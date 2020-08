Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Slunce pálí a střecha hřeje. Věčný boj letní sezóny

Slunce pálí a střecha hřeje. Věčný boj letní sezóny

Letní měsíce pro všechny představují čas prázdnin a dovolených. Je to čas odpočinku, ale zároveň nám to přináší starosti, kam se schovat před teplem. A to nejen venku, ale i doma. Ať chceme nebo ne, stropem prostupuje teplo do obytných prostor a nejlépe nám je u otevřené lednice. Lámete si hlavu, jak si aspoň doma ulevit? Řešení je nasnadě a ani nás to nebude stát čas natož velké peníze.