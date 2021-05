Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Úspora k nezaplacení! ANO!

Úspora k nezaplacení! ANO!

Ideálním řešením je zateplení půdy domu, a to jedině minerální foukanou izolací. Dokonale utěsní i ty nejmenší skulinky, kudy by teplý vzduch mohl uniknout. Zamezí horku proniknout v létě do ložnic. Zvýší požární odolnost domu a tlumí hluk. Nechutná hmyzu ani hlodavcům a zabrání vzniku plísní. Znít to jako sen? Ale není.