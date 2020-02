Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Konec úniku tepla! Zateplíme strop domu za 3 hodiny a bez nepořádku!

Konec úniku tepla! Zateplíme strop domu za 3 hodiny a bez nepořádku!

Způsobů na zateplení je dnes velká řada. Ale jak to udělat, když nemáme moc peněz, a chtěli bychom, jak se říká za málo peněz hodně muziky.

Auto, z kterého je izolace Magmarelax® poháněna do domu

Každý ví, že teplo stoupá vzhůru. Vždy si najde nejmenší skulinku, škvírku, kterou uteče ven. Už jste slyšeli o zateplení střech, nebo stropu? Snadné, rychlé a zcela bez starostí.

Izolační systém MAGMARELAX® vám zajistí, že teplo zůstane uvnitř domu a nebude už dále bez užitku unikat. Díky certifikovaným materiálům a postupům jsme dnes schopni zaručit dlouhodobou funkci zateplení domu a tedy trvalé úspory.

Foukané vločky, které hřejí

Samotné označení foukaná izolace říká, jak je tato minerální vlna aplikována. Hadicí se ze speciálního přístroje, který je umístěn na nákladním voze, žene materiál do izolovaného prostoru, místo určení, které může být například podlaha na půdě, ale také různé dutiny. Samotná technologie foukání vám ušetří v mnoha směrech. Platíte pouze to, co je aplikováno. Oproti deskové izolaci, kde nám vznikají odřezky, které také platíte. Jednolitá lehká vrstva foukané izolace tvoří dokonalý povrch a uzavře všechny tepelné mosty, kde může utíkat teplo.

Systém MAGMARELAX® se fouká za běžného provozu domácnosti. Není ani třeba příliš vyklízet půdu. Pracovníci nenadělají nepořádek a jsou s prací hotovi během několika hodin.

Izolace pro všechny typy střech

Tepelná izolace složitých nepřístupných střech je často tvrdým odborným oříškem. Je třeba minimálně zasahovat do konstrukce a zároveň zajistit dostatečnou vrstvu izolace i v nepřístupných místech. Mezi konstrukce lehčí patří vazníkové střechy. Zde není možné účinně rozprostřít vrstvu například z rohoží kvůli špatnému přístupu a složitosti dřevěných prvků. Jestliže ale použijeme systém foukané minerální vlny MAGMARELAX®, jsme schopni i takto složitou střechu účinně zateplit během několika hodin práce.

Jestliže máte nepřístupnou plochou střechu s vyšším sklonem, tzv. pultovou střechu, doporučujeme vytvořit do ní vstupní otvor. Jedná se o osazení vikýře a tím zajištění revizního vstupu do prostoru střechy. Pokud si majitel toto zajistí, jednak se může kdykoli zateplit dům a vyřešit tak své tepelné ztráty, ale navíc může v prostoru provést opravy nebo kontroly a zásahy, se kterými by byl bez možnosti vstupu problém. Třeba uhnízdění ptactva, vos, sršňů a podobně.

Nejobvyklejší možnosti aplikace izolace MAGMARELAX®

Zafoukání do dutin v podlaze půdy – nad strop obytných místností. To dovoluje zateplit i těžko přístupné prostory. Postačí několik otvorů v podlaze půdy. Ty se po aplikaci znovu uzavřou. Vše je pak dokonale těsné, bez nejmenších skulinek, kudy by teplo uniklo.

– nad strop obytných místností. To dovoluje zateplit i těžko přístupné prostory. Postačí několik otvorů v podlaze půdy. Ty se po aplikaci znovu uzavřou. Vše je pak dokonale těsné, bez nejmenších skulinek, kudy by teplo uniklo. Foukání přímo na podlahu půdy – tak izolujeme prostory, kde není dutina nebo je příliš nízká. Na plochu půdy se nafouká vrstva o výšce 20 až 30 centimetrů. To stačí, aby vata dobře izolovala a zároveň byla za rozumnou cenu. Proto zde poměr ceny a úspory nákladů na topení vychází nejvýhodněji. Nevýhodou je, že se půda nedá používat.

– tak izolujeme prostory, kde není dutina nebo je příliš nízká. Na plochu půdy se nafouká vrstva o výšce 20 až 30 centimetrů. To stačí, aby vata dobře izolovala a zároveň byla za rozumnou cenu. Proto zde poměr ceny a úspory nákladů na topení vychází nejvýhodněji. Nevýhodou je, že se půda nedá používat. Foukání do dutiny, vytvořené novou podlahou – tuto možnost oceníme, chceme-li dále využívat prostor půdy. Smontuje se lehká, stabilní a nová podlaha. Stropní systém MAGMARELAX® představuje konstrukce z OSB desek a dalších doplňků. Ty zajišťují 100 % funkčnosti jak izolace, tak i podlahy. Konstrukce se vyrobí v dílně a smontována je až na půdě. Stavba není zatížena těžkými izolačními deskami ani betonem podlahy.

Izolace stropu je doslova za hubičku. Je to rychlé a vysoce účinné. Ve stropě totiž nejsou okna ani dveře, nemusíte dělat omítky, na půdu vede jen jeden malý vstup často jen 40x60 cm. Strop často také tvoří velkou plochu domu, a tedy hodně tepla jím uteče.

Neváhejte a ještě dnes vyplňte nezávazný poptávkový formulář a získejte úsporu, která vás bude těšit desítky let. Více na na www.mojeizolace.cz nebo na telefonu 800 100 533.