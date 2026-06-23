Buzon U-TFP: elegantní řešení pro zakončení okrajů vyvýšených teras
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Buzon U-TFP: elegantní řešení pro zakončení okrajů vyvýšených teras
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Vyvýšené terasy na rektifikačních terčích se staly běžným řešením pro balkony, terasy i pochozí střechy. Umožňují rychlou montáž, přesné vyrovnání povrchu, efektivní odvodnění a snadný přístup ke skladbě konstrukce. Jedním z detailů, který bývá při realizaci často řešen individuálně, je zakončení okraje terasy. Otevřené čelo konstrukce může působit esteticky rušivě a odhalovat prostor pod dlažbou. Kvalitně navržené zakončení proto významně ovlivňuje výsledný vzhled celé realizace.
Okraj terasy jako důležitý stavební detail
Vyvýšené terasy na rektifikačních terčích se staly běžným řešením pro balkony, terasy i pochozí střechy. Umožňují rychlou montáž, přesné vyrovnání povrchu, efektivní odvodnění a snadný přístup ke skladbě konstrukce.
Jedním z detailů, který bývá při realizaci často řešen individuálně, je zakončení okraje terasy. Otevřené čelo konstrukce může působit esteticky rušivě a odhalovat prostor pod dlažbou. Kvalitně navržené zakončení proto významně ovlivňuje výsledný vzhled celé realizace.
Obrázek 2: Buzon nabízí estetické řešení pro zakrytí prostoru pod vyvýšenou terasou
Profil nebo svisle osazená dlažba?
Při návrhu vyvýšených teras se nejčastěji uplatňují dva základní způsoby zakončení okrajů terasy.
První možností je zakrytí čela konstrukce pomocí svisle osazeného dořezu dlažby. Výsledkem je jednotný vzhled, kdy pochozí i svislá plocha využívají stejný materiál. Pro tento způsob zakončení nabízí společnost Buzon systémové příslušenství PB-END pro pokládku přímo na rektifikační terče a E-BRS-END pro kolejnicový systém E-BRS.
Alternativou je použití nového zakončovacího profilu U-TFP. Ten vytváří čistou pohledovou hranu pomocí hliníkového profilu a otevírá další možnosti architektonického zpracování detailu.
Obrázek 3: Svislé uchycení dořezu dlažby pomocí E-BRS-END sady na Buzon kolejnicích
Proč zvolit zakončovací profil U-TFP?
Zatímco řešení pomocí svisle osazené dlažby zachovává jednotný vzhled povrchu, zakončovací profil U-TFP nabízí rychlejší montáž a jednodušší realizaci detailů.
Odpadá nutnost řezání a osazování svislých dlaždic, přičemž systémové rohy, spojky a další příslušenství usnadňují řešení nároží i delších souvislých hran. Profil je vhodný jak pro nové realizace, tak pro rekonstrukce balkonů, teras a pochozích střech.
Profil U-TFP je kompatibilní jak s terči Buzon, tak s kolejnicovým systémem E-BRS. Projektanti i realizační firmy tak mohou využívat stejné řešení zakončení bez ohledu na zvolený konstrukční systém.
Obrázek 4: Zakončení čela terasy pomocí U-TFP profilu je snadné, přesné a elegantní
Tři výšky profilů, dvě barvy a možnost dalšího nastavení
Systém U-TFP je dostupný ve třech základních výškách profilů. Pro vyšší skladby jsou určeny nástavce, které dále rozšiřují rozsah použití.
Možnost přesného výškového nastavení usnadňuje vytvoření čisté pohledové linie i u členitějších projektů. Profily jsou navíc dostupné ve dvou barevných variantách, které lze sladit s dlažbou, fasádou nebo dalšími pohledovými prvky.
Rohová řešení bez složitého opracování na stavbě
Součástí systému jsou rohové prvky, spojky a další příslušenství navržené pro rychlou a přesnou montáž. Díky tomu lze snadno vytvářet čisté detaily a současně omezit riziko montážních chyb.
Obrázek 5: Příslušenství U-TFP profilů zahrnuje také vnitřní a vnější rohové profily
Detail, který ovlivňuje kvalitu celého projektu
Buzon U-TFP rozšiřuje možnosti zakončení okrajů vyvýšených teras a pochozích střech vedle systémů PB-END a E-BRS-END pro svislé uchycení dlažby. Projektanti i realizační firmy tak mohou zvolit řešení, které nejlépe odpovídá požadovanému vzhledu i technickým požadavkům konkrétního projektu.
Kompatibilita s terči i kolejnicovým systémem E-BRS, možnost výškového přizpůsobení a kompletní příslušenství pro rohy a napojení činí z U-TFP praktické řešení pro široké spektrum realizací.