KNAUF WHITE ONE – nová sádrokartonová deska s nižšími emisemi pro udržitelnost

Společnost Knauf představuje vůbec první desku na stavebním trhu, která je vyrobena s ohledem na udržitelnost a ekologicky šetrné řešení. Díky tomu dojde při výrobě ke snížení uhlíkové stopy ve srovnání s běžnými sádrokartonovými deskami. Seznamte se s nízkoemisní deskou nové generace KNAUF WHITE ONE.

Možná se někdo zeptá, proč vlastně? V Knaufu jsou přesvědčeni, že nová deska Knauf WHITE ONE je skvělou příležitostí posunout stavebnictví do nové pozice, kdy na jedné straně bude možné stavět a rekonstruovat s technicky vyspělými materiály, a přitom významně přispět k ochraně životního prostředí. Při vývoji této nové desky byl proto na tento aspekt kladen největší důraz. Vývojáři i vedení firmy jsou si velmi dobře vědomi toho, že neobnovitelné zdroje jsou omezené, a proto se je snaží chránit. A právě tato nová deska by se měla stát symbolem budoucnosti.

„Když padlo rozhodnutí o vývoji nové desky, bylo jasné, že nestačí jen dosáhnout kvalitních technických parametrů, které jsou ostatně vždy očekávány s naprostou samozřejmostí, ale chtěli jsme jít mnohem dál. Knauf WHITE ONE představuje novou budoucnost,“ vysvětluje Ing. Miroslav Nyč, vedoucí produktmanagementu. „Knauf WHITE ONE je první, ale zcela jistě ne poslední krok ve směru, kterým se stavebnictví již nějakou dobu ubírá. Tato nová deska nabízí výjimečnou příležitost všem našim zákazníkům být u toho – přispět k ochraně životního prostředí bez kompromisu ve výkonu materiálu,“ dodává Miroslav Nyč.

Technické parametry



Rozměr desky: 1 250×2 000 mm Tloušťka desky: 12,5 mm Podélná hrana: AK Příčná hrana: SK Požární odolnost W 112: 60 min Vzduch. neprůzvučnost W 112 54 dB

Může se na první pohled zdát, že Knauf WHITE ONE je stejná jako ostatní sádrokartonové desky. Ne není. Je mnohem lepší. Představuje totiž skvělou alternativu pro stavební projekty, do jejichž filozofie patří udržitelnost a snížení uhlíkové stopy. To vše je zabalené do tradiční kvality. „Tato novinka na trhu zvýší povědomí o environmentální odpovědnosti ve stavebnictví a přispěje k ochraně přírodních zdrojů pro budoucí generace. Jiná cesta totiž ani nebude možná,“ dodává Miroslav Nyč.