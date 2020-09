Kudy utíká teplo z domu a proč je tak výhodné izolovat strop?

Tepelná izolace složitých nepřístupných střech je často tvrdým odborným oříškem. Je třeba minimálně zasahovat do konstrukce a zároveň zajistit dostatečnou vrstvu i v nepřístupných místech.

Pokud se bavíme o tom, kudy z domů a objektů obecně utíká teplo, odborníci mluví o takzvané „obálce“. Je to vlastně podlaha, stěny, okna a dveře, strop a střecha. To vše „obaluje“ dům a má vliv na to, kudy a v jakém množství teplo utíká. Máme konstrukce, kterými uniká tepla hodně (např. okna) a naproti tomu místa, kudy uniká tepla málo (podlaha domu). Od kamen nebo topení vystoupá teplý vzduch ke stropu, a pokud není strop dobře izolovaný, projde na půdu a uteče z domu pryč. Pokud tedy chceme rychle ušetřit, jako první krok bychom měli zvážit zateplení stropu.

Izolace střech

Tepelná izolace složitých nepřístupných střech je často tvrdým odborným oříškem. Je třeba minimálně zasahovat do konstrukce a zároveň zajistit dostatečnou vrstvu i v nepřístupných místech. Mezi konstrukce lehčí patří vazníkové střechy. Zde není možné účinně rozprostřít vrstvu izolace z rohoží kvůli špatnému přístupu a složitosti dřevěných prvků. Jestliže ale použijeme systém foukané minerální vlny MAGMARELAX®, jsme schopni i takto složitou střechu účinně zateplit během několika hodin práce. Střechy bytových domů mají zpravidla konstrukce vhodné k dodatečnému zateplení. Lze tak s úspěchem využít nízkonákladového opatření – systém MAGMARELAX®. To zajistí výrazné snížení nákladů za vytápění a to rychle, bez velkých zásahů do konstrukce. Návratnost zateplení stropu domu je rychlá a je jedním z nejvýhodnějších kroků v úspoře energie.

Izolace stropu



Kontrola výšky izolace

Nejlepší metodou izolace stropu je aplikace dutinové izolace izolační hmotou MAGMARELAX®.

Nejčastěji se provádí foukáním do půdních meziprostor nebo do dutin. Tudy totiž z obytných místností uniká třetina tepla. Teplý vzduch je lehčí než studený a stoupá ke stropu vytápěných místností. Většinou si najde skulinky a proudí bez užitku na půdu. Nafoukáním izolace se utěsní i ty nejmenší skuliny a otvory. Vlastní aplikace systému MAGMARELAX® je velmi jednoduchá. Hadicí se ze speciálního přístroje, který je umístěn na nákladním voze, žene materiál do izolovaného prostoru. To vše za běžného provozu domácnosti. Není ani třeba příliš vyklízet půdu. Pracovníci nenadělají nepořádek a vše je hotovo za pár hodin.

Izolace podlahy

Stropní systém MAGMARELAX® je ideálním způsobem izolace podlahy na půdách rodinných domků i obytných domů. Systém je především lehký, přesný, variabilní a vysoce únosný.

To zajišťuje nášlapná vrstva z OSB desek na pero a drážku. Konstrukce je hotova za jeden den a následně se zafouká.

Půdu můžete ihned využívat pro skladování nebo pro sušení prádla. Ale nemusí zůstat jen u toho. Díky izolaci podlahy půdy může podkroví sloužit i netradičním způsobem. Vytvořte si na půdě letní obytný prostor, relaxační prostor nebo dílnu. A hlavně. Už nemusíte zatěžovat svůj dům pokládáním těžkých izolačních desek a následnou betonovou podlahou.

Více tepla už za 3 hodiny

Pokud nechcete, aby se váš dům změnil na týdny ve staveniště, můžete využít moderní a rychlý způsob izolace stropu foukanou technologií MAGMARELAX®.

Díky tomu nebudete muset ani vyklízet prostor půdy, pro izolaci zcela postačí několik přístupových otvorů, které navíc vytvoříme za vás. Práce půjdou zcela hladce a vy můžete zatím pít oblíbenou kávu.

Za tři hodiny máme zateplený průměrný strop rodinného domu. To pro vás znamená, že okamžitě začínáte šetřit a již první večer budete muset přenastavit váš domácí termostat na nižší hodnoty.



Foukání izolace na volno Foukání izolace na volno

Nová pochůzná zateplená podlaha SSM Nová pochůzná zateplená podlaha SSM



Co ve službě MAGMARELAX® dostanete:

DOPRAVA ZDARMA po celém území České republiky

po celém území České republiky POSOUZENÍ DOMU z hlediska úniků tepla se širším zaměřením na strop

z hlediska úniků tepla se širším zaměřením na strop SONDY A TERMOKAMERA pokud je třeba a jsou vhodné klimatické podmínky

pokud je třeba a jsou vhodné klimatické podmínky OTEVŘENÍ KONSTRUKCE technologické otvory pro aplikaci

technologické otvory pro aplikaci VÝPOČET A NÁVRH IZOLACE

MATERIÁL špičkové kvality ve všech variantách přímo v konstrukci domu

špičkové kvality ve všech variantách přímo v konstrukci domu REVIZNÍ LÁVKY NEBO CELÝ STROP pokud je třeba (označení produktu – SSM)

pokud je třeba (označení produktu – SSM) ZÁVĚREČNÝ ÚKLID profesionální jednání a vlídný přístup

profesionální jednání a vlídný přístup NADSTANDARDNÍ ZÁRUKA pro rodinné domy

pro rodinné domy SJEDNÁNÍ ÚVĚRU ZDARMA

