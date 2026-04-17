Novinka pro zateplení s keramickým a kamenným obkladem
Současná architektura rezidenčních staveb stále častěji využívá kombinaci uceleného zateplovacího systému s finální povrchovou úpravou ve formě keramických nebo kamenných obkladů.
Fasáda může mít podobu přesně podle představ investora – od moderních keramických ploch po přírodní kamenné akcenty.
Baumit Ceramic je zateplovací systém určený pro použití s keramickým nebo kamenným obkladem, který spojuje úsporu energie a vysokou odolnost. Zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost fasády.
Tento trend je patrný jak u rodinných domů, tak u bytových projektů, kde investoři i architekti požadují nejen vysokou energetickou efektivitu, ale současně i dlouhodobě esteticky působivou fasádu. Aktuálně nabízené keramické obklady, klinkerové pásky či přírodní kámen přinášejí nadčasový vzhled, vysokou mechanickou odolnost a minimální nároky na údržbu. Systémové řešení, jakým je Baumit Ceramic, navíc umožňuje širokou variabilitu designu a splňuje náročné požadavky současné architektury.
Trend, který mění podobu fasád
Certifikovaný zateplovací systém Baumit Ceramic je navržen tak, aby zajistil vysokou odolnost fasády vůči povětrnostním vlivům, zejména větru, dešti a vlhkosti, a současně poskytl dlouhou životnost bez degradace estetických vlastností. Klíčovým prvkem jeho funkčnosti je provázanost jednotlivých komponentů, jejichž kompatibilita je certifikována dle evropského předpisu EAD 040287-00-0404. Významnou novinkou roku 2026, jejíž výroba započala i v České republice, je v rámci tohoto systému cementová lepicí hmota Baumit CeramicFix, která posouvá technologii lepení obkladů na zateplené fasády na vyšší úroveň. Uvedení tohoto výrobku na trh předcházela řada zkoušek s velmi pozitivním ohlasem realizačních firem v jeho praktickém využití.
Nová generace lepení pro náročné obkladové systémy
Baumit CeramicFix představuje flexibilní maltovou směs (s klasifikací C2TE S1) určenou pro tenkovrstvé lepení keramických obkladů, klinkerových pásků i přírodního kamene na fasádách. Jeho hlavními benefity jsou vysoká flexibilita, výborná zpracovatelnost a schopnost spolehlivě fixovat i těžší obkladové prvky. Díky sníženému skluzu umožňuje přesné osazení obkladů bez nežádoucího pohybu (skluzu), zatímco prodloužená doba zavadnutí a otevřený čas přibližně 30 minut poskytují dostatečný prostor pro korekce při aplikaci. Nanáší se v maximální tloušťce vrstvy 8 mm. Nová lepicí hmota Baumit CeramicFix se skládá z cementu, tříděného kameniva, organických pojiv a speciálních přísad zlepšujících přilnavost a zpracovatelnost. Výsledkem je voděodolné a mrazuvzdorné lepidlo, které splňuje náročné požadavky pro použití v oblasti ETICS systémů. Praktickým přínosem je také možnost aplikace lepicí hmoty metodou Buttering-Floating, která zajišťuje optimální kontakt mezi podkladem a obkladovým prvkem. Zásadní podmínkou při zpracování této lepicí hmoty je však přísné dodržení vodního součinitele, tedy 6,5 litru vody na 25kg pytlové balení.
Systémová skladba podmínkou pro poskytnutí záruky
Samotná skladba systému Baumit Ceramic s využitím lepidla Baumit CeramicFix je komplexní a systémově provázaná. Základ tvoří nosný podklad, například zdivo nebo monolitický beton. Na něj se aplikuje tepelněizolační vrstva z fasádního polystyrenu EPS-F nebo minerální vlny s kolmým vláknem s maximální tloušťkou až 30 cm. Izolant je lepen a stěrkován hmotou Baumit StarContact, do níž se vkládá výztužná tkanina Baumit CeramicTex. Následuje mechanické kotvení pomocí hmoždinek Baumit S nebo Baumit Speed. Klíčovou vrstvou je poté právě lepicí hmota Baumit CeramicFix, do níž se osazují finální obkladové prvky – keramika, klinkerové pásky nebo přírodní kámen. Celý systém je zakončen spárováním pomocí hmoty Baumit Ceramic F. Jedná se o vysoce flexibilní, voděodolnou a mrazuvzdornou cementovou směs určenou pro přímé spárování obkladů se šířkou spár 6–20 mm. Je vhodná pro nasákavé i nenasákavé materiály a umožňuje precizní finální úpravu fasády. Díky barevné škále o devíti základních odstínech zároveň přispívá k estetickému sjednocení nebo naopak zvýraznění celkového designu.
Podmínkou pro zachování pětileté záruky je dodržení zmíněné skladby celého zateplovacího systému. Zateplovací systém Baumit Ceramic s novým lepidlem Baumit CeramicFix tak představuje komplexní řešení pro moderní fasády, které kombinují vysokou technickou úroveň, odolnost a architektonickou hodnotu.
