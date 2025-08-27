Keramický obklad pro krásu i zateplení domu
Zateplovací systém Baumit Ceramic přináší unikátní kombinaci moderní tepelné izolace a estetického keramického obkladu, to vše s evropskou certifikací. Je navržen tak, aby poskytoval nejen tepelnou ochranu, ale i trvanlivý a atraktivní vzhled fasády, který odolá času i náročným klimatickým podmínkám.
Historie tohoto systému sahá do poloviny devadesátých let, kdy Baumit uvedl původní variantu s názvem Baumit Kera, určenou pro zateplení fasád keramickým obkladem. Před několika lety však došlo ke sjednocení názvu s evropským standardem Baumit Ceramic a zároveň tento systém získal prestižní evropskou certifikaci. V praxi to znamená, že Baumit patří mezi málo výrobců v Česku, kteří mohou nabídnout certifikovaný systém tohoto druhu s tloušťkou izolantu až 20 centimetrů. Situace na trhu i požadavky investorů se však neustále vyvíjejí, a proto se výrobci snaží aktualizovat současně platnou legislativu – například zvětšit maximální tloušťku izolantu či rozměry a typy obkladových pásků. To však vyžaduje provedení odpovídajících technologicky náročných zkoušek těchto materiálů.
Zateplovací systém Baumit Ceramic se skládá z několika pečlivě navržených vrstev. Pokud chceme keramický obklad na zateplovacím systému, je nutné od samého začátku akceptovat doporučenou skladbu celé konstrukce včetně jednotlivých materiálů, což se může částečně projevit na ceně i spotřebě materiálu. Nosná izolace může být z běžného bílého či šedého polystyrenu, u kterého je potřeba dodržet širší rámeček pro lepení, tedy 60 % plochy slepu na jedné desce. Druhou možností je použití minerální desky – lamely – s kolmou orientací vláken, aby byly zajištěny odpovídající pevnostní parametry. Ta se lepí na podklad celoplošně. Součástí systému je také vysoce přídržná lepicí hmota Baumit ProContact na bázi cementu, která splňuje požadavky pro následné zatížení keramickým nebo dekorativním obkladem. Odlišná je rovněž použitá sklotextilní síťovina Baumit CeramicTex, která disponuje vyšší gramáží a je odolná vůči alkáliím.
Oproti ostatním zateplovacím systémům se u Baumit Ceramic kotví izolant hmoždinkami přes zmíněnou síťovinu. Mezi několika předepsanými hmoždinkami s ocelovým šroubovacím trnem lze využít například šroubovací talířovou hmoždinku Baumit S. V praxi to znamená, že izolant se nejprve stěrkuje a do lehce zavadlé lepicí hmoty se poté kotví hmoždinkami v rastru 35 × 35 cm, což odpovídá osmi kusům na metr čtvereční.
Keramický nebo dekorativní obklad – různé typy keramických pásků (Klinker či Ströher) nebo kamenný obklad – se lepí flexibilní lepicí maltou Baumit Baumacol FlexTop s využitím techniky „buttering–floating“, která zajišťuje pevné spojení jak s podkladem, tak s povrchem obkladu. Na závěr se provádí spárování cementovou hmotou Baumit Ceramic F, nabízenou v 9 barevných odstínech, a to s dodržením spárovacích polí o maximální velikosti 4 × 4 m a šířkou spáry do 20 mm. Správně provedená montáž a dodržení technologického postupu zaručují, že systém odolá povětrnostním vlivům po dlouhá léta. Výrobce navíc poskytuje pětiletou záruku na celý systém včetně obkladů od doporučených dodavatelů.
Díky exkluzivnímu vzhledu a širokým možnostem designu si Baumit Ceramic získává stále větší oblibu u architektů, developerů i soukromých investorů. Snadno se přizpůsobí moderním rezidenčním projektům, městské zástavbě i domům s výrazným architektonickým rukopisem. Baumit Ceramic tak představuje nejen technicky vyspělé a certifikované zateplení domu, ale také prvek, který dokáže jeho fasádě dodat jedinečný charakter. Kombinace funkčnosti, estetiky a trvanlivosti z něj činí jednu z nejatraktivnějších voleb na současném trhu. I proto dokáže síť oblastních zástupců společnosti Baumit nabídnout kvalitní poradenství již v přípravné fázi projektu.
