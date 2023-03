Stavba / Hrubá stavba / Beton, malty, omítky / Vyberte si to nejlepší mezi pastózními tmely Knauf

Kvalita povrchu je nedílnou součástí designu každého interiéru. Je to detail, kterému je v poslední době věnovaná značná pozornost. Pro docílení požadované kvality a hladkosti povrchu stěny, příčky nebo i stropu se používají pastózní tmely. Slouží také k sjednocení rozdílných povrchů, zejména při rekonstrukcích. K úspěšnému dosažení cíle je důležitý nejen správný výběr tmelu, ale také jeho zpracování. Představme se tři nejpoužívanější a nejspolehlivější pastózní tmely Knauf: Goldband Finish, Super Finish a Fill & Finish Light.

GOLDBAND FINISH je hotový pastózní tmel na bázi polymerů s jemnou frakcí, a proto je vhodný pro vyrovnávání spíše drobných nerovností. Snadno se brousí sádrokartonářským brouskem (80–100 respektive 150–240 dle požadavku na hladkost povrchu). Je možné použít i tzv. mokré broušení – wet sanding. To znamená, že se tmel natáhne na stěnu, nechá se krátce zaschnout, potom se namočí a rozfilcuje. Posléze se plocha nechá opět zavadnout, aby se finálně vyhladila širokým hladítkem.

FILL & FINISH LIGHT je lehčený univerzální tmel pro finální tmelení. Jeho výhodou je vyšší vydatnost, málo se propadá a snadno se brousí, protože v sobě má perlitové plnivo. Navíc s ním lze lepit i ocelové profilové ochrany rohů a papírové výztužné pásky.

SUPER FINISH je také finální a univerzální tmel, s velmi hladkou a vysoce jemnou strukturou pro bezvadné a spolehlivě dokonalé vyhlazení povrchu.

Co použít na starou omítku?

Při rekonstrukcích starších objektů se staré omítky seškrábou a v některých případech se dokonce musí částečně zasáhnout do podkladního štuku. Abychom vyrovnali všechny nerovností a docílili hladkého, respektive jednotného povrchu, potřebujeme tmel, který všechny nerovnosti zahladí a po nanesení nebo nastříkání se „nepropadne“. Pro tyto situace je vhodné zvolit tmel FILL & FINISH LIGHT, který má tu výhodu, že si spolehlivě poradí i s většími nerovnostmi. Nanáší se standardně v tloušťkách 3 až 4 mm. Dokonce i na stropě, kde je spojení panel na panel. V tomto případě se navíc doporučuje spoj armovat výztužnou sklo-papírovou páskou Kurt. To proto aby spoj v budoucnu nepopraskal. Když jsou nerovnosti opravdu velké, tak se jeden den stěna nastříká tmelem FILL & FINISH LIGHT, stáhne se do roviny, a druhý den se lehce přebrousí a nastříká se druhá vrstva.

Jaký volit pastózní tmel na nový sádrokarton?

Typickou situací je novostavba s novými sádrokartonovými příčkami, které jsou provedeny v kvalitě povrchu Q2. Na vyrovnání a k docílení hladkého povrchu je vhodné používat Knauf Super Finish (to je již i pro kvalitu povrchu Q3 nebo Q4) nebo také Goldband Finish (v případě celoplošného přetmelení). Často se v interiéru novostaveb setkáváme s kombinací povrchů, kde na sádrokartonové stěny/příčky navazují povrchy se sádrovými omítkami. Aby byl povrch v místnosti jednotný, potřebujeme jej finálně přetmelit. Na to jsou právě tyto dva tmely nejvhodnější.

Proč používat penetraci?

Vždy je třeba povrch penetrovat v těch případech, kdy budeme tmelit staré omítky, malby apod. Zde se bez penetrace Knauf Tiefengrund neobejdeme. Penetraci naopak nemusíme použít u sádrokartonu a sádrových omítek před tmelením pastózními tmely. Ale pozor! Pokud je naším cílem skutečně dokonale vyhlazený povrch, penetrace (Grundierung nebo Hloubková penetrace Knauf) nám pomůže sjednotit savost v celé ploše a tím nám usnadní broušení a následně vylepší vzhled. Důvod je jednoduchý – tmelené spáry mají jinou savost než papír sádrokartonu v ploše.

Mohou se tmelit stropy?

V poslední době se na stavbách často přistupuje k celoplošnému tmelení stropů jako k alternativě místo aplikací sádrových omítek. S rostoucím tlakem na urychlení stavby se tedy nabízí zajímavé řešení v podobě tmelení stropu zmíněnými pastózními tmely Knauf. Jako vhodný tmel lze doporučit FILL & FINISH LIGHT. Tento tmel je schopen nanášení v tloušťkách 2–3 mm a vyhladí tedy snadno i hrubší podklad. Navíc oproti běžným pastózním tmelům rychle schne. Alternativou, kterou některé firmy s úspěchem na stavbách používají, je pastózní tmel Goldbandfinish, který se stříká na betonový strop (po zatmelení jeho lokálních nerovností) ve 3 vrstvách pro získání absolutně hladkého povrchu. Tyto tři vrstvy jsou daní za jeho extrémní jemnost.

Pastózní tmely Knauf mají tedy velmi široké uplatnění a po řadě vylepšení jsou současné receptury nastaveny tak, aby splnily nejen svůj primární účel, ale aby byly vstřícné všem řemeslníkům. Usnadnění práce a dokonalý výsledek jde vždy ruku v ruce s promyšleným výběrem toho nejvhodnějšího tmelu.

