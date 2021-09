Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Opět nás čeká zdražování energií. Nenechte se zaskočit a připravte se včas!

Opět nás čeká zdražování energií. Nenechte se zaskočit a připravte se včas!

Ať chceme nebo ne, tak poslední dva roky jsme úplně na růžích ustláno neměli a všechny nás zasáhla covidová doba. A její následky jsou nemalé. A jedním z těch následků je avizované další zdražování energií. Ceny českých domácností za elektřinu jsou na obchodním trhu neudržitelné, a proto se řada dodavatelů rozhodla výrazně zdražit i o desítky procent.

A co to všechno znamená pro nás? Budeme si muset sáhnout opět hlouběji do svých peněženek. Ale nezoufejte, máme pro vás ideální řešení.

Z hodin fyziky na základní škole si pamatujeme, že se teplo chová přesně podle přírodních zákonů. Ohřátý vzduch je lehčí a stoupá vzhůru. Když najde skulinku ve stropě, uniká bez užitku z obytných prostor.

Tento jev je běžný zejména u starších staveb a hlavně u rodinných domů. Teplo, které má místnost ohřát, díky nedostatečné izolaci uniká téměř bez užitku. Nejčastějšími důvody úniku tepla jsou stará okna nebo teplo může unikat i zdivem. Ovšem nejčastěji uniká teplý vzduch stropem. Pokud není strop nebo střecha dostatečně vybavená, aby těmto únikům zabránila, teplý vzduch uniká téměř bez užitku. Jaké je tedy nejúčinnější řešení? Včasné zateplení půdních prostor.

Není již pozdě na stavební zásah a izolaci

Většina druhů tepelných izolací rodinných domů s sebou přináší mnoho komplikací. Jedná se o velký stavební zásah, při kterém vzniká mnoho nepořádku, u domu se pohybuje parta montážních dělníků a naruší chod celého domu. Jeden druh izolace ovšem taková úskalí nepřináší. Téměř nepoznáte, že nad vašimi hlavami probíhá proces zateplení stropů nebo střech. Jedná se o systém foukané minerální izolace MAGMARELAX®.

Izolace střech



Auto, z kterého je izolace Magmarelax poháněna do domu Auto, z kterého je izolace Magmarelax poháněna do domu

Tepelná izolace složitých nepřístupných střech je často tvrdým odborným oříškem. Je třeba minimálně zasahovat do konstrukce a zároveň zajistit dostatečnou vrstvu i v nepřístupných místech. Mezi konstrukce lehčí patří vazníkové střechy. Zde není možné účinně rozprostřít vrstvu izolace z rohoží kvůli špatnému přístupu a složitosti dřevěných prvků. Jestliže ale použijeme systém foukané minerální vlny MAGMARELAX®, jsme schopni i takto složitou střechu účinně zateplit během několika hodin práce. Střechy bytových domů mají zpravidla konstrukce vhodné k dodatečnému zateplení. Lze tak s úspěchem využít nízkonákladového opatření – systém MAGMARELAX®. To zajistí výrazné snížení nákladů za vytápění a to rychle, bez velkých zásahů do konstrukce. Návratnost zateplení stropu domu je rychlá a je jedním z nejvýhodnějších kroků v úspoře energie.

Izolace stropu

Nejlepší metodou izolace stropu je aplikace dutinové izolace izolační hmotou MAGMARELAX®.

Nejčastěji se provádí foukáním do půdních meziprostor nebo do dutin. Tudy totiž z obytných místností uniká třetina tepla. Teplý vzduch je lehčí než studený a stoupá ke stropu vytápěných místností. Většinou si najde skulinky a proudí bez užitku na půdu. Nafoukáním izolace se utěsní i ty nejmenší skuliny a otvory. Vlastní aplikace systému MAGMARELAX®je velmi jednoduchá. Hadicí se ze speciálního přístroje, který je umístěn na nákladním voze, žene materiál do izolovaného prostoru. To vše za běžného provozu domácnosti. Není ani třeba příliš vyklízet půdu. Pracovníci nenadělají nepořádek a vše je hotovo za pár hodin.



Pracovník IP Polná ukazuje klientovi nafoukanou výšku izolace Pracovník IP Polná ukazuje klientovi nafoukanou výšku izolace

Stropní systém MAGMARELAX Stropní systém MAGMARELAX



Izolace podlahy

Stropní systém MAGMARELAX® je ideálním způsobem izolace podlahy na půdách rodinných domků i obytných domů. Systém je především lehký, přesný, variabilní a vysoce únosný. To zajišťuje nášlapná vrstva z OSB desek na pero a drážku. Konstrukce je hotova za jeden den a následně se zafouká.

Půdu můžete ihned využívat pro skladování nebo pro sušení prádla. Ale nemusí zůstat jen u toho. Díky izolaci podlahy půdy může podkroví sloužit i netradičním způsobem. Vytvořte si na půdě letní obytný prostor, relaxační prostor nebo dílnu. A hlavně. Už nemusíte zatěžovat svůj dům pokládáním těžkých izolačních desek a následnou betonovou podlahou.

Pro vás jen to nejlepší!

Pro většinu lidí je v dnešní době obzvláště důležitá kvalita versus cena. V tomto případě je i hlavní prioritou největší efektivitu. Systémem MAGMARELAX získáte oboje!

Informujte se na www.mojeizolace.cz nebo na telefonu 800 100 533.