Stavba / Podlahy, příčky a povrchy / Sádrokarton KNAUF jako plnohodnotný materiál boduje ve všech ohledech

Sádrokarton KNAUF jako plnohodnotný materiál boduje ve všech ohledech

Dokážete si představit současné stavebnictví bez sádrokartonu? Pravděpodobně těžko, protože se stal samozřejmou součástí každé stavby díky vysokému standardu prostředí, které nabízí.

Sádrokarton za dobu svého vývoje dospěl totiž natolik, že nejenom dokáže nabídnout vše co klasické stavební materiály, ale ve většině parametrů je již dávno převyšuje. Obzvláště, pokud bereme na zřetel akustický komfort, který zaujímá mezi požadavky investorů a hlavně potom uživatelů jednu z předních příček. Pro sádrokarton hovoří i fakt, že na trhu je jen velmi málo alternativ, které jsou z hlediska akustické izolace srovnatelné. A vždy je jejich použití vyváženo nějakými ale. Těmi nejčastějšími je buď značná hmotnost nebo příliš velká tloušťka. Zatímco u standardního materiálu s rostoucí hodnotou R w se musíme smířit s nárůstem tloušťky nebo již zmiňované hmotnosti, u sádrokartonové konstrukce stačí jednoduše zvolit do skladby jinou desku při zachovaní stejné tloušťky. Zejména tyto důvody přispěly k tomu, že se suchá výstavba začala prosazovat v bytové výstavbě. Protože jen velmi obtížně budete hledat materiál, který při tloušťce stěny 155 mm nabídne R w 67 dB.

Ticho za cenu menší tloušťky stěny

Podstatou akustického komfortu v bytech je „ticho“, to znamená neslyšet co se děje ve druhé místnosti nebo v sousedním bytě. Norma je relativně benevolentní, protože udává u bytových příček minimální hodnotu vzduchové neprůzvučnosti R w = 53 dB. Ale normová hodnota je vlastně minimální požadavek a pro „slyšitelné ticho“ je třeba se pohybovat v hodnotách vyšších. Pro tyto účely se ideálně hodí příčka W115 s dvojitými profily a dvojitým opláštěním, která podle typu použité sádrokartonové desky a tloušťky od 155 do 255 mm nabízí R w od 62 do 73 dB. Je však důležité vědět, že změnou desky se nejenom zvedne celková hodnota akustického komfortu (R w ), ale rovněž se posune rezonanční kmitočet do méně slyšitelného pásma. Uživatel tak vnímá zlepšení akustického komfortu daleko výrazněji. To platí především o deskách Knauf Diamant a Knauf Silentboard, které mimořádně účinně tlumí právě nejběžnější zvuky v interiérech budov – řeč a hudbu. Desky Knauf Silentboard si potom poradí i s nízkými kmitočty kvalitních reprosoustav.

Pro akustický komfort v rámci jednoho bytu se ideálně hodí dvouvrstvě opláštěné příčky W112 (jednoduchý profil), které nabízejí výborný poměr zvukové izolace, jednoduché konstrukce, tuhosti a hlavně malé tloušťky. Nabízejí vzduchovou neprůzvučnost od 51 do 69 dB při tloušťce od 100 do 150 mm, což uspokojí každého uživatele. I pro tyto typy stěn platí vše, co bylo řečeno výše ve vztahu ke změně desek i tloušťky konstrukce. Dodejme pouze, že norma opět v rámci jednoho bytu předepisuje stavební hodnotu vzduchové neprůzvučnosti 40 dB. Ale i zde se jedná o požadavek minimální a pro klid domova se vyplatí volit konstrukce s hodnotami vyššími.

Sádrokarton a jeho hmotnost

O kvalitách a přednostech akusticky velmi efektivního materiálu svědčí skutečnost, že s pomocí sádrokartonových akustických předstěn se běžně vylepšují hodnoty původních stěn. Jedná se v současnosti o jedno z nejúčinnějších a opět přitom i nejtenčích možných akustických opatření. Zapomenout bychom neměli také na hmotnost, která je samozřejmě u sádrokartonové konstrukce nižší, což je prospěšné nejen z pohledu statiky, ale i schopnosti snazší manipulace s materiálem. Přitom pracnost je vždy stejná. Přidejme ještě způsobilost zavěsit na stěnu těžší předměty, například kuchyňské skříňky. Vždyť do dutinové cihly lze zavěsit maximálně 17 kg na jednu hmoždinku, zatímco do desky Knauf Diamant až 65 kg dle typu hmoždinky. To je argument, který opravdu mnohé překvapí.

Vyspělost a přednosti sádrokartonových konstrukcí nemohly zůstat bez povšimnutí mezi největšími developerskými firmami v Česku a tak se dnes staví projekty, kde tyto konstrukce zaujímají významnou roli. Příkladem je nedávno dokončený luxusní bytový komplex Harfa Design Residence v pražské Libni společnosti Central Group.

www.knauf.cz