Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Pamatujte, nejlevnější energie je ta ušetřená!

Zvykli jste si dopřát si ve svém bytě tepelné pohody. Co to je? Životní funkce a pochody u člověka jsou omezeny na velmi úzký rozsah teplot. Je známo, že tepelný komfort člověka je dán teplotou vzduchu, ale svůj vliv má také teplota stěn a okolních předmětů. Rozhodujícím faktorem však zůstává teplota.

A udržet teplotu v poměrně úzkém rozmezí 20 až 23 stupňů Celsia po celý rok není vždy jednoduché a již vůbec ne levné.

Chceme-li šetřit peníze za topení, měli bychom zateplit dům. Tepelná izolace je opatření směřující k separaci různě teplých prostředí tak, že se co nejméně ovlivňují. Cílem je omezit náklady na energie, ať už na vytápění nebo na klimatizaci. Pochopitelně není vhodné šetřit „za každou cenu“. Vložené investiční prostředky se musí vrátit na úspoře provozních nákladů v co nejkratší době, nejlépe během pěti let.

Snadno, rychle a efektivně!

Věděli jste, že zateplením stropu můžete ušetřit až 30% nákladů z energie a hlavně vás to nebude stát veškeré úspory. Představujeme vám systém MAGMARELAX - Chytrá technologie zateplení. Minerální izolace MAGMARELAX® je vytvořena z kvalitních přírodních materiálů, které jsou zárukou kvalitního výsledku. Výborně tepelně izoluje, díky nerostnému původu odolává ohni, což výrazně zlepší požární odolnost domu. Vzdoruje vlhkosti, hlodavcům a plísním. Má dlouhou životnost – záruka 15 let. Celá realizace trvá 3-5 hodin, bez jakéhokoli hluku a nepořádku, za běžného chodu domácnosti.



Foukání minerální izolací Magmarelax

Stropní systém Magmarelax



Plochá a zase plochá

Starší domy a chaty s plochou střechou, bytové domy i novější paneláky vykazují v zateplení střechy velmi slabé místo. I když nějakou izolaci mají, je nekvalitní, poplatná době vzniku stavby. Zřejmě izolovala špatně už jako nová, po mnoha letech ještě slehla vlivem své vlastní váhy a vlhkost dokonala dílo zkázy.

Nejlepším řešením je zateplit střechu, to znamená kvalitně tepelně izolovat strop posledního patra. Ploché střechy mívají dvouplášťovou konstrukci. Do dutiny mezi plášti lze relativně snadno nafoukat minerální izolaci. Zateplení dvouplášťových střech přináší další výhodu. Často se při něm musí vytvořit revizní otvory nebo střešní vikýře. V budoucnu je oceníme, až přivolaná hasičská záchranná hlídka přijede likvidovat hnízda sršňů a vos, jejichž obyvatelé koncem léta terorizují okolí.

Mám šikmou střechu

Magmarelaxové izolace nejsou vynikající pouze pro domy s plochou střechou. Stejně vhodné jsou i pro domy se sedlovou střechou. Nová izolace stropu se projeví i v zimě. Dobře drží v domě teplo, takže ušetří tisíce korun za topení.

Zateplení půdy pod šikmou střechou má další výhodu. Lze vytvořit novou, velice atraktivní podlahu na půdě. Rozšíří se tak obytný prostor, čímž se významně zhodnotí dům. Podlaha je smontována jako konstrukce z OSB desek. Povrch takto vytvořené podlahy je dokonale rovný a hladký. Dobře se udržuje a uklízí. Minerální vata se aplikuje zafoukáním přímo do konstrukce podlahy. Prostor půdy je okamžitě připraven k původnímu užívání.



Minerální izolace Magmarelax

Pultová střecha



A jaké jsou zkušenosti našich zákazníků?

„Dlouho nás trápil problém, kdy jsme nemohli vytopit v zimě podkroví a více jak 17 stupňů Celsia. Po revitalizaci střechy, kterou provedla IP Polná, máme naopak v podkroví teplotu o 2–3 stupně vyšší než v přízemí a topíme tam jen na 60 %.“

„Potřebovali jsme rozšířit naše bydlení pro děti do půdního prostoru. Díky přístupu společnosti IP Polná, jsme se vyhnuli řadě chyb a po několika týdnech bylo podkroví bezvadně připraveno pro bydlení.“