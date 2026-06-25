Fasády se mění rychleji, než si většina investorů uvědomuje
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Fasády se mění rychleji, než si většina investorů uvědomuje
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Fasáda už dávno neplní pouze ochrannou funkci. Stává se důležitou součástí architektury, ovlivňuje vzhled budovy, její dlouhodobou životnost i dnes tolik sledované náklady na údržbu.
Použití kreativní omítky Baumit CreativTop posouvá fasádu domu z roviny běžného stavebního prvku do role designového prvku.
Současné trendy ve fasádních omítkách proto směřují k prémiovým materiálům s vyšší odolností, kreativním povrchům s neomezenými designovými možnostmi a také k technologiím, které zrychlují samotnou realizaci, a tím zvyšují efektivitu na stavbě. Výrobce stavebních materiálů Baumit přináší v této oblasti hned několik inovativních řešení, která ukazují směr vývoje moderních fasád.
Prémiové omítky – dlouhodobě čistá fasáda
Jedním z nejvýraznějších trendů současnosti je důraz na dlouhodobě čistý vzhled fasády. Investoři i majitelé rodinných domů stále více požadují materiály, které si zachovají svůj původní vzhled po mnoho let bez nutnosti náročné údržby. Právě na tento požadavek reaguje vloni představená prémiová minerální omítka Baumit Crystal Top. Její unikátnost spočívá v kombinaci výhod minerálních omítek a komfortu pastovitého materiálu dodávaného přímo v kbelíku. Součástí systému Baumit CrystalSet je také základní nátěr Baumit CrystalActivator, který aktivuje proces tuhnutí a vytváří charakteristický Crystal Effect. Výsledkem je mimořádně pevný a netermoplastický povrch odolný vůči ulpívání prachu, smogu i běžnému znečištění. Na rozdíl od klasických omítek s vysokým podílem polymerních pojiv si povrch zachovává svou pevnost i při vysokých letních teplotách. Fasáda tak zůstává déle čistá, svěží a barevně stálá. Významným benefitem je také vysoká paropropustnost a široká nabídka struktur a barevných odstínů, včetně oblíbené kolekce Shades of White. Trend prémiových fasád se dnes stále více opírá právě o spojení estetiky, dlouhé životnosti a minimálních nároků na údržbu.
Omítka Baumit CreativTop v detailu ostění a šambrány, která dnes na fasádě plní především estetickou úlohu.
Detail okolí oken na fasádě domu s omítkou Baumit CreativTop ukazuje široké možnosti jejího využití dle přání zadavatele.
Kreativní omítky – fasáda jako architektonický podpis
Dalším výrazným směrem současné architektury je individualizace. Architekti i investoři hledají možnosti, jak dát budově jedinečný charakter a odlišit ji od okolní zástavby. Odpovědí jsou kreativní omítky, které posouvají fasádu z roviny běžného stavebního prvku do role designového prvku. Silikonová dekorativní omítka Baumit CreativTop dekorativní omítka nabízí široké možnosti tvorby originálních struktur, reliéfů i povrchových efektů. Fasáda tak může připomínat pohledový beton, přírodní kámen, jemnou štukovou strukturu nebo zcela individuální autorský povrch. Kreativní omítky se proto stále častěji objevují nejen na moderních rodinných domech, ale také na administrativních budovách, veřejných objektech nebo reprezentativních komerčních stavbách. Inspiraci pro návrhy mohou projektanti i realizační firmy čerpat z katalogu referencí Baumit Kreativita bez hranic, který představuje desítky realizovaných projektů z celé Evropy. Praktickým pomocníkem na webu Baumit.cz je rovněž sekce Baumit Quido Creative či online aplikace Baumit Quido Vizualizace nebo Baumit Quido Vzorky, umožňující jednoduše vizualizovat různé povrchové úpravy a hledat optimální řešení již ve fázi návrhu. Kreativní svoboda se tak stává běžnou součástí projektování moderních fasád.
Hladký štukový povrch fasád trendem současnosti
Tradiční hladké štukové omítky se v posledních letech vracejí do popředí zájmu majitelů i investorů především díky svému nadčasovému vzhledu, který nepodléhá krátkodobým módním trendům. Čisté a elegantní fasádní plochy dokážou zvýraznit architekturu moderních i klasických staveb a zároveň působí reprezentativně po mnoho let. Umožňují také snadné sladění s dalšími stavebními prvky, jako jsou okna, stínicí technika nebo zahradní architektura. Současné technologie navíc umožňují dosahovat tohoto tradičního vzhledu i na moderních zateplovacích systémech, kde již nelze používat klasické vápenocementové štuky. Jedním z osvědčených řešení je kombinace pastovité omítky Baumit SilikonTop se zrnitostí 1,5 mm a po vyzrání následné zapravení jemnou pastovitou omítkou Baumit FillTop se zrnem 0,5 mm, která vytváří charakteristický vzhled tradičních hladkých štukových povrchů. Takové řešení představuje prakticky jedinou správnou cestu pro zateplené fasády, protože běžný venkovní vápenocementový štuk je příliš křehký a nemá dostatečnou přídržnost k podkladu. Hladkých a designově atraktivních povrchů lze dosahovat také pomocí omítky Baumit CreativTop v provedení Pearl nebo Silk. Tyto varianty se často dále brousí, aby vznikl dokonale hladký efekt připomínající pohledový beton, a následně se chrání například krycím nátěrem Baumit Lasur.
Pro úplnost dodejme, že na opačném konci tohoto spektra stojí hrubé strukturované fasády vytvářené omítkami se zrnitostí 3 nebo 4 mm (Trend, resp. Max), které lze velmi efektivně aplikovat strojně. Přidáním vloček slídy do čerstvé omítky vzniká povrch připomínající tradiční břízolit.
Právě propojení moderních materiálů, kreativních povrchových úprav a automatizovaných aplikačních technologií dnes určuje směr vývoje fasádních omítek, kde vedle estetického dojmu stále větší roli hraje také dlouhodobá funkčnost, odolnost a efektivita realizace.
Zateplení fasád, zateplovací systémy / omítkové systémy - strojní omítky, sádrové omítky a stěrky, sanační omítky, omítkový systém pro zdravé bydlení / probarvené fasádní omítky a barvy, kreativní omítky / lité podlahy a samonivelační stěrky / program pro ...