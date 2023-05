Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Pórobeton slaví 100 let, tvárnice vyrobené na zdejším trhu by zvládly vystavět cestu na Měsíc

Pórobeton slaví 100 let, poprvé z něj byly tvárnice vyrobeny ve Švédsku v roce 1923. Dlouhou tradici má pórobeton i v České republice, v tehdejším Československu se začal vyrábět v roce 1974. Pórobeton je na zdejším trhu velmi oblíbený, všechny tvárnice vyrobené za necelých 50 let ve zdejších továrnách by zvládly spojit Zemi s Měsícem.