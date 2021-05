Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střešní krytiny / SATJAM Rapid – jednoduchost je klíčem k dokonalé eleganci

V malebné horské krajině stojí dům, který jako by sem patřil odjakživa, přestože byl dokončen teprve nedávno. Najdete jej na Valašsku, v obci Vidče nedaleko Rožnova pod Radhoštěm. Novostavba svým charakterem připomíná typická valašská stavení a díky své jednoduchosti nerušeně splývá s okolní krajinou. Povedené řešení je dílem renomovaného architektonického studia Kamil Mrva Architects.

Menší přízemní rodinný dům má obdélníkový půdorys a dveřmi ve střední části vstoupíte do společného obytného prostoru, otevřeného na celou výšku krovu. Zevnitř i zvenčí stavbě dominuje dřevo, které je pro tvorbu ing. arch. Kamila Mrvy charakteristické. Neměl tak problém vyhovět požadavku investorů, preferujících pro svou stavbu přírodní materiály.

Z bytelného betonového základu vyrůstá dřevěná konstrukce, využívající systémové prvky Steico. Prostor uzavírá klasická sedlová střecha, tvořená krokvemi z pohledových KVH hranolů. Svázány jsou netradičně, a to subtilními ocelovými táhly, které suplují funkci masivních dřevěných kleštin. Na krokvích je uloženo klasické bednění, vynášející nadkrokevní izolaci z dřevovláknitých desek.







Foto: Studio Toast, archiv VSF Novotný (realizace) Foto: Studio Toast, archiv VSF Novotný (realizace)

Lehká střecha pro eleganci i funkčnost

Aby krása dřeva vynikla, je vytvořen kontrapunkt. Střešní krytina působení dřeva podtrhuje, ale přitom nenarušuje čisté jednoduché linie stavby. Dřevu kontruje další ušlechtilý materiál – kov. Materiál, který je trvanlivý a snadno se udržuje. Oproti klasickým taškám je lehký a jeho použití je téměř nevyčerpatelné. A co víc, plechová střecha tmavého odstínu do krajinného rázu Beskydských hor krásně zapadá.

Konkrétně je použita hliníková krytina Satjam Rapid v barvě antracit, která má design falcovaného plechu. To znamená, že ji tvoří pásy se stojatou drážkou, ideálně korespondující s jednoduchým konceptem stavby. Benefitem pro horské prostředí je velký formát panelů, které pokryjí celou délku spádnice a nevyžadují žádné napojení.



Separační rohož WRAP Separační rohož WRAP

Pokládka tak byla velmi rychlá a střecha bez podélných napojení pásů krytiny je bezpečná proti zatečení. Pro optimalizaci funkčnosti střechy je pod krytinou použita separační rohož Wrap, která vyrovná povrch, tlumí nežádoucí akustické projevy a separuje krytinu od podkladu.

Dřevěná bezúdržbová fasáda

Tím, co nejprve upoutá pozornost, je ale fasáda. Jednoduchá, teplá, přátelská. Všechny tyto atributy má provětrávaná fasáda ze sibiřského modřínu. Použity jsou pro ni latě kosodélníkového průřezu se zkosenými hranami (typ rhombus), kladené ve svislém směru a upevněné na modřínový rošt. Za pohledovou vrstvou je odvětrávaná mezera šířky 4 cm ve štítech a dokonce 10 cm na podélných stranách.

Zvětšená šířka větrané mezery slouží pro uložení skrytého zaatikového žlabu, který je netypicky umístěn nad větranou mezerou, ne nad konstrukcí stěny. Záměrem architekta totiž bylo zachovat čisté linie stavby s nízkým lemováním střechy. Pro něj a hrany kolem žlabu je použit hliníkový svitkový plech Satjam AluFalc, ve stejném odstínu jako střešní krytina. Fasáda skrývá i střešní svody, ze kterých je voda stažena do drenáže na pozemku.

Zvolené řešení střechy bez přesahů má nejen estetický, ale praktický důvod. Modřínová fasáda je neošetřená, husté severské dřevo je dostatečně odolné. Jenže bude stárnout, proměňovat se v čase a patinovat do šedivých odstínů. Pokud by střecha měla přesahy, patinace by byla na chráněných a nechráněných plochách nestejnoměrná. Takto budou proměny fasády jednolité a její odstín se bude časem přibližovat barvě střechy.







Foto: Studio Toast, archiv VSF Novotný (realizace) Foto: Studio Toast, archiv VSF Novotný (realizace)

Návrat k přírodě je pohlazením po duši

Sjednocujícím prvkem domu je lemující dřevěná terasa, rovněž ze sibiřského modřínu. Z domu je na ni přístup přes velkoformátová okna s hliníkovými rámy. Kontakt s přírodou ale obyvatelé domu neztrácejí ani při pobytu uvnitř. Společnému obývacímu prostoru s kuchyňským koutem dominuje velké okno s parapetem, navrženým pro sezení. Je odtud nádherný výhled nejen do okolí, ale dokonce až k vrcholkům beskydských kopců. Příroda se tím stává nedílnou součástí interiéru, stavba použitými přírodními materiály naopak součástí krajiny.

Ateliér: Kamil Mrva Architect Realizace: VSF Novotný s.r.o. Rok dokončení: 2020 Umístění: Vidče, Česká republika Střešní krytina: SATJAM Rapid 510 Premium, materiál AluMat, RAL 7016 antracit, více informací ke střešní krytině zde. Foto: Studio Toast, archiv VSF Novotný (realizace)

