Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Rekonstrukce a výstavba veřejných budov, bytových a jiných objektů s tvárnicemi Ytong

Rekonstrukce a výstavba veřejných budov, bytových a jiných objektů s tvárnicemi Ytong

Zdi nové tělocvičny ve Gbelích jsou z pórobetonových tvárnic Ytong Lambda YQ, nosné stěny a stropy Nemocnice následné péče v Moravské Třebové jsou kompletně z Ytongu, tvárnice Ytong a Silka se osvědčily také při výstavbě nového urgentního příjmu v Bojnicích. Stavební prvky z Ytongu využili i autoři konverze staré střední průmyslové školy na sídlo Městského úřadu ve Staré Turé.

Autorka projektu nové tělocvičny při Střední odborné škole elektrotechnické ve slovenském městě Gbely Ing. arch. Barbora Macánková má s využitím pórobetonových tvárnic Ytong Lambda YQ bohaté zkušenosti.

A výhody a užitné vlastnosti těchto tvárnic využila i při přípravě projektu tělocvičny ve Gbelích: „Tvárnice Ytong Lambda YQ jsou přesné, rychle a dobře se s nimi pracuje a šetří čas a práci na stavbu, což je dnes významná položka rozpočtu. Ytong má podrobně řešené detaily, prostupy, celý systém dokáže eliminovat tepelné mosty. Navíc se i při tlaku na nízkou energetickou náročnost nemusí tvárnice Ytong Lambda YQ tloušťky 500 mm zateplovat, což opět zrychluje výstavbu a šetří náklady. A jejich parametry a vlastnosti odpovídaly i požadavkům investora nové tělocvičny.“

Stavbyvedoucí stavební společnosti PALKOVIČ – SK Juraj Vajay k tomu dodává: „Tělocvičnu jsme postavili za 15 měsíců a rychlost stavby výrazně urychlily pórobetonové tvárnice a příčky Ytong. Na nosné stěny jsme používali tvárnice Ytong Lambda YQ tloušťky 500 mm, menší část (kolem 10 % zdiva) tvořily tvárnice Ytong Lambda YQ 375 mm. S Ytongem pracujeme často a stavěli jsme s ním nejen rodinné domy, ale i jiné objekty, například novou mateřskou školu v Kútech. Všude se nám osvědčily, kromě dobrých vlastností samotných tvárnic, jako je přesnost a rychlá a jednoduchá výstavba, musím ocenit i termíny a všeobecné plnění dohodnutých detailů včetně cenových záležitostí ze strany společnosti Xella.“

Autorem konverze Střední průmyslové školy elektrotechnické (SPŠE) ve Staré Turé na administrativní budovu a sídlo městského úřadu byl architektonický ateliér Pavlech architekti.

Pro vytvoření zešikmených ploch, které spolu se změnou tvaru oken podpořily vertikalitu nové fasády a přinesly do ní hru světla a stínu, využili architekti pórobetonové tvárnice Ytong. Ing.arch. Marek Pavlech k projektu konverze staré školy na nový městský úřad řekl: „V prvním nadzemním podlaží jsme navrhli prosklenou část fasády a výrazný nový vstup z obou stran budovy. Na fasádě od ulice jsme jednoduchou úpravou navrhli nový výraz – okna jsou užší a sahají až po úroveň podlahy. Šlo nám o vytvoření zešikmených ploch na fasádě, které by fasádu ‚rozehrály‘ a umožnily by na ní hru světla a stínu. Vybouraly se i parapety (byla to střední škola) a spolu se zúžením oken tak fasáda získala vertikalitu. Na opačné fasádě jsme okenní otvory zachovali, ale použili jsme nová okna s odlišným dělením. Použitím úprav hlavní fasády získala budova nový, moderní a reprezentativní vzhled. Zešikmení oken bylo realizováno s pórobetonovými tvárnicemi Ytong a důvod jejich použití byl v jednoduché realizaci, snadném a rychlém opracování. Stavební systém Ytong je ve stavbě zastoupen i v interiéru, a to příčkami Ytong. Materiály Ytong známe a pracujeme s nimi poměrně často. Pórobetonové produkty Ytong jsou použity také ve vedlejší budově a také v jiných budovách, které jsme navrhovali. Jejich velkou předností je i skutečnost, že s nimi umí pracovat realizační firmy.“