Zateplovací sezóna v plném proudu. Už máte objednávku?

Je tu podzim a s ním přicházející chladné a nevlídné dny. Více času začínáme trávit doma než na procházkách, a proto se chceme cítit doma příjemně a pohodlně, hlavně abychom neměli pocit chladu. Hlavně od nohou je to nepříjemné a ani teplé ponožky nám vždy nepomohou. Sice máte již zapnuté topení, ale stále to není to pravé ořechové. Jak je to možné?