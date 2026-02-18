Precizně zpracovaná schodiště s třicetiletou tradicí
Precizně zpracovaná schodiště s třicetiletou tradicí
Schodiště je dominantou každého domova, propůjčuje mu osobitost a naznačuje charakter interiéru, ve kterém je umístěno. Vizí české firmy JAP FUTURE je pomáhat měnit představy a nápady architektů a stavařů v realitu. Skutečnost, že je dnes každé schodiště atypické, považují za normální. Konstrukce i vzhled ladí do posledního detailu, což se odráží v maximální životnosti produktu.
„V každém patrovém domě nebo mezonetovém bytě je zapotřebí schodiště,“ říká PaedDr. Petr Paksi, DBA, jednatel společnosti JAP FUTURE a pokračuje: „Začínali jsme s kovovýrobou v malé továrně v Přerově před více než 30 lety. Dnes dodáváme prémiové dveře, schodiště a další produkty do luxusních rezidencí, kanceláří i hotelů.“
Schodiště CIRCLE, celokovové provedení s plným kovovým zábradlím, precizní svařovaná konstrukce bez viditelných spojů. Foto: JAP FUTURE
Nosná konstrukce schodiště SKELET je tvořená masivním jeklem, schodnice z dřevěného masivu. Foto: JAP FUTURE
Schodiště jako nezbytný univerzální architektonický prvek, je dnes častěji vnímáno z estetického hlediska, protože jeho praktická role je brána automaticky. Důležité je precizní zpracování a moderní minimalistický design. To jsou aspekty, se kterými bude určitě souhlasit každý bytový architekt a designér.
Umístění schodiště do interiéru nebo exteriéru vyžaduje respektování mnoha faktorů, které mají na správný výběr a bezproblémovou funkci rozhodující vliv. Bohaté znalosti, tradice a zkušenosti v oboru pasují firmu JAP FUTURE na spolehlivého partnera s vlastním know-how pro odbornou veřejnost i koncového zákazníka. „Být partnerem od zaměření schodiště, jeho bezplatnou vizualizaci, přes pomocné technické informace až po montáž a záruční a pozáruční servis je pro nás samozřejmostí,“ vyzdvihuje PaedDr. Petr Paksi, DBA.
Různé materiály – kov, nerez, dřevo a sklo, ze kterých firma JAP FUTURE schodiště vyrábí, prošly náročnými zkouškami a jsou certifikovány. Kvalitní zpracování těchto materiálů garantuje bezúdržbová schodiště s dlouhou životností. PaedDr. Petr Paksi, DBA ještě připomíná dva důležité momenty. „Jednak si u nás vyberete ze široké nabídky nejen schodiště, ale i zábradlí, čímž můžete oba produkty na jednom místě zkombinovat a jednak považujeme atypická řešení schodišť za standardní a jsou pro nás výzvou, závazkem i potěšením, že Vám můžeme vyjít vstříc a vyhovět Vašim přáním.“ japfuture.cz
Při designerské práci se necháváme volně inspirovat aktuálními světovými trendy. Jednoduchost, střídmost a čistota provedení je pro nás hlavním pracovním východiskem a správnou cestou. Naším hlavním cílem je dodávat na trh stavební prvky vysoké kvality ...