Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Ze staré půdy nový domov

Ze staré půdy nový domov

Uvažujete o využití své půdy? Chystáte se na celkovou opravu střechy a vybudování půdní vestavby? Bydlíte v podkroví a necítíte se v pohodě ani v zimě ani v létě? Splňte si svůj sen! Půda přímo volá po přestavbě k trvalému nebo letnímu bydlení. Nepravidelné tvary a šikmé stěny popouštějí uzdu fantazii.

Podlaha jak ze žurnálu

Moderní technologie umožňují postavit naprosto rovnou podlahu a tu zaizolovat. Izolace výrazně zvyšuje komfort bydlení. Tlumí hluk a v zimě chrání spodní místnosti před únikem tepla. Příkladem takového řešení na míru je stropní systém MAGMARELAX®.

Montovaný strop MAGMARELAX® vám zajistí zateplení stropu a vytvoří lehkou, přesnou, variabilní, vysoce únosnou, finančně nenáročnou a přesto moderní, ekologickou a krásnou podlahu. Je vytvořena z OSB desek a izolace minerální vlnou vyhoví požadavkům dotace na zateplení domů. Systém je snadno dostupný – konstrukce je hotova za jeden den.

Odborný pracovník nafouká zhruba za tři hodiny minerální vlnu do dutin v podlaze půdy nebo do nově vytvořené konstrukce podlahy za běžného provozu domácnosti. Není ani třeba půdu příliš vyklízet. Pracovníci nenadělají nepořádek, nevzniknou odřezky. Pracují tak, že ani paní domu nepocítí, že se na půdě něco děje. Doba aplikace foukání je velmi krátká, nepřesáhne zpravidla tři hodiny a izolační vrstva je jednolitá. Nejsou zde mezery, nevznikají tepelné mosty. Tím se v zimě dosahuje velkých úspor nákladů na topení. Právě stropem totiž uniká až třetina tepla. To je další obrovská výhoda nové izolované podlahy na půdě.



Foukání na volnou plochu Foukání na volnou plochu

Stropní systém Magmarelax Stropní systém Magmarelax

Vyplnění dutého stropu Vyplnění dutého stropu



Nezapomeňte!

I když se zrovna nerozhodnete pro přestavbu podkroví či půdy, minerální izolace se dá využít i jiným způsobem, a i tak vám zpříjemnit bydlení doma. Mezi další možnosti využití patří:

Foukání do dutiny v podlaze půdy – musíme mít k dispozici volný prostor nad stropem obytných místností, tedy v podlaze půdy. Díky této technologii se zateplí i velmi těžko přístupné prostory. Stačí jen několik otvorů v podlaze půdy, které se po nafoukání znovu uzavřou. Vše je dokonale utěsněno, i ty nejmenší skulinky, kudy by mohlo teplo unikat.

Nafoukáním přímo na podlahu půdy – izolujeme tam, kde není dutý prostor k dispozici nebo je příliš nízký. Na volnou plochu podlahy půdy se nafouká vrstva minerální vlny o síle 20 až 30 centimetrů. Tato vrstva již velmi dobře tepelně izoluje a zároveň ji lze pořídit za rozumnou cenu. Poměr ceny a úspory nákladů na topení zde vychází nejlépe. Nevýhodou však je, že půda není jinak využitelná.

Výhody pro Vás

Zateplení střechy vám pomůže odstranit hned tři problémy najednou. Pobyt v letních dnech v domě se stane vysloveně příjemným a v zimě naopak nebudete mít pocit chladu. Ale to nejlepší nakonec. Ročně ušetříte tisíce za topení, i když budou ceny paliv dále stoupat. Můžete v klidu šetřit jen na pěkné věci.

Více se informujte na www.mojeizolace.cz nebo na telefonu 800 100 533.