skoro jako břidlice.“

V oblasti Prostějovska, kde dominují střechy s pálenou krytinou, je nová efektní tmavá střecha nepřehlédnutelnou. Stala se jedinečným signálním prvkem a stavbě dodává znamení výlučnosti, nadřazující ji nad okolní uniformní červenou.