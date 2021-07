Stavba / Podlahy, příčky a povrchy / Dlažby a obklady / Flexkleber Schnell: lepidlo na dlažbu, které urychlí práci

Flexkleber Schnell: lepidlo na dlažbu, které urychlí práci

Materiály ve stavebnictví se neustále vyvíjejí a vylepšují, což platí rovněž o lepidlech určených k obkládání. Zatímco cena dlažby se dnes může pohybovat v rozmezí 1 000 až 1 500 Kč/m2, cena lepidla je přitom stále minimální, vzhledem k celkové investici. Šetřit na tomto materiálu se proto vůbec nevyplácí a na prvním místě by měla být vždy kvalita.

Knauf nyní oslovuje profesionály i drobné řemeslníky vylepšenou recepturou lepidla na obklady a dlažbu: Flexkleber Schnell. Jeho základní charakteristika zůstává i nadále stejná. Jedná se o cementové, deformovatelné, mrazuvzdorné a rychletuhnoucí lepidlo se sníženým skluzem (třída C2 FT S1), což vylepšuje s usnadní práci s ním, a to i v nejsložitějších situací.

Kde Flexkleber Schnell použít?

Lepidlo lez použít pro lepení všech typů obkladů a dlažeb z hlediska nasákavosti, tzn. keramiky s nízkou i vysokou nasákavosti od 0,5 % do 10 % a vyšší, dále pro lepení přírodního a umělého kamene, mramoru, slinutých obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru. Rozsah použití je tedy velmi široký. Hlavní vlastností je ovšem rychlost tuhnutí. Proto je lepidlo vhodné všude tam, kde je zapotřebí, aby podlaha byla v co nejkratší době pochozí. Konkrétně je lehce pochozí již po 90 minutách a lze ji zatížit po 3 hodinách. Jsou to například schody, chodby a vstupy do bytových domů nebo podlahy v nákupních centrech, administrativních budovách apod. Lepidlem Knauf Flexkleber Schnell je možné také přilepit novou dlažbu přímo na starou, a bezpečně zvládne i jiné těžko polepitelné podklady, aniž je musíte předtím odstranit. Ve většině případů není nutné použít penetraci, protože kontaktní můstek mezi starým podkladem a novým lepidlem vytvoříte velmi tenkou vrstvou samotného lepidla Flexkleber Schnell.

Bezpečné pro velké formáty

Nová receptura přispěla k tomu, že Flexkleber Schnell je přímo ideální pro lepení velkoformátových dlažeb i obkladů, konkrétně u lepených prvků s délkou hrany nad 60 cm. Důvod je velmi jednoduchý. Lepidlo má totiž schopnost velmi rychlého náběhu pevnosti a současně dochází v celé lepené ploše k rovnoměrnému a rychlému vyschnutí díky rychlé ztrátě vody z lepidla. Proto nedochází k pozdějším problémům s vlhkostí, která zůstává uprostřed velkých formátů, a dochází tak k degradaci lepidla a případnému odtržení lepeného prvku od podkladu.

Jak urychlit obkládání venkovní terasy?

Kombinací „rychlého“ lepidla Knauf Flexkleber Schnell s netkanou hydroizolační geotextilií Knauf Hydroflex. Celý vtip je v tom, že při obkládání vlhkem namáhaného prostoru, jakým je například koupelna nebo venkovní terasa, provedete v jednom pracovním kroku hydroizolaci a nalepení obkladu respektive dlažby. To při standardním postupu, kdy řemeslník musí nejprve realizovat hydroizolační nátěr, který nějakou dobu vysychá, není prostě možné. Zmíněná speciální geotextilie zde totiž plní nejen funkci hydroizolace, ale vzhledem k svým pružným vlastnostem i jakousi dilatační roznášecí vrstvu, která zabezpečuje lepší překlenutí teplotních výkyvů a s tím souvisejícího namáhání dlažby ve spojení s podkladem, kde bývá vždy nejslabší článek. Aplikace je obdobná, jako v interiéru, pouze se v tomto případě doporučuje při nanášení dlažby dodržet způsob oboustranného lepení (Butterin–Floating), což znamená lepidlo nanést jak na podklad, v tomto případě geotextilii, tak i na dlažbu. Systém Knauf Hydroflex pomůže významně i s řešením detailů, protože jsou k dispozici jak těsnicí/dilatační pásky v rolích (po 10 respektive 50 metrech), tak předpřipravené tvarované vnitřní a vnější rohy.

Spojení „vylepšeného“ lepidla Knauf Flexkleber Schnell a systému Knauf Hydroflex pomůže řemeslníkovi na jedné straně urychlit práci, ale na straně druhé přinese investorovi větší pocit jistoty v kvalitě pokládky, která je velmi důležitá už vzhledem k vlhkostně namáhanému prostředí a cenám současných moderních obkladů. Lepidlo Flexkleber Schnell je k dostání v plastovém obalu o hmotnosti 20 kg, což usnadňuje manipulaci a výrobek je navíc perfektně chráněn proti vlhkosti.

Další informace na www.knauf.cz