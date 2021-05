Stavba / Podlahy, příčky a povrchy / Stavební desky / Děrovaný nebo hladký podhled? Hlavně akustický!

Děrovaný nebo hladký podhled? Hlavně akustický! Knauf Cleaneo desky boří mýty

Stále častěji je před architekta kladen požadavek na vytvoření takového prostoru, ve kterém bude dosaženo odpovídající prostorové akustiky. To znamená skloubit design s funkčností, což nebývá vždy snadné. Konkrétní požadavky záleží na tom, o jaký prostor se bude jednat – například o školní učebnu, kulturní sál, kancelář nebo obývací pokoj rodinného domu. Velkým pomocníkem architekta jsou v tomto ohledu materiály na bázi sádry (sádrokarton). Zásadním a zcela klíčovým materiálem jsou pak sádrokartonové děrované desky Knauf Cleaneo.

Akustické děrované Knauf Cleaneo desky se často používají například ve školách, kde je děrovaný design stropu velkým přínosem i do architektury prostoru

Akustické děrované desky Knauf Cleaneo mají díky svým pohltivým vlastnostem zásadní vliv na akustický komfort. Nejčastěji se uplatní v konstrukcích akusticky 100 % funkčních stropů respektive podhledů. Geniální vlastností Cleaneo desek je jejich přizpůsobivost. Architekt může změnit akustické vlastnosti tím, že v konstrukci zvolí jiný tvar, četnost nebo způsob děrování. Výběr je veliký. Ačkoliv firma Knauf vyrábí desky Cleaneo již řadu let, věnuje se intenzivně jejich dalšímu vývoji. Proto vznikají stále nové produkty, jako například rozptýlené obdélníkové děrování (Cleaneo UFF), které se stalo populární v exkluzivních kancelářích nebo showroomech. V loňském roce Knauf představil další zajímavost. Jedná se o děrované desky Cleaneo Linear bez tmelení spár. Vděčí za to přesnému provedení hrany s polodrážkou, které umožní snadné zaklapnutí dvou desek do sebe. Což mimochodem značně urychluje montáž. Mezi deskami vznikne sotva viditelná vlasová spára. Výsledkem je kompaktní a čistý design podhledu, který není ničím narušen. Pohledová strana této desky je z vysoce bílého kartonu, který zase zajistí nejlepší schopnost krytí bílou barvou. Knauf myslel i na takový detail, jakým je vyloučení tmelení šroubů. Vyvinul proto speciální zápustkovou krytku Clenaeo-Caps, která je ve stejném tvaru, jako zvolené děrování, takže pozorovatel nepozná, v jakých místech byla deska prošroubovaná.



Děrované desky Knauf Cleaneo nebo případně Cleaneo Linear mají výborné akusticky pohltivé vlastnosti, které lze ovlivnit způsobem děrování Děrované desky Knauf Cleaneo nebo případně Cleaneo Linear mají výborné akusticky pohltivé vlastnosti, které lze ovlivnit způsobem děrování

Systém Knauf Cleaneo Systexx: Speciálně navržená děrovaná deska Knauf Cleaneo potažená akustickou tapetou, která zajišťuje bezesparý a hladký vzhled podhledu a současně zachovává akusticky pohltivé vlastnosti desky. Systém Knauf Cleaneo Systexx: Speciálně navržená děrovaná deska Knauf Cleaneo potažená akustickou tapetou, která zajišťuje bezesparý a hladký vzhled podhledu a současně zachovává akusticky pohltivé vlastnosti desky.



Množství variant, designů a vlastnosti Cleaneo desek řadí tento materiál mezi naprostou špičku na trhu. Přidejme k tomu ještě schopnost aktivně přispívat k lepšímu klimatu uvnitř místnosti, neboť Cleaneo obsahuje příměsi, které dokáží rozkládat některé škodlivé látky v ovzduší, pak je otázkou, zda existuje nějaké ještě lepší řešení.

Pro architekta je vždy podstatná možnost svobodného rozhodnutí. Velkým přáním je hladký strop s identickými akustickými vlastnostmi děrovaných desek. Jenže je takové přání vůbec možné? Snahou firmy Knauf bylo vždy přinášet spolehlivé a technicky vyspělé produkty s vysokou a hmatatelnou (v tomto případě slyšitelnou) přidanou hodnotou. Výsledkem několikaletého vývoje je dlouho očekávaný systém Knauf Cleaneo SYSTEXX. Tato unikátní patentovaná technologie navržená na bázi osvědčených děrovaných Cleaneo desek nabízí na jedné straně špičkové akustické vlastnosti (součinitel zvukové pohltivosti α = 0,85), a na straně druhé 100 % hladký design, který byl docílen pomocí speciální povrchové fólie. Je zřejmé, že systém Knauf Cleaneo SYSTEXX představuje další průlom v oblasti prostorové akustiky a otevírá v budoucnu naprosto nové možnosti v architektuře.

