Textura, světlo a stín – jak omítka promění váš dům
Fasáda už dávno neplní pouze ochrannou funkci, ale stále častěji se stává prostředkem, jak vyjádřit charakter rodinného nebo bytového domu, podtrhnout jeho začlenění do prostředí a současně dát prostor estetickým představám investora i architekta.
Díky moderním materiálům a technologickým postupům dnes existuje nepřeberné množství možností, jak dodat fasádě osobitou tvář a odlišit ji tak od okolní zástavby. Společnost Baumit nabízí komplexní systém kreativních omítek a povrchových úprav, které umožňují realizovat fasády s jedinečným vzhledem a širokou škálou barevných i strukturálních variant.
Základem řešení je především silikonová pastovitá omítka Baumit CreativTop dostupná v šesti zrnitostech, a to od 0,2 mm až po 4 mm. Významným benefitem této jednosložkové omítky je mimo jiné Drypor Effect, tedy její schopnost odolávat biologickému znečištění. Díky mimořádné flexibilitě ji lze nanášet hladítkem, válečkem, štětcem nebo stříkáním a každá z těchto technik vytváří odlišný výsledek – od jemně tažených a škrábaných struktur až po plastické a výrazně modelované povrchy. V kombinaci s jednosložkovým lazurním nátěrem Baumit Lasur pro dekorativní ztvárnění a speciálními nátěry, jakými jsou transparentní nátěr Baumit Glitter s kovově lesklými třpytkami nebo jednosložkový nátěr Baumit Metallic na disperzní bázi, lze dosáhnout efektů, které věrně připomínají pohledový beton, přírodní kámen, historické rustikální omítky či dokonce kovové nebo perleťové plochy. Možnosti dále rozšiřuje práce se šablonami, strukturálními válečky, hladítky, štětci nebo hřebeny, které dovolují vnést do fasády grafické motivy a individuální reliéfy. Do hry vstupují rovněž speciální techniky, například fládrování, zatírání, kartáčování, gletování, špachtlování a další. Výsledkem je prakticky neomezená variabilita povrchů, která architektům i realizačním firmám poskytuje prostor k maximální kreativitě.
Kromě technických parametrů, jakými jsou odolnost proti povětrnostním vlivům, snadná údržba či kompatibilita s fasádními systémy, klade Baumit důraz také na estetickou stránku, mimo jiné v nabídce barev. Základní probarvení omítky Baumit CreativTop podle barevného vzorníku Baumit Life (odstíny s koncovým číslem 2–9) bylo od roku 2021 doplněno také o spektrum jedenácti bílých odstínů Shades of White s výjimkou struktury Silk, která je nabízena výhradně v bílém odstínu 0019. Celkově však lze libovolně kombinovat a sladit odstíny barev s charakterem stavby i jejím okolím. Významnou roli hraje též práce se světlem a stíny – plastické povrchy se v průběhu dne mění podle intenzity a úhlu dopadajícího světla, čímž fasáda získává živý a dynamický charakter.
Aby se investoři i projektanti mohli v široké nabídce kreativních technik snadno zorientovat, nabízí výrobce stavebních materiálů online aplikaci Baumit Quido Creative, která byla aktualizována a doplněna o nové ukázky kreativních fasád. Tento nástroj přináší inspiraci, praktické ukázky povrchů a postupů i možnost vizualizace různých variant. Uživatelé tak mají k dispozici přehledného průvodce, který jim usnadní rozhodování o konečné podobě fasády a umožní si lépe představit výsledný efekt ještě před samotnou realizací.
Pro ty, kteří hledají ještě hlubší inspiraci, připravila společnost Baumit rozsáhlou knižní publikaci KREATIVITA BEZ HRANIC – FASÁDY & INTERIÉR, která na více než 170 stranách představuje konkrétní stavební realizace s využitím nejrůznějších kreativních technik a barevných odstínů. Publikace je dostupná v tištěné i online podobě a slouží jako cenný průvodce a také zdroj nápadů pro architekty, projektanty a investory. Baumit tak navíc s odbornou asistencí aplikačních techniků a nabídkou návštěvy zákaznického oddělení vybaveného vzorkovnou kreativních technik nabízí cestu k fasádě, která není kompromisem, ale autentickým odrazem individuality.
Knižní publikace společnosti Baumit s názvem KREATIVITA BEZ HRANIC – FASÁDY & INTERIÉR je k dispozici také v online podobě na firemním webu.
