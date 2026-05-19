Tepelněizolační omítky pro moderní i historické stavby
Tepelněizolační omítky představují efektivní alternativu ke klasickým zateplovacím systémům. Spojují funkci povrchové úpravy s tepelnou ochranou konstrukce, zlepšují vnitřní klima a nacházejí uplatnění jak u novostaveb, tak při rekonstrukcích historických objektů.
Tepelněizolační omítky jsou ideálním řešením pro objekty, u kterých nelze použít k tepelné izolaci klasické zateplovací systémy ETICS.
Tepelněizolační omítky představují moderní stavební materiál, který rozšiřuje možnosti, jak zlepšit energetickou bilanci budov. Na rozdíl od klasických vápenocementových omítek obsahují tepelněizolační plniva např. perlit, nebo organické plnivo, díky nimž dosahují výrazně nižší tepelné vodivosti a dokážou citelně snížit tepelné ztráty konstrukce. Již několik centimetrů vrstvy může zlepšit součinitel prostupu tepla až o třetinu, což se pozitivně projeví nejen na spotřebě energie, ale i na komfortu bydlení. Důležitou vlastností těchto omítek je mimo jiné jejich difuzní otevřenost. Materiál umožňuje přirozený odvod vodních par, čímž zabraňuje akumulaci vlhkosti ve zdivu a přispívá ke zdravému vnitřnímu prostředí. Vyšší povrchová teplota stěn zároveň snižuje riziko kondenzace a vzniku plísní. Tepelněizolační omítky tak nejsou pouze doplňkem fasády, ale aktivní součástí stavební fyziky konstrukce, která zvyšuje její dlouhodobou funkčnost i životnost.
Specifických vlastností tepelněizolačních omítek se často využívá při renovaci historických objektů.
Různá řešení s cílem tepelné úspory
Společnost Baumit nabízí ucelenou řadu tepelněizolačních omítek, které reagují na různé požadavky stavební praxe. Základním produktem je ručně aplikovatelná tepelněizolační omítka Baumit ThermoPutz, vhodná pro novostavby i rekonstrukce, která poskytuje vyvážený poměr mezi tepelnou izolací a mechanickou odolností. Pro náročnější aplikace se do sortimentu společnosti Baumit vrací po několika letech tepelněizolační omítka Baumit ThermoExtra, určená pro ruční i strojní aplikaci. Tato omítka s organickým plnivem dosahuje ještě lepších izolačních parametrů a je ideální zejména pro moderní vysoce tepelněizolační zdivo. Společným znakem těchto materiálů je nízká objemová hmotnost, vysoká vydatnost a snadná aplikace. Díky minerálnímu složení jsou nehořlavé, dlouhodobě stabilní a kompatibilní s širokou škálou podkladů. Tepelněizolační omítky Baumit tak představují flexibilní řešení nejen tam, kde nelze použít kontaktní zateplovací systém, ale i jako doplňkový prvek pro zvýšení energetické účinnosti konstrukcí.
Použití tepelněizolačních omítek je ideální pro opravy původních omítkových systémů tak, aby co nejvěrněji odpovídaly originálu.
Novinka pro náročné renovace
Nejvýraznější novinkou v portfoliu je tepelněizolační omítka Baumit NHL Thermo, která byla vyvinuta především s ohledem na rekonstrukce historických a památkově chráněných objektů. Je založena na přirozeném hydraulickém vápně a neobsahuje cement, což zajišťuje její maximální kompatibilitu s původními stavebními materiály a zároveň šetrnost k původní konstrukci. Omítka vyniká velmi dobrou tepelnou izolací (hodnota λ přibližně 0,090 W/mK) a dokáže zlepšit součinitel prostupu tepla stěny až o 33 % oproti běžným omítkám. Zároveň si zachovává vysokou paropropustnost, umožňuje přirozené vysychání zdiva a aktivně reguluje vlhkost, čímž omezuje kondenzaci a vznik plísní. Díky tomu přispívá k vytvoření zdravého vnitřního prostředí a dlouhodobé ochraně konstrukce. Velkou výhodou je také univerzální použití – omítku lze aplikovat v interiéru i exteriéru (především však na obvodové stěny nebo do nevytápěných šachet), ručně i strojně, a to až v tloušťce 30 mm v jednom kroku. Jako povrchovou úpravu lze volit jemnou štukovou omítku Baumit NHL Fine, nebo stěrku s hlazeným povrchem NHL SuperFino. Pro strojní aplikaci tepelněizolačních omítek je nutné používat konfiguraci omítacího stroje dle doporučení jejího výrobce. Předejde se tím nedokonalé aplikaci na stěnu.
Omítka Baumit NHL Thermo je součástí komplexního systému Baumit NHL, který zahrnuje všechny vrstvy od přípravy podkladu až po finální povrchovou úpravu. Výsledkem je řešení, které spojuje tradiční materiálovou bázi s moderními požadavky na energetickou účinnost a nabízí tak ideální cestu pro obnovu staveb, kde není možné použít klasické zateplení.
Zlepšení součinitele prostupu tepla až o třetinu je hlavní předností tepelněizolačních omítek s cílem šetřit náklady na energie.
