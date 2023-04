Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Zdící malta Silka je dokonale sladěna s vápenopískovými tvárnicemi Silka

Jako optimální doplněk systému nabízí společnost Xella pro své vápenopískové tvárnice Silka sladěnou zdící maltu Silka. Inovativní výzkum tuto maltu neustále zdokonaluje tak, aby ji bylo možné snadno a spolehlivě zpracovávat s vápenopískovými cihlami Silka.

Tenkovrstvá zdící malta Silka má vysokou pevnost v tlaku i tahu a je vhodná pro zdění v interiéru i exteriéru.

Díky vysoké pevnosti spojů vytváří trvanlivé spojení tvárnic Silka a zvyšuje tak bezpečnost provedení zdiva. Tenkovrstvé zdění snižuje spotřebu malty a zajišťuje minimum zabudované vlhkosti ve stavbě. Na zdění pomocí této zdící malty vám vystačí Ytong míchadlo zapojené do elektrické vrtačky, nádoba na rozmíchání malty s vodou a zednická lžíce vhodné šířky.

Jednoduché zpracování zdící malty Silka

Obsah pytle se postupně vsype do 6 litrů čisté vody a promíchá stavebním míchadlem tak, aby vznikla vláčná hmota pastovité konzistence bez hrudek. Takto zpracovanou směs nechte odstát min. 5 minut a znovu důkladně promíchejte. V případě potřeby lze maltu rozředit 1–2 dcl vody. Malta má správnou konzistenci, když zachovává drážky vzniklé nanášením ozubenou lžící. Čerstvou maltu zpracujte za normálních teplot v průběhu cca 4 hodiny. Zdící maltu nanášejte celoplošně v rovnoměrné vrstvě Silka zednickou lžící na vodorovné, u hladkých tvárnic Silka i na svislé spáry. Do malty položené tvárnice pak stačí doklepat gumovou paličkou tak, aby spáry měly stejnou tloušťku 1–3 mm. Poloha tvárnic se dá upravovat do 5 minut.

V přechodném období do zdící malty Silka nic nepřidávejte, ale použijte Ytong/Silka zdící maltu zimní. Tato malta s označením Ytong FIXwinter X102 je ideální pro tenkovrstvé zdění tvárnic Ytong a Silka a ostatních pórobetonových a vápenopískových zdicích prvků v období, kdy se teplota při zpracování pohybuje v rozsahu 0 °C až 10 °C.