Příběhy úspěchu – jak montované haly pomohly konkrétním podnikům růst a prosperovat

Využití montovaných hal se stalo klíčovým faktorem pro růst a prosperitu mnoha podniků. Tento způsob výstavby umožňuje rychlé a efektivní vytvoření prostoru pro výrobu, skladování nebo dokonce prodej či sportovní vyžití.

Flexibilita montovaných hal

Montované haly jsou flexibilní a přizpůsobitelné potřebám podniku, což znamená, že pokud má investor správně nastaven svůj plán budoucího rozvoje, je následně poměrně snadné již existující halu dále rozšířit, nebo napojit na již stojící sousední objekt. Vyhne se tak častému problému, kdy již není z kapacitních důvodů schopen reagovat na vzrůstající poptávku.

Díky montovaným halám mohou podniky ušetřit čas i peníze, které by jinak musely investovat do stavby tradičních budov. To jim umožňuje rychlejší reakci na požadavky trhu a zvyšuje jejich konkurenceschopnost.

Přizpůsobení a konfigurace na míru

Montované haly umožňují podnikům snadno přizpůsobovat svou velikost a konfiguraci podle aktuálních potřeb. Můžete je rychle rozšířit nebo zmenšit, když se změníte požadavky na skladování, výrobu nebo jiné aktivity. To vám umožňuje lépe reagovat na tržní poptávku a efektivněji využít váš prostor.

Další výhodou montovaných hal je jejich ekonomičnost. Tyto haly jsou často cenově dostupnější než tradiční stavební projekty a mohou být dokončeny v kratším časovém úseku. To znamená, že vaše podnikání může začít generovat příjmy dříve a vy se nemusíte dlouho čekat na návratnost investice.

Montované ocelové konstrukce

Konkrétním příkladem může být stavba montované ocelové konstrukce s nadstavbou na již existující starší objekt bývalé vrátnice, která byla realizována pro společnost Stilparkett v Přerově. Požadavkem bylo na atypickém pozemku s nevyhovujícím zděným objektem ve velmi krátkém čase vytvořit nové reprezentativní sídlo společnosti s vlastním showroomem.

Samotná realizace konstrukce a opláštění včetně prosklených ploch, oken a dveří probíhala od poloviny ledna 2023 do poloviny března 2023. Během osmi týdnů byla stavba připravena na dodělání interiérů.

Tato stavba je příkladem maximálního využití plochy pozemku v kombinaci s flexibilním a individuálním řešením pro konkrétního investora. Výsledek stojí opravdu za to.