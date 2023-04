Stavba / Izolace, střechy a fasády / Akustické izolace / Účinná bariéra proti hluku – akustický podhled Knauf

Účinná bariéra proti hluku – akustický podhled Knauf

Bary a diskotéky jsou místem s extrémním akustickým zatížením a jejich odhlučnění není nikdy jednoduchá záležitost. Většinou je v místě doslova kakofonie zvuků různé intenzity a frekvencí. Požadavky na odhlučnění jsou proto velmi přísné, což avšak nebrání tomu, aby si s nimi suchá výstavba Knauf neporadila.

Rekonstrukce baru v centru Prahy

Při rekonstrukci baru v Dlouhé ulici byla velmi důležitá rychlost stavby, protože nový nájemce požadoval otevřít provozovnu co v nejkratším čase. Bar je umístěn v přízemí domu s velkými prosklenými výlohami směrem do ulice. V místnosti byl původně protipožární podhled z červených desek Knauf RED Piano, pod kterým byl svěšen pouze jednoduchý designový podhled. Tato kombinace ovšem zdaleka nesplňovala požadované parametry odhlučnění. Za firmu Knauf navrhl novou skladbu akustického podhledu Roman Ludl. Akustický posudek provedlo Studio D – akustika, s.r.o., autorem projektu byla firma AGE projekt, s.r.o., vlastní realizaci měla na starost firma Grand Viktoria, s.r.o. a investorem byla společnost AMADEUS Real Estate a.s.



Hotová rekonstrukce baru s akustickým podhledem Knauf Hotová rekonstrukce baru s akustickým podhledem Knauf

Pružné napojení podhledu na stěnu ve finále vytváří esteticky elegantní rovnou stínovou spáru, která nás nikdy nebude rušit prasklinami Pružné napojení podhledu na stěnu ve finále vytváří esteticky elegantní rovnou stínovou spáru, která nás nikdy nebude rušit prasklinami



Jak si poradit s akustikou a vysokou hmotností

Vymyslet účinnou skladbu, která bude fungovat, to nebyl tak velký problém. Nabídka akustických desek Knauf je na podobné případy připravena. Problémem byla vysoká hmotnost podhledu a také jeho zavěšení. Akustické studio vyžadovalo zavěšení pouze v pružném provedení. Což je sice logické, ale opět vzhledem k váze a skladbě tohoto konkrétního podhledu, nikterak jednoduše proveditelné. Ke všemu bylo složité i napojení podhledu na okolní zdivo, neboť ani v těchto místech nesmělo dojít za žádných okolností k přenosu energie. To opět znamenalo pružné a hlavně nestandardní napojení.

Na základě akustické studie měl mít podhled minimální plošnou hmotnost 54 kg na m2. Což zní neuvěřitelně, když si uvědomíme, že plocha celého podhledu je 130 m2! Konstrukce, kterou technik Knaufu navrhl, byla typově D112a. Skladba byla navržena takto: základem se staly dvě sádrokartonové desky Knauf Diamant tloušťky 15 mm (tzn. celková plocha 260 m2), které se dále kombinovaly s jednou deskou Knauf Blue Akustik 12,5 mm silnou, a navíc ještě jednou červenou deskou Knauf RED Piano tl. 12,5 mm. K tomu se musí ovšem navíc připočítat 5 cm izolace s objemovou hmotností 110 kg/m3. V projektu bylo stanoveno, že podhled musí být zavěšen na speciálních pružných závěsech se Sylomerem. Tyto závěsy nebyly ovšem k dispozici, a tak se muselo najít alternativní řešení. Nakonec se použily závěsy od výrobce TAMADEX SR 220/ 2 × 12. Důležité bylo, že tento výrobce dokázal dodat pružné závěsy v počtu 360 kusů v řádu několika dnů. A jak již bylo řečeno na začátku, čas hrál velkou roli.



Připravená podkonstrukce z CD profilů, která je přes pružné závěsy se Sylomerem připevněna k ocelovým nosníkům. Pomocné nosné ocelové nosníky jsou staticky nezávislé na nosném stropu. Zároveň se provedlo pružné napojení podhledu na stěny včetně toho, že všechny prostupující konstrukce opláštěním byly pružně utěsněny. Podhled s opláštěním 2× Diamant 15 mm, 1× Blue Akustik 12,5 mm a 1× Red Piano 12,5 mm je tak dokonale oddělen od stropní konstrukce a zároveň vůči stěnám funguje pružně jako „píst“. Připravená podkonstrukce z CD profilů, která je přes pružné závěsy se Sylomerem připevněna k ocelovým nosníkům. Pomocné nosné ocelové nosníky jsou staticky nezávislé na nosném stropu. Zároveň se provedlo pružné napojení podhledu na stěny včetně toho, že všechny prostupující konstrukce opláštěním byly pružně utěsněny. Podhled s opláštěním 2× Diamant 15 mm, 1× Blue Akustik 12,5 mm a 1× Red Piano 12,5 mm je tak dokonale oddělen od stropní konstrukce a zároveň vůči stěnám funguje pružně jako „píst“.

Podhled ve fázi postupného opláštění deskami Diamant a Blue Akustik Podhled ve fázi postupného opláštění deskami Diamant a Blue Akustik



Princip řešení odhlučnění baru

Na první společné schůzce všech zainteresovaných stran se řešilo, na čem bude tak těžký akustický podhled zavěšen. Výsledkem dohody byla pomocná ocelová konstrukce staticky nezávislá na stropu. Podařilo se téměř nemožné, protože konstrukce byla díky obdivuhodné souhře projektanta, investora a stavební firmy hotova týden potom, co padlo zásadní rozhodnutí. Nicméně bylo ještě nutné doladit způsob napojení podhledu na okolní zeď. A to už byl zas úkol pro technika Knauf (Roman Ludl, pozn. autora), který navrhl tento detail, jež respektoval požadavek akustiků na pružné ukončení. Současně musely být z akustického pohledu „pružně ošetřeny“ všechny prostupující prvky typu závitové tyče pro připevnění světel, kterých tu rovněž není málo, a podobně.

Celý vtip netradičního systému spočíval v tom, že akustický podhled bude v praxi fungovat jako píst vůči okolním a všem prostupujícím konstrukcím. Pak může být dosaženo v náročných podmínkách provozu uspokojivé řešení odhlučnění prostoru od bytů nad ním. Je namístě říci, že sádrokartonáři firmy Grand Viktoria Olega Rožky odvedli velmi dobrou práci v rekordním čase. O kvalitě vypovídají provedené detaily, jež jsou vidět na přiložených obrázcích. Ony vlastně moc vidět nejsou, protože řemeslně je skutečně všecko perfektní a hlavně fungující. I přesto, že podhled je kompletně tmavý, a tato barva většinou spolehlivě odhalí veškeré anomálie. To však není případ tohoto akustického podhledu. Dodejme, že celá realizace včetně bouracích prací až po všechny povrchové úpravy trvala neskutečné 3 týdny.

Kvalitně provedené detaily napojení Kvalitně provedené detaily napojení

Precizní sádrokartonářská práce Precizní sádrokartonářská práce