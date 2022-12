Stavba / Hrubá stavba / Beton, malty, omítky / Omítky Ytong jsou jednoduché na aplikaci a když stavebník dodrží předepsaný pracovní postup, nečeká jej nic komplikovaného

Vápenocementové omítky Ytong byly vyvinuté speciálně pro tvárnice Ytong a Silka, ale lze je použít i na jiné stavební materiály jako je například beton nebo keramické materiály.

Kromě své hlavní přednosti, tj. zlepšení tepelněizolačních vlastností stěn, umožňují stěnám dýchat a odstraňují vlhkost ze stavby. Snadno se s nimi pracuje, mají vysokou vydatnost a pevnost. Ing. Martina Mihála, vedoucího technického oddělení společnosti Xella, jsme se kromě jiného zeptali, co by měla ještě splňovat kvalitní jádrová vnější omítka.

Omítka by měla mít vlastnosti přizpůsobené podkladu, na který se nanáší. Není jedno jestli omítáme betonovou stěnu nebo vysokoizolační lehčené zdivo. Na takovém zdivu musí být omítka pružnější, (menší modul pružnosti) nesmí při zrání vnášet velké síly do podkladu, aby nepopraskala a neporušila i podklad. Výrobci omítek přímo předepisují, na jaké podklady omítka vhodná je a na jaké ne. Pro vnější omítku je vhodné, aby měla vysokou paropropustnost, to znamená, že by měla napomáhat odstraňovat vlhkost ze stavby, snižovat riziko vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř konstrukce. Stavebníci ocení také dobrou zpracovatelnost a možnost nanášet ji ručně nebo strojově.

S jakými požadavky se v této souvislosti nejčastěji setkáváte ze strany klientů a na co naopak zvyknou zapomínat?

Omítky Ytong jsou jednoduché na aplikaci a když stavebník dodrží předepsaný pracovní postup, nečeká jej nic komplikovaného. Otázky často směřují na penetrování podkladu a na materiály, na které se vnější omítka Ytong dá nebo nedá nanášet. Tady je jediný nevhodný materiál, a to je dřevo, na to se naše omítka opravdu nepoužívá. A když se bavíme o penetraci podkladu, tak platí, že tvárnice Ytong/Silka, beton, nebo keramické materiály se nemusí penetrovat. Při aplikaci omítky na tepelněizolační materiály (EPS, XPS, MW, PIR desky, …) musí být pod omítku vytvořen podklad na cementové nebo vápenocementové bázi. Na podklad se nanese lepicí a stěrkovací malta, která odpovídá danému typu izolačních desek, pokyny výrobce je třeba respektovat i při výběru výztužné tkaniny. Omítku Ytong lze aplikovat na cementotřískové desky přímo a bez penetrace, nutné je však dodržet zásady a pokyny výrobce desek.