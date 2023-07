Stavba / Hrubá stavba / Ocelové konstrukce / Montované haly ze sendvičových PUR panelů – výhody, požární vlastnosti a povrchové úpravy

Výstavba montované haly je velkým fenoménem Česka v průmyslovém a komerčním sektoru. Budují se neustále další logistická centra a montované haly, které musí splňovat vždy určitá kritéria, aby stavby byly povoleny. Největší nároky jsou kladeny u montovaných hal na nosné konstrukce a následně na opláštění montovaných hal. V článku se budeme věnovat opláštění těchto hal, jejich odolnostem a výhodám.

Výhody sendvičových PUR/PIR panelů

Sendvičové panely jsou moderní stavební materiál, skládající se ze dvou plášťů z ocelového profilovaného lakovaného a pozinkovaného plechu a izolačního jádra z tuhé PUR či PIR pěny. Plášť panelu tvoří plech, silný od 0,4–0,6 mm, splňující požadavky normy PN-EN 10346.

Nákladová efektivnost

Sendvičové panely s jádrem z polyuretanové (PUR) či novější polyizokyanurátu (PIR) jsou relativně levné ve srovnání s jinými stavebními materiály, jako jsou tradiční cihly, beton nebo ocel. Jejich výroba je zpravidla energeticky úsporná, což přispívá k jejich konkurenceschopným cenám.

Rychlost montáže

Montované haly ze sendvičových PUR panelů lze rychle a snadno postavit. Panely jsou lehké a mají standardizované rozměry, což usnadňuje jejich přepravu a instalaci. Montážní proces je obvykle mnohem rychlejší než u tradičních stavebních materiálů.

Izolační vlastnosti

Sendvičové PUR panely mají vynikající tepelnou izolační schopnost. Jejich struktura s polyuretanovou pěnou mezi dvěma kovovými nebo plastovými povrchy pomáhá udržovat stálou teplotu uvnitř haly. To může vést k úsporám energie a snížení nákladů na vytápění a chlazení.

Odolnost a trvanlivost

Sendvičové PUR panely jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, korozivním látkám a mechanickému poškození. Jsou navrženy tak, aby odolávaly extrémním podmínkám, jako je vítr, déšť, sníh a sluneční záření. Tyto panely mají dlouhou životnost a vyžadují jen minimální údržbu.

Flexibilita a rozšiřitelnost

Montované haly ze sendvičových PUR panelů jsou flexibilní, což znamená, že lze snadno upravit jejich velikost, tvar a konfiguraci podle konkrétních potřeb zákazníka. Tyto haly lze také snadno rozšiřovat nebo přemisťovat na jiné místo, což je výhodné pro podniky, které potřebují pružné řešení pro své prostorové požadavky.

Ekologické hledisko

Sendvičové panely jsou ekologicky šetrné, protože jejich výroba generuje méně odpadu a emisí ve srovnání s tradičními materiály.

Požární odolnost sendvičových panelů

Sendvičové PUR panely mají určitou míru požární odolnosti, ale je důležité si uvědomit, že tyto panely nejsou samy o sobě nehořlavé materiály. Lépe jsou na tom panely PIR či IPN, které nešíří požár, přesto nejsou zařazeny v české legislativě do stavební konstrukce DP1, ale do kategorie DP3.

Druh DP1 je představují konstrukce, které nezvyšují v požadované době intenzitu požáru a sestávají se především z nehořlavých materiálů a výrobků. Naopak druh DP3 může v požadované době požáru intenzitu zvyšovat a není na něj vztaženo žádné materiálové omezení, resp. se jedná o všechny stavební konstrukce, které nesplňují požadavky na zatřízení do kategorie DP1 či DP2.

Sendvičové panely s izolačním jádrem PIR dosahují požární odolnosti až 30 minut pro mezní stavy izolace. Panely nešíří požár po povrchu v požárně nebezpečném prostoru a při skutečných požárech prokazatelně nešíří oheň.

Povrchová úprava sendvičových panelů

Základní materiál pro výrobu je ošetřen antikorozní povrchovou úpravou, a to oboustranným žárově pozinkovaným povlakem zinku pro finální povrchové úpravy. Finální povrchové úpravy má každý výrobce panelů jiné a tím pádem i jiné označení vede pod svou obchodní značkou jako např. KINGSPAN (PES 25, PVDF 25, Plastisol 200, Spectrum a Plastisol 150 – Foodsafe.)

Mezi nejčastěji používané povrchové úpravy panelů patří lak z polyesteru (PES) pro standardní korozní prostředí v tloušťkách od 25 µm (mikronů) na exteriéru a od 15 µm na interiérů.

U vyšších požadavků na korozní prostředí se používá povrchová úprava z polyuretanu (PUR – PA) a to v tloušťkách od 50 µm. Pak se používají speciální nátěry do chemického průmyslu, které splňují vysokou chemickou odolnost. Do potravinářského provozu se dále používají laky s certifikátem pro přímí styk s potravinami, které splňují veškeré hygienické normy.

Závěrem lze konstatovat, že sendvičové PUR/PIR panely mají velké využití při výstavbě montovaných hal, mohou se snadno použít u jakéhokoliv průmyslového objektu jako jsou výrobní haly, skladové haly, servisy, autosalony a administrativní haly.

