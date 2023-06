Stavba / Podlahy, příčky a povrchy / Stavební desky / Barva, která řeší všechno z gruntu!

Letošní novinkou firmy Knauf je bílá penetrační malířská barva pro vytmelené sádrokartonové desky nebo sádrové omítky.

Na stavbách jsme se v poslední době setkávali s problémem, u kterého si malíři nevěděli rady. Měli před sebou krásně vytmelený sádrokarton nebo perfektně hladkou sádrovou omítku a přemýšleli, jakou barvu použít, aby na hladkém gletovaném povrchu držela. Pravděpodobně každý, kdo je zkušený, by hned poznamenal, že nejprve musíme takový povrch napenetrovat. Zcela jistě by nastala diskuze, jakou penetraci použít. Pojďme problém vysvětlit z gruntu, tedy od začátku.

Když sádrová omítka delší dobu vysychá, což může mít několik příčin (vlhkost ve vzduchu při nedostatečném větrání, vlhkost v podkladu), může docházet k nežádoucím jevům. Pro sádru je přirozené, že se chce vlhkosti zbavit. Přitom dochází k jevu, kdy hydroxid vápenatý, který je z chemické podstaty přirozeně v omítce a také v podkladu, se začne v nanesené vrstvě omítky prodírat na její povrch. Výsledkem je vytvoření sintru na povrchu omítky, což jsou ve skutečnosti takové miniaturní a neviditelné jehličky, taková mikro obdoba krápníků v jeskyních. Když malíř stěnu natře naředěnou barvou, místa, kde se vytvořily jehličky začnou okamžitě vysychat a vytvoří se fleky se strukturou pomerančové kůry, případně se plasticky zvýrazní drobné škrábance a tahy vytvořené přirozeně hladítkem při procesu zhotovení omítky, které před malbou nebyly vůbec viditelné a zaznamenané. A to určitě není dobře. Proto je technickým listem stanoven proces následné péče o omítku a to je, že sádrová omítka musí před dalším zpracování dobře a hlavně rychle vyschnout. A když ke zmíněnému problému dojde, musíme celou plochu jemně přebrousit a napenetrovat hloubkovou penetrací.

GRUNTiFARBA zjednodušuje a urychluje

Od letošního jara však může malíř nad problémy vyzrát, a to velmi jednoduše. GRUNTiFARBA byla vyvinuta proto, aby všechny negativní jevy sádrových omítek, ale i sádrokartonů, před malováním co nejvíc eliminovala. Nahrazuje totiž penetraci a bílý odstín barvy dohromady. Postup je takový, že jeden den malíř podklad v místnosti natře válečkem (případně nastříká) GRUNTiFARBOU v jednom směru, čímž se vytvoří současně penetrace a první nátěr. Podobně jako v autolakovně, když se nanáší základní barva. Nátěr se nechá nejlépe do druhého dne zaschnout a další den se provede druhý nátěr. A je hotovo. Když někdo požaduje jiný než bílý odstín, tak v druhém nátěru použije tu barvu, která mu vyhovuje. GRUNTiFARBA má ještě jednu výhodu, když uděláme první nátěr (penetrační krok) a objevíme nějaké vrypy na povrchu omítky nebo sádrokartonu, snadno pomocí tmelu Uniflott Finish tyto detaily opravíme.

GRUNTiFARBU musíme vnímat hlavně jako pomocníka, který zjednodušuje celý technologický postup.

Malíř může namítnout, že když chce mít stěnu třeba zelenou, použije penetraci a pak rovnou natírá zelenou. Ano, to je pravda, ale zcela jistě bude mít vyšší spotřebu finální barvy, protože ta se bude vpíjet do podkladu, takže určitě neušetří materiál ani čas. Jak již bylo řečeno, je to jako u lakování aut. Aby byl finální lak perfektní, potřebujete mít dobrý základ a tím je základní barva, která brání, aby plech nezreznul a vrchní lak dobře držel.

Vše, co bylo uvedeno, platí stejnou měrou i pro sádrokartonové příčky. Tam se navíc setkáváme s efektem různé savosti papíru desky a tmelu. Někdy musíme příčku přetmelit celoplošně, abychom dosáhli kvality Q3 až Q4. A v těchto případech je obzvlášť GRUNTiFARBA platná.

Na závěr ještě pro úplnost – GRUNTiFARBA se dodává v praktickém 10litrovém balení. Spotřeba je průměrně 0,125 litru na metr čtvereční.

