Děrované sádrokartonové desky Knauf Cleaneo se na trhu objevily dávno předtím, než se prostorová akustika stala velkým tématem posledních let. Jejich posláním bylo, kromě schopnosti pohlcovat hluk, také přispět k vylepšení designu podhledů instalovaných v nejrůznějším prostředí.

Bonusem navíc byla způsobilost příměsi zeolitu rozkládat škodlivé látky v ovzduší interiéru jako byl cigaretový kouř, formaldehyd nebo zápach z kuchyně. Proto se Cleaneo desky uplatnily často ve školách, v kancelářích a dalších místech s vyšší koncentrací lidí. S příchodem potřeby řešit akustický komfort v prostorách určených k bydlení stejně jako u veřejných či kulturně-společenských staveb, získal význam Cleaneo desek z tohoto pohledu výrazně vyšší prioritu. Z akustického hlediska je tato deska jedinečná, protože nabízí mnoho variant děrování, jejichž volbou lze přímo ovlivnit dobu dozvuku. Kromě velikosti a tvaru děr jsou to i různé rozteče děr a jejich počet v daném segmentu. Knauf paletu desek s Cleaneo efektem průběžně doplňoval a modernizoval. Posledním přírůstkem bylo rozptýlené obdélníkové děrování (rok 2018), jež bylo navrženo v úzké spolupráci s architekty, a které přineslo do designu interiéru nový svěží vítr.

Nové provedení hran s praktickým zámkem



Z větší vzdálenosti je spára neznatelná. Obdobné platí pro zápustnou krytku

Postupný vývoj desek se však nezaměřil jen na výsledný efekt a design, ale rovněž na usnadnění instalace, která se přece jen v určitém smyslu liší od běžné sádrokartonové konstrukce podhledu. Je to dáno nejen podstatou desky s děrováním, ale i její funkcí (akustická deska). Tento rok však přišel Knauf u vybraných Cleaneo desek s novinkou v podobě provedení Cleaneo Linear, které není třeba vůbec tmelit. Základem je unikátní přesné provedení hrany na polodrážku s jemným zkosením viditelné části tak, aby bylo možné na sebe navazující desky jednoduše do sebe na sucho zaklapnout. Mezi deskami tak vzniká vlasová spára viditelná z několika desítek centimetrů, ale téměř neznatelná ze vzdálenosti 2,5 m. Účelem tohoto z výroby provedeného klip-klap zámku je významně urychlit montáž právě absencí tmelení. Zároveň provedení hrany automaticky zajišťuje osovou vzdálenost děrování u sousedících desek. Nové provedení je určeno pouze pro desky s průběžným děrováním. V nabídce je zatím 5 typů děrování (čtvercové respektive kulaté). Pohledová strana desky je z vysoce bílého kartonu pro co nejlepší schopnost krytí bílou barvou. Aby nedošlo k narušení čistého designu přetmelováním šroubů, dodává Knauf s touto hranou také speciální zápustnou krytku „Cleaneo-Caps“ ve stejném tvaru jako je zvolené děrování (čtverec nebo kruh), která slouží k neviditelnému přichycení desky k CD profilu. Jednoduše „zapadne“ při montáži do děrování a přišroubuje se doporučenými šrouby. Je důležité vědět, že spojení pomocí Cleaneo-Caps není určeno pro dynamické namáhání! Knauf Linear má montážně ještě jedno neopomenutelné specifikum. Pod příčnými (kratšími) hranami desek Linear děrování 8/18 je třeba zdvojit profily a vzájemně spojit jejich příruby krimplováním, aby se vzájemně neposunuly. Důvod je šroubování pomocí Cleaneo-Caps vždy až do druhé řady děr, čímž by se dva šrouby na jeden profil nevešly. U ostatních druhů děrování (tedy 10/23, 12/25 a 12/25) se profil nezdvojuje, protože šrouby s Cleaneo-Caps se umisťují do krajní řady děr. Protože se spoje u nového provedení Linear netmelí, odpadá tímto rovněž riziko výskytu vlasových trhlinek například při dotvarování konstrukce.



Upevnění desek s Cleaneo-Caps



Zápustná krytka po instalaci není prakticky vidět



Cleaneo Tape nebo plná deska?

Pohledové napojení akustického podhledu s děrovanými deskami Cleaneo Linear na kolmou obvodovou stěnu je proveditelné hned několika způsoby. Základní realizace počítá s tím, že děrovaná deska je „dotažena“ až ke spoji podhled-stěna. V tomto případě je nutné před instalací vždy seříznout zmíněnou hranu a hlavně si být jistý, že místnost je skutečně perfektně pravoúhlá. Pokud tomu tak není, děrování vám postupně „mizí ve stěně“ a působí mimořádně nevzhledně. Druhé, a z designového pohledu zcela určitě přijatelnější provedení, je vložit mezi děrovanou desku a stěnu plnou desku, která vytvoří obvodový pohledový věnec. Ten vám navíc umožní vyrovnat již zmiňované odchylky v pravoúhlosti půdorysu. Třetí, velmi elegantní variantou, je využít další novinku Knauf, kterou je samolepicí páska Cleaneo Tape. V tomto případě jsou desky opět dotažené až ke spoji podhled-stěna a na vytvoření přechodového „plného věnce“ poslouží tato samolepicí páska, která zakryje v určité šířce děrování. Uvedený postup výrazně zrychluje a usnadňuje montážní práci. Cleaneo Tape pásku není samozřejmě možné používat u rozptýleného děrování a pro děrování Cleaneo desek větší jak 12 mm. Páska je dodávána v rolích o šířce 49, 98 a 160 mm. Pásku lze okamžitě po nalepení přemalovat.

